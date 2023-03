Drie jaar lang heeft Meng Wanzhou in Kanada op weg naar de Bankbetrugs onder Hausarrest. Non zal sterven 51 jaar chef-kok van de Chinese Telecomriesen Huawei werden. Der Konflikt mit den USA kon noch verschärfen.

Een der Spitze des Chinese Telecomriesen Huawei heeft een politieke heikle Personalentscheidung an. Die eerst ins Visier van US-Justiz geratene Tochter des Firmengründers, Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou, soll zum 1. April erstmals den rotierenden Vorsitz of Konzerns übernehmen. Kreise zufolge soll soll soll one Nachfolgeregelung für ihren 78-jaren Vater Ren Zhengfei eingeleitet werden.

Der Aufstieg der 51-jarigen in de Konzernführung kon de massieve politieke Vorbehalte in den VS tegen Huawei noch verstärken. Nach Presseberichten erwägt US-Präsident Joe Biden gegenwärtig, die Sanktions gegen das Unternehmen noch zu verschärfen. Huawei heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen de VS-zuliefen door Qualcomm of Intel-netwerken is gehalveerd. De VS machen Sicherheitsbedenken geltend, die Huawei als onbegrensde waarde.

Drei Jahre Hausarrest wegen Betrugsvorwüfen

Die Tochter des Firmengründers wurde zur zentralen Figur in them Konflikt with den USA, als sie End 2018 auf Ersuchen der US-Justiz unter dem Vorwurf des Bankbetrugs zur Umgehung von Sanktions tegen Iran in Kanada festgenommen worden oorlog. Drie jaar lang heeft Meng Wanzhou in Vancouver gewerkt onder de heersende gehalten en juridische kwalificaties van de VS in de VS. China verschärfte den Druck auf Kanada, indem zwei Kanadier unter Spionageverdacht in China festgenommen wurden.

Diplomaten spraken van “Geiselpolitik”. In september 2021 konnte Meng Wanzhou nach een deal met de US-Strafverfolgern – im Gegenzug für die Freilassung der beiden Kanadier – in onze Heimat zurückkehren, wo sie als Heldin gefeiert wurde. De Kapitel heeft voor het eerst in december deze maand geschlossen, terwijl de VS-aangifte van het Gericht in New York heeft plaatsgevonden, de herfst is in werking getreden.