Heidi Klums Tochter Leni spricht Vetternwirtschafts-Kommentare an

Leni Klum weiß, dass sie einen einfacheren Weg zum Modeln hatte als andere.

Als Tochter von Heidi Klum und Siegelwurde die 18-Jährige offen darüber, wie sehr ihre Eltern beim Start ihrer Modelkarriere geholfen haben.

„Es ist nur eine Tatsache. Meine Eltern sind berühmt“, sagte Leni Personen in einem Interview, das am 27. Oktober veröffentlicht wurde, als er nach dem Stereotyp des Vetternwirtschaftsbabys gefragt wurde. „Ich habe beim Start Hilfe bekommen, und ich weiß, dass die Leute davon träumen würden, mit dem anzufangen, was ich hatte. Ich bin so dankbar, dass ich das nehmen konnte, was mir meine Mutter geschenkt hat.“

Leni teilte jedoch mit, dass sie auch ihr eigenes Gewicht zieht.

„Aber ich bin Ich mache die Arbeit und investiere Zeit“, sagte sie. „Jetzt arbeite ich alleine, reise allein, gehe zur Schule. Meine Mutter und ich haben einfach die gleiche Liebe für die gleiche Sache.“