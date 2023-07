10.07.2023, 09:41



Auf Schnäppchenjagd zu gehen ist gar nicht so einfach: Meist muss man mühsam nach Angeboten suchen. Hier erhalten Sie lohnenswerte Angebote bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um an ein gutes Angebot zu kommen, muss man sich oft mühsam von Seite zu Seite klicken, sich eventuell für den hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Schnäppchenjagd ist oft mit Aufwand und Zeit verbunden – und geht manchmal auch auf die Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnenswerte Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchenhelfer, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Diese Angebote vom Amazon Prime Day 2023 lohnen sich schon jetzt

Die Top-Deals am Montag



37 % Rabatt: Brothers Mannesmann Heißluft-Unkrautentferner, Erhitzen ohne offene Flamme, einfache Anwendung, bequeme Möglichkeit, Unkraut zu entfernen, z 24,99 Euro statt 39,99 Euro. Das ist der Deal.

41 % Rabatt: Heißluftfritteuse XL, 3,5L, 1500W Airfryer, Frittieren ohne Öl, Heißluftfritteusen, Antihaft-Frittierkorb, automatische Abschaltfunktion, ölfrei, leicht zu reinigen, BPA-frei, für 59,99 Euro statt 101,99 Euro. Das ist der Deal.

58 % Rabatt: Samsung Akku-Handstaubsauger Jet 75 VS20T75D5T5/EG Nass und Trocken, 550 W, beutellos, für 329 Euro statt 799 Euro. Das ist der Deal.

31 % Rabatt: ghd gold styler, Haarglätter, für 157,49 Euro statt 229 Euro. Das ist der Deal.

48 % Rabatt: Bestway Pool-Set 5612Z Steel Pro MAX Ø488 x H122 cm, für 379 Euro statt 729,95 Euro. Das ist der Deal.

16 % Rabatt: Hombli Smart Rauchmelder 6er Set, für 299,95 Euro statt 359,70 Euro.Das ist der Deal.

31 % Rabatt: Tamaris Wanderschuh H-3715 GTX, für 129,95 Euro statt 189,95 Euro. Das ist der Deal.

Top-Angebote der Woche: 10.–16. Juli 2023



Die besten Angebote von Amazon



69 % Rabatt: SGIN 17 Zoll Laptop Windows 11 Home, 8 GB RAM 256 GB SSD ROM Laptop (TF 512 GB), Celeron Quad-Core (bis zu 2,8 GHz), HD IPS, 2 x USB 3.0, Dual Band WiFi, Bluetooth 4.2, für 399,99 Euro statt 1299,99 Euro. Das ist der Deal.

31 % Rabatt: Philips Avent DECT Babyphone (Modell SCD713/26), für 88,99 Euro statt 129,99 Euro. Das ist der Deal.

33 % Rabatt: WORX Landroid M WR141E Roboter-Rasenmäher / Akku-Rasenmäher für kleine Gärten bis 500 qm / selbstfahrender Rasenmäher für einen sauberen Rasenschnitt, z 599 Euro statt 899 Euro. Das ist der Deal.

Freenet-Deal der Woche



50 GB LTE-Datenvolumen plus Allnet-Flat für 19,99 Euro pro Monat

Starkes Angebot mit 50 GB Datenvolumen und Allnet-Flat im Telekom-Netz mit Freenet. Statt 46,99 Euro ist der Tarif für kurze Zeit für 19,99 Euro haben.

Die Details:

50 GB LTE-Datenvolumen (50 Mbit/s)

Telefonieren und Surfen im Telekom-Netz

Telefon- und SMS-Flatrate in alle Netze

FLAT EU-Roaming

Grundgebühr: 19,99 € pro Monat statt 46,99 €

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Kein Anschlusspreis: 39,99 Euro (wird nach einer SMS mit „AP free“ erstattet)

Hier geht es zum Angebot von Freenet

Ottos beste Angebote



45 % Rabatt: Arebos aufblasbarer Whirlpool, drinnen und draußen, 4 Personen, 180 cm, (Set, aufblasbar komplett mit Zubehör), für 269,90 Euro statt 499,90 Euro. Das ist der Deal.

50% Rabatt: SIEMENS Kaffeemaschine EQ.6 plus s400 TE654509DE, inkl. Milchbehälter wert 49,90 Euro, für 699 Euro statt 1409 Euro. Das ist der Deal.

46 % Rabatt: WMF Messerblock ProfiSelect (10 Stück), für 149,99 Euro statt 279 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Tamaris



28 % Rabatt: Tamaris Sandalen, z 49,95 Euro statt 69,95 Euro. Das ist der Deal.

