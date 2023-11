Heidi Klum’s „Bergretter“-Auftritt spaltet das ZDF-Publikum

Startpagina TV

van: Diane Kofer

Heidi Klum is in een gastrol bij “Die Bergretter” te zien. Als u een schauspieler bent, kunt u kritiek uiten op het modelscharf.

Ramsau – De fans van “Die Bergretter” wonen al lang samen: Heidi Klum (51) is in de nieuwe Folge “Bruderliebe” te zien. Das Model speelt Isabell Klett en gaat in de Laufe der Episode in Lebensgefahr. Maar wie komt hier naar de Zuschauern? Die Meinungen worden niet langer gebruikt.

Begeisterung en positieve kritiek: zo ontmoet Heidi Klum de beide “Bergretter”-fans

In de eerste aflevering van de opvolger ‘Bergretter’ op 23 november 2023 zal Heidi Klum opnieuw in deze rol vertolken. De GNTM-jury organiseert als eventmanager een modeshow. Maar een lang leven is geen kluisje en gelukkig met het leven van Isabelle Klett. Als u een prettige ervaring met uw motorfiets heeft, kunt u een ongeval meemaken en succesvol zijn in het evenement. Bergretter Markus (Sebastian Ströbel, 46) kan met zijn leven retten in Heidi alias Isabell aber in letzter Sekunde. Deze Szenen komen niet voor bij alle fans.

“Heidi Klum als Schauspielerin? Nee. Einfach nein“, schrijf na een paar minuten een Zuschauer schon X (ehemmals Twitter). Nog een ‚Bergretter‘-fan die er nooit bij zal zijn, dat is de tv-ster in de serie: ‚Was power die Klum da? Ik ben snel op de bank gevallen.‘ Nog een paar jaar geleden: „Sorry, maar Heidi heeft nu pijn, dus ik moest de leider verlaