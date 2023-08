Kiel (dpa/lno). Die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold hält eine Senkung der Personalkosten angesichts der angespannten Haushaltslage für unumgänglich. „Es wird eine Begrenzung der Personalbudgets geben müssen“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Zu der Dimension wollte sie wegen der laufenden Beratungen in der schwarz-grünen Koalition nichts sagen. „Wir befinden uns im Kabinett in einer intensiven Debatte darüber, wie wir die Lücke von rund einer halben Milliarde Euro für 2024 schließen können.“ Der Haushaltsentwurf soll im Dezember nach der nächsten Steuerschätzung vorliegen.

Hintergrund: 35 Prozent der Ausgaben entfallen auf das Personal, das über die Jahre immer weiter angestiegen ist. Die Situation ist deshalb so fatal, weil zwei negative Faktoren zusammentreffen: Die für 2023 erwarteten Steuereinnahmen werden im Vergleich zum Vorjahr deutlich sinken und die Kosten werden vor allem inflationsbedingt teils dramatisch steigen.

„Die Situation ist so schwierig, wie ich sie in meinen elf Amtsjahren und davor als Abgeordneter seit 1996 noch nicht erlebt habe“, sagte Heinold. „Wir haben drei Krisenjahre hinter uns, wir befinden uns mitten in einer Kriegssituation in Europa, wir haben eine hohe Inflation und eine schwierige Situation für die Wirtschaft.“ Das hat direkte Auswirkungen auf das Budget.

Die Schwankungen sind enorm. Im Jahr 2022 hatte das Land 1,3 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen als geplant, und im Jahr 2023? In den ersten sieben Monaten flossen 6,63 Milliarden Euro an Steuern in die Staatskasse, 676 Millionen weniger als im gleichen Zeitraum 2022. Allein im Juli gab es einen Rückgang um 162,8 auf 826 Millionen Euro. „Das sind extreme Entwicklungen mit großen Schwankungen“, sagte Heinold.

Ausgabenexplosionen betreffen Tarife im öffentlichen Dienst, Baukosten, neue Leistungen wie das Deutschlandticket, steigende Leistungen durch Gesetzesänderungen wie Wohngeld, die Aufnahme von Flüchtlingen, Ausgaben für Kinder und Jugendliche zur Bewältigung der Corona-Folgen.

Auf die Frage, ob sich die schwierige Situation auf ihre Karriere auswirken würde, verneinte Heinold. «Schwierige Situationen schrecken mich nicht ab; „Ich habe immer noch nicht vor, den Job zu machen, bis ich 103 Jahre alt bin“, sagte der 64-Jährige. „Im Moment bin ich so sehr mit der Hausarbeit beschäftigt, dass Altersvorsorge keine Rolle spielt.“

Wenn Einsparungen notwendig seien, sei man auf die Eigenverantwortung der Häuser angewiesen, sagte Heinold. „Aber ich schließe aus, dass wir das eingesparte Geld für die Infrastruktur jetzt für andere Dinge verwenden – diese Sondermittel sind zweckgebunden.“ Wo in den Ressorts Einschnitte vorgenommen werden müssen, wird auf Vorschlag im Kabinett entschieden. „Da legen wir auch den Rahmen fest, welchen Beitrag jedes Haus leisten muss, inwieweit Personal und andere betroffen sind.“ Ihr wäre es viel lieber, wenn der Haushalt 2024 ohne große Sparpakete zusammengestellt werden könnte, sagte Heinold. Sie ist kein Freund einer starken Einschränkung staatlicher Leistungen. „Aber die Kombination aus Steuergesetzgebung, wirtschaftlicher Entwicklung, erhöhten Ausgaben und Schuldenbremse lässt uns keine andere Wahl.“

Die Regierung werde weiterhin Notkredite nutzen, um den Haushalt möglichst bezahlbar zu machen und die krisenbedingten Kostensteigerungen möglichst aufzufangen, sagte Heinold. Inwieweit das noch geschehen wird, muss das Kabinett entscheiden. „Unabhängig vom Einsatz von Notkrediten werden wir nicht umhinkommen, Sparmaßnahmen in den Häusern umzusetzen“, sagte Heinold. Und trotz allem muss die ökologische Transformation angegangen werden. Auch in nachhaltige Siedlungsprojekte muss investiert werden. „Die Schuldenbremse ist der Rahmen, denn die Maus beißt keinen Faden ab.“

Alle Kabinettsmitglieder seien sich der Größe der Aufgabe bewusst, sagte Heinold. „Die Realität ist hart, das Verantwortungsbewusstsein groß und der Umgang untereinander äußerst kollegial.“ Probleme werden intern besprochen und nicht öffentlich diskutiert. „Wir können sehen, wie erschreckend anders die Dinge in Berlin sind.“ Das ist auch nicht gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Krisenzeiten.

Im Land gibt es noch zwei große Garantiethemen, die mit einem Nachtragshaushalt finanziert werden müssen. Es geht um rund zwei Milliarden Euro für die kommunale Wärmewende und die Unterstützung von Northvolt. Der schwedische Konzern plant in Dithmarschen den milliardenschweren Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos. Der finanzielle Bedarf hierfür wird weiterhin vertraulich behandelt. Die „Kieler Nachrichten“ schrieben im Juli, statt der zunächst veranschlagten 46,7 Millionen Euro seien es nun 136,5 Millionen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das Land aufgefordert, seine Aktien schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen.

Heinold lehnt den Vorschlag des Rechnungshofs ab, allgemeine Einsparziele für Spenden festzulegen, die an Vereine, Bürger und Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr gehen. Jede Ersparnis sollte genau geprüft werden. Dabei geht es um Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, Kultur, Sport, Beratung und Prävention. Gezielte Sparvorschläge der Häuser seien der bessere Weg als Pauschalankündigungen des Finanzministers.

