Heim-EM 2024: ZDF zeigt im Juni das Eröffnungsspiel

Nach Auslosung der Gruppenphase steht nun auch fest, bei welchen Sendern Fußballfans 2024 die Heim-EM live sehen.

Einige Fußballfans werden sich das Startdatum zur Europameisterschaft im kommenden Jahr wohl schon im Kalender angestrichen haben. Wie ARD und ZDF nun kurz nach Auslosung der Endrunden-Gruppen mitteilen, können Zuschauerinnen und Zuschauer das Eröffnungsspiel am Freitag, 14. Juni, ab 21:00 Uhr live im Zweiten sehen.

Bei der Heim-EM 2024 Gastgeber Deutschland in Gruppe A im ersten Match in München auf das Team aus Schottland. Die beiden anderen Spiele der DFB-Elf zeigt das Erste. Am 19. Juni läuft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart ab 18:00 Uhr gegen Ungarn auf. Vier Tage später, am 23. Juni, findet das Match gegen die Schweiz ab 21:00 Uhr in Frankfurt statt.

ARD und ZDF zeigen auch Endrundenspiele mit deutscher Beteiligung



Sollte sich das DFB-Team bis in die Ko-Runde kämpfen, werden ARD und ZDF auch die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung ausstrahlen. Das ZDF zeigt dann entsprechend das Achtel- und das Halbfinale. Das Erste übernimmt das Viertelfinale und das Endspiel am 14. Juli ab 21:00 Uhr in Berlin.

Am vergangenen Samstag war in Hamburg die Gruppenphase der Europameisterschaft 2024 ausgelost worden. Titelverteidiger Italien trifft in Gruppe B auf Albanien, Kroatien und Spanien. Alle Teams stehen jedoch noch nicht für das EM-Fest. Die drei Sieger der Play-offs zur Euro 2024, deren Finale Spiele am 26. März 2024 stattfinden, werden auf die Gruppen D bis F verteilt und bekommen es dort unter anderem mit Frankreich (Gruppe D) und Portugal (Gruppe F) zu tun.

