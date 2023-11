Heino: Daar offenbart, was in Hannelores (†) Testament steht

Allereerst moet de zanger Heino zingen vanuit zijn grote liefde om voor altijd van hem te houden. Nu ben ik daar enthousiast over, het was mijn brief aan de Wille-oorlog.

Er was heel veel liefde: Musiker Heino (84) en zijn broer Hannelore (†82) waren altijd blij met mijn leven, een geweldige ervaring, dat hij nog leefde. Maar voor Kurzem moeten de zangers voor altijd Abschied nehmen von seiner geliebten Frau zijn. Ben 8. November sterb Hannelore Kamm door een herzstillstand. Nu kun je alleen meer te weten komen over de 84 jaar. De volgende keer weet je het: Manager Helmut Werner (39) is de volgende generatie vrienden en is inmiddels 84 jaar oud. En nu is het zover: de 39 jaar en dezelfde Frau Nicole (33) leven nog. De laatste Schritt der Wahl-Familie: Heino, Helmut Werner, dessen Frau en hun gemeinsames Baby wollen, sobald sterft voor de Trauernden emotionele wieder möglich ist, zammen in das Haus zeehen, in dem der Volksmusiker zo lang met hun Frau glücklich oorlog.

Heino ziet zijn familie samen met de Managers

„We hebben veel vrienden gehad in ons Kitzbüheler Huis, sindsdien zijn we een familie geworden. Het enige wat ik kon doen was niet in het Huis blijven, dan zou ik verdwalen“, zegt Heino in het „Bild“. Het echtpaar is blij met mezelf, ihr Baby brengt ihm Freude in diesen traurigen Tagen. „Ik dank mijn dierbaren Gott, zo leef ik.“