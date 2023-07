Heiner Lauterbach (70) und Uwe Ochsenknecht (67) feierten gemeinsam mit der Kultkomödie „Men“ (1985) ihren großen Durchbruch. Fast vierzig Jahre später wagen sie ein besonderes Duell. Die beiden Schauspielstars treten am 19. August in „Schlag den Star“ auf ProSieben gegeneinander an. Zur Hauptsendezeit entscheiden bis zu 15 Runden über den Sieg im Wettbewerb.

Die Rivalen sind kampfbereit

Schon im Vorfeld zeigen sich die Rivalen kämpferisch. „Du weißt doch, dass Heiner schon über 70 ist, oder? Ich sage nur, mit den Sportgeschichten, dass du da einen Defibrillator hast?“ Uwe Ochsenknecht neckt in der Vorankündigung. Heiner Lauterbach schießt zurück: „Ich habe lange darüber nachgedacht, was Uwe wirklich gut kann. Dann ist mir etwas eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam.“

Im August bei „Schlag den Star“ gegeneinander antreten: Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht.

Die Neuauflage von „Beat the Star“, in der Lauterbach und Ochsenknecht gegeneinander antreten, ist am Samstag, 19. August 2023 ab 20:15 Uhr auf ProSieben und online im Stream auf Joyn zu sehen. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton (52) führt durch den Abend, während Ron Ringguth (57) kommentiert.