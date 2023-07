New York

Mehr als 1.000 große Unternehmen haben sich verpflichtet, Russland zu verlassen, nachdem Präsident Wladimir Putin seinen verheerenden Krieg in der Ukraine begonnen hatte. Einige bekannte Unternehmen werden jedoch von Forschern beschuldigt, gegen ihr Versprechen verstoßen zu haben.

Nicht jedes Unternehmen auf der Liste ist ausgeschieden, aber mehr als 1.000 sind ausgeschieden. Dieser beispiellose Unternehmensexodus, der von Yale-Professor Jeff Sonnenfeld vorangetrieben und dokumentiert wurde, versetzte Moskau und der russischen Wirtschaft einen schweren finanziellen und symbolischen Schlag.

Jetzt, da Russlands brutaler Krieg in der Ukraine die 500-Tage-Marke überschreitet, benennen und beschimpfen Sonnenfeld und sein Team eine ganze Reihe von Unternehmen, die sie beschuldigen, ihr Versprechen gebrochen zu haben, die Ukraine zu verlassen oder ihre Präsenz zumindest drastisch zu reduzieren in Russland, darunter bekannte Unternehmen wie Heineken, Unilever, Philip Morris International und der Oreo-Hersteller Mondelez.

Die Yale-Recherche, die exklusiv mit CNN geteilt wird, basiert auf Whistleblowern, Experten vor Ort, in Russland tätigen Studenten, Unternehmensdokumenten und Nachrichtenmedienberichten.

„Diese Unternehmen brechen ihre Versprechen. Sie fungieren als Kriegsprofiteure“, sagte Sonnenfeld in einem Interview mit CNN. „Es ist mehr als enttäuschend. Es ist beschämend und unethisch.“

Sonnenfeld, der vor dem Kongress über Unternehmen ausgesagt hat, die Russland verlassen, wirft diesen Unternehmen nicht vor, gegen das Gesetz zu verstoßen. Stattdessen argumentiert er, dass sie durch den Aufenthalt in Russland einen Moralkodex brechen und gleichzeitig „ihre eigenen Marken selbst verbrennen“.

„Verbraucher sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie durch die Unterstützung dieser Unternehmen etwas unterstützen, das Putins Kriegsmaschinerie antreibt“, sagte er.

Das „Aushängeschild“ für dieses Problem sei der beliebte niederländische Brauriese Heineken, sagte Sonnenfeld.

Im März 2022, nur einen Monat nach der Invasion der Ukraine, erntete Heineken Lob für sein Versprechen, Russland zu verlassen. Yale gab Heineken auf seiner Bewertungsliste für die Beziehungen von Unternehmen zu Russland sogar die Höchstnote „A“, die für Unternehmen reserviert ist, die einen „sauberen Bruch“ mit dem Land vollziehen.

Doch 16 Monate später verfügt Heineken laut Yale immer noch über sieben Brauereien und 1.800 Mitarbeiter in Russland. Darüber hinaus hat Heineken seitdem eine Reihe neuer Marken in Russland auf den Markt gebracht und dabei durch die Abwanderung anderer großer Biermarken Marktanteile verloren.

„Sie ziehen sich nicht zurück. Sie verdoppeln sich“, sagte Steven Tian, ​​Forschungsdirektor am Yale Chief Executive Leadership Institute.

Yale hat Heineken nun auf „D“ herabgestuft und festgestellt, dass das Unternehmen „weiterhin zögert, tatsächlich auszusteigen, unter dem Vorwand, es warte auf die Genehmigung der russischen Aufsichtsbehörden für den Verkauf.“

Im Gegensatz dazu mussten andere große Unternehmen – darunter BP und ExxonMobil – massive Abschreibungen vornehmen, um ihren Verpflichtungen zum Abzug aus Russland nachzukommen.

