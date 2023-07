Die Nähe zu Landsleuten ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Verständigung. Dies wurde auch in diesem Jahr beim Jubiläumstreffen der Landsleute vom „Friedeberger Ländchen“ in Wirmsthal unter Beweis gestellt. Brigitte Tokarski aus Euerdorf, eine später geborene Franke und Mitarbeiterin in der Ortsförderung von Schwarzwasser, konnte hierzu viele Bekannte aus der alten Heimat ihrer Eltern aus Schwarzwasser (heute Cerna Voda) sowie Landsleute aus dem Egerland und Erzgebirge begrüßen treffen.

Es ist bereits Tradition, dass sich die Landsleute jedes Jahr beim „Weinsommer“ treffen, der von der Wirmsthaler Feuerwehr und dem örtlichen Sportverein organisiert wird. Tokarski betonte: „Unsere Arbeit in der örtlichen Pflege ist geprägt von der Liebe zur Heimat unserer Familien. Heute sind wir in unserer neuen Heimat verwurzelt, haben uns aber unsere Liebe und unser kulturelles Interesse für die Länder und Regionen, aus denen unsere Familien kommen, bewahrt.“ Und: „Unsere gemeinsame Arbeit hält die Erinnerungen wach.“

Tokarski konnte auch die Hausmeisterfamilie Brunhilde und Wilhelm Rubick begrüßen, die aus ihrer heutigen Heimat Thalmässing (Mittelfranken) stammte. Rubick dankte Tokarski und ihrer Tochter Silke für die vorbildliche Arbeit vor Ort. „Solche Heimattreffen können nur gelingen, wenn sich engagierte Landsleute dafür interessieren und Verantwortung übernehmen“, sagte er. Rubick gab einen kurzen Überblick über das erste Halbjahr. Die Heimfahrt ins „Friedeberger Ländchen“ ist vom 31. August bis 4. September geplant.

Stein als Erinnerung

Die Kirche hat bereits die Genehmigung erteilt, in der Mitte der Kirche einen Stein aufzustellen. Verantwortlich für den Stein ist die Gemeinde Cerna Voda. Die Inschrift in deutscher und tschechischer Sprache lautet: „Den Toten der Heimat“. Der Stein wird nächstes Jahr eingeweiht.

Ein besonderer Gruß von Rubick galt den Egerländern und Erzgebirgsbewohnern – schließlich wurde er selbst in Ulrichsgrün (Oldrichov) am Fuße des Tillen, dem Hausberg der Egerer, geboren. Den Vorgesetzten dieser Region, Roland Jäger, traf Rubick 2022 auf einer Reise nach Brünn zum Friedensmarsch. Bei Gesprächen stellte sich heraus, dass er seinen Sitz in der Nähe von Bad Kissingen hat und die Landsleute aus dem Egerland und dem Erzgebirge betreut. Er erklärte sich spontan bereit, mit seinen Landsleuten am „Weinsommer“ in Wirmsthal teilzunehmen, dem er nun nachgekommen ist. Älteste Teilnehmerin war Hermine Schimmel, 92 Jahre alt und im Ortsteil Jägerndorf geboren. Rot