27 % Rabatt: Tamaris Sonnenbrillen, z 79,95 Euro statt 109,95 Euro. Das ist der Deal.

30 % Rabatt: Tamaris Sandalen, z 55,95 Euro statt 79,95 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Flaconi



40 % Rabatt: Doctor Babor Power Serum Ampullen Retinol 0,3 %, z 29,65 Euro statt 49,90 Euro. Das ist der Deal.

42 % Rabatt: LANCÔME La vie est belle Nachfüllbar, 30 ml, für 39,95 Euro statt 70 Euro. Das ist der Deal.

46 % Rabatt: Yves Saint Laurent Touche Éclat Le Teint Liquid Foundation für 27,80 Euro statt 52 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Ebay



41 % Rabatt: LED Lichterkette 10m 25 x G40 Kupferkabel Tropfen IP44 innen außen erweiterbar, z 34,98 Euro statt 59,99 Euro. Das ist der Deal.

66 % Rabatt: Surplus Raw Vintage Herren Chino Shorts Bermudas Stoffhose mit Gürtel, z 19,90 Euro statt 59,90 Euro. Das ist der Deal.

79 % Rabatt: Turtle Beach 5.1 Wireless Gaming Headset Kopfhörer für PS3 Xbox 360 PC PS Vita, für 79 Euro statt 379,99 Euro.Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Aldi



60 % Rabatt: BRÜDER MANNESMANN, Werkzeugkoffer, 155 Teile, für 74,99 Euro statt 189 Euro. Das ist der Deal.

33 % Rabatt: VARTA Wireless 2-in-1 Power Bank, 20.000 mAh, für 29,99 Euro statt 44,99 Euro. Das ist der Deal.

52 % Rabatt: HOME DELUXE Aufblasbare Hüpfburg FABI, für 169 Euro statt 359 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Tink



16 % Rabatt: tado° Smartes Heizkörperthermostat Starter Kit V3+ mit 6 Thermostaten & Bridge zur Einzelraumregelung, für 469,95 Euro statt 559,97 Euro. Das ist der Deal.

19 % Rabatt: Bosch Smart Home – Licht-/Rollladensteuerung-Starterset mit 10 Unterputz-Aktoren (Gen. 2), für 679,95 Euro statt 849,45 Euro. Das ist der Deal.

50% Rabatt: Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack – Smart Display mit Sprachsteuerung, z 99,95 Euro statt 199,98 Euro. Das ist der Deal.

Das beste Angebot von American Express



Amex: Sichern Sie sich einen Willkommensbonus von 30.000 Membership Rewards-Punkten



Neukunden der Premium-Kreditkarte American Express Platinum erhalten ab sofort 30.000 Membership-Rewards-Punkte als Willkommensbonus, die beispielsweise für Reisen oder Online-Shopping genutzt werden können. Darüber hinaus bietet Amex diese Boni an:

Neu: 30.000 Membership Rewards Punkte (gilt nur für einen Umsatz von 6.000 Euro in den ersten sechs Monaten)

30.000 Membership Rewards Punkte (gilt nur für einen Umsatz von 6.000 Euro in den ersten sechs Monaten) Neu: 120 Euro jährliches Unterhaltungsguthaben (für Netflix, Amazon Prime und Co.)

120 Euro jährliches Unterhaltungsguthaben (für Netflix, Amazon Prime und Co.) Neu: 150 Euro jährliches Restaurantguthaben (weltweit einlösbar in über 1.400 Partnerrestaurants)

150 Euro jährliches Restaurantguthaben (weltweit einlösbar in über 1.400 Partnerrestaurants) Teilnahme am Membership Rewards-Programm

200 Euro SIXT-Ride Reiseguthaben jährlich

200 Euro jährliches Reiseguthaben (z. B. für Flüge, Hotels, Mietwagen und mehr)

Jährliches Einkaufsguthaben von bis zu 90 Euro

Versicherungspaket mit u.a. Reisekrankenversicherung, Reiserücktritts- und Gepäckversicherung

Hier kommt’s anbieten von American Express

Weitere Tipps zum Sparen



Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zum Sparen – vor allem aber mit Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday bzw. Black Monday. Melden Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft an unter Amazon Prime Melden Sie sich an, um 30 Minuten früher auf Lightning Deals zuzugreifen. Sie können das Abonnement nach der Rabattaktion ganz einfach kündigen. So profitieren Sie von den Vorteilen, müssen dafür aber nichts bezahlen. Darüber hinaus fallen für Prime-Produkte keine Versandkosten an.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie hier auch.