„Es ist nichts anderes als institutionelle Trägheit oder ideologische Arroganz. Es macht keinen Sinn“, sagte Sonnenfeld. „Die heutige Symbolik ist eine implizite Unterstützung des Putin-Regimes.“

In einer Erklärung gegenüber CNN bezeichnete ein Sprecher von Heineken den Krieg in der Ukraine als „schreckliche menschliche Tragödie“ und sagte, das Unternehmen sei „entschlossen, Russland zu verlassen“. Heineken sagte, es habe den Verkauf der Marke Heineken in Russland eingestellt und einen potenziellen Käufer für sein Russland-Geschäft gefunden. Das Unternehmen sagte jedoch, dass dieser potenzielle Deal, der den russischen Behörden im April 2023 vorgelegt wurde, noch immer auf die behördliche Genehmigung wartet.

„Wir erwarten einen erheblichen finanziellen Verlust für das Unternehmen Heineken. Die örtliche Tätigkeit wird fortgesetzt, damit die Organisation den Lebensunterhalt unserer Bevölkerung schützen und einen Bankrott oder eine Verstaatlichung vermeiden kann“, sagte Heineken in der Erklärung.

Im März 2022 versprach der Snack- und Süßwarenriese Mondelez, „alle nicht wesentlichen Aktivitäten in Russland einzuschränken und gleichzeitig dazu beizutragen, die Kontinuität der Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten“. Mondelez sagte, es werde seinen Betrieb auf „Basisangebote“ konzentrieren.

Mondelez – das Unternehmen hinter Oreo-Keksen, Triscuit-Crackern und Nabisco-Snacks – gibt jedoch an, in Russland immer noch 3.000 Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Yale-Studie besagt, dass Mondelez „keine greifbaren Anzeichen für Fortschritte in Richtung Ausstieg“ zeigt und weiterhin Geschäfte in Russland tätigt. Dies trotz Boykotten europäischer Lebensmittelhändler und anderer Unternehmen, die sich weigerten, die Produkte des Unternehmens zu bestellen und zu lagern.

Mondelez reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, doch in einer Erklärung letzten Monat teilte das Unternehmen mit, dass es seine Aktivitäten zurückgefahren und Produkteinführungen sowie Werbeausgaben in Russland eingestellt habe.

Mondelez sagte, dass es seine Aktivitäten in Russland weiter reduziert und mit weiteren Umsatzeinbußen rechnet. Eine vollständige Einstellung seiner Aktivitäten würde bedeuten, dass „vielen Familien, die im Krieg kein Mitspracherecht haben, ein Teil der Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten wird“.

Unilever, das Unternehmen hinter Dove-Seife, Ben & Jerry’s-Eiscreme und Lipton-Tee, verpflichtete sich, nur „lebenswichtige“ Waren nach Russland zu verkaufen.

Laut Sonnenfelds Team verkauft Unilever jedoch immer noch Cornetto-Eis und andere Konsumgüter in Russland.

Unilever lehnte eine Stellungnahme ab, verwies jedoch auf eine Erklärung vom Februar, in der das Unternehmen sagte, es verurteile weiterhin „den Krieg in der Ukraine als eine brutale und sinnlose Tat des russischen Staates“, erklärte jedoch, dass es „nicht einfach“ sei, Russland zu verlassen, ohne die Vermögenswerte an ihn zu übergeben die Regierung oder die dortigen Mitarbeiter verletzen.

Die Kyiv School of Economics und die Moral Rating Agency, eine Organisation, die die Versprechen von Unternehmen verfolgt, Russland zu verlassen, Schätzungen zufolge beläuft sich die Unterstützung von Unilever für die russische Wirtschaft auf etwa 712 Millionen US-Dollar pro Jahr.

„Ein Stück Dove-Seife sieht ziemlich schmutzig aus, wenn genug davon produziert wird, um einen russischen Panzer zu kaufen“, sagte Mark Dixon, Gründer der Moral Rating Agency, letzte Woche in einer Erklärung.

Ähnlich wie Unilever und Mondelez hat sich auch Nestle im vergangenen Jahr verpflichtet, in Russland nur „lebenswichtige“ Produkte wie Babynahrung zu verkaufen.

Doch die Yale-Forscher fanden heraus, dass der Hersteller von Kit Kat-Schokoriegeln, Nescafe-Instantkaffee und Purina in Russland immer noch Tiernahrung, Schokoriegel und andere nicht lebensnotwendige Artikel verkauft.

Nestlé reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Trotz seiner Zusage vom März 2022, Russland zu verlassen, ermöglicht der Co-Working-Riese WeWork seinen Nutzern weiterhin die Buchung von Arbeitsräumen in Moskau.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte ein WeWork-Sprecher, das Unternehmen habe immer noch „die volle Absicht, den Betrieb in Russland einzustellen“, und fügte hinzu, dass es sich in der „Endphase unserer Veräußerungspläne“ befinde.

Der Tabakriese Philip Morris International sagte letztes Jahr, er arbeite hart daran, aus Russland rauszukommen. Aber heute ist Philip Morris International einer der größten verbliebenen multinationalen Konzerne in Russland mit einem geschätzten Vermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar, darunter mehrere Werke dort, so die Studie von Yale.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte ein Sprecher von Philip Morris International, die „Situation sei komplex“ und das Unternehmen sei „durch die jüngsten regulatorischen Entwicklungen in Russland eingeschränkt, einschließlich restriktiver Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jede Veräußerungstransaktion von den Behörden genehmigt werden kann – und.“ Beschränkungen, die sich aus internationalen Vorschriften ergeben.“

Mehrere amerikanische Fast-Casual-Ketten sind immer noch in Russland tätig, mehr als ein Jahr nachdem McDonald’s und Starbucks beschlossen haben, das Land zu verlassen.

Sonnenfelds Team stellte fest, dass Sbarro Pizza immer noch über einen Standort in Moskau verfügt, der offenbar von einer russischsprachigen Website unterstützt wird.

Sbarro antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die amerikanische Fast-Food-Kette Carl’s Jr. ist immer noch präsent in Russland und präsentiert sein Essen sogar auf einer russischsprachigen Instagram-Seite.

In einer Erklärung gegenüber CNN räumte CKE Restaurants Holdings, die Muttergesellschaft von Carl’s Jr., ein, dass das Unternehmen über 17 Franchise-Restaurants in Russland verfügt, sagte jedoch, dass diese alle in unabhängigem Besitz seien und unabhängig betrieben würden. Carl’s Jr. fügte hinzu, dass die Instagram-Seite weder Eigentum von CKE ist noch von CKE betrieben wird.

Ebenso stellte Yale fest, dass in Russland immer noch unabhängige Franchisenehmer von TGI Fridays tätig sind.

TGI Fridays antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, aber in einer Erklärung vom März 2022 erklärte das Unternehmen, dass nur lokale Franchisenehmer darüber entscheiden können, ob es geöffnet bleibt, und versprach, den Erlös aus seinen Franchisenehmergebühren an eine Gruppe zu spenden, die die Ukraine und ihre Flüchtlinge unterstützt.

Einige Unternehmen haben ihre fortgesetzte Präsenz in Russland mit der Begründung verteidigt, sie wollten vermeiden, noch mehr Probleme für Mitarbeiter und Kunden in Russland zu verursachen.

„Dies ist eines dieser Dinge, die leicht zu sagen, aber schwer zu tun sind – und es kann einen finanziellen Nachteil mit sich bringen“, sagte Tim Calkins, Marketingprofessor an der Kellogg School of Management der Northwestern University.

Calkins sagte, dass die Verbraucher derzeit viele Bedenken haben und dies möglicherweise nicht dazu gehört.

„Ich vermute, dass die Unternehmen keinen großen Druck verspüren, ihre Zusagen einzuhalten“, sagte er.

Sonnenfeld weist dieses Argument zurück und sagt, das Ziel des Unternehmensexodus bestehe darin, den Druck auf Putins Regime zu erhöhen. Als Vorbild verwies er auf die Desinvestitionsbewegung großer westlicher Marken aus Südafrika Ende der 1980er Jahre während der Apartheid.

„Die Idee ist, das Unbehagen zu steigern“, sagte Sonnenfeld, „damit sie beginnen, sich zu fragen, wer der Urheber ihres Unglücks ist.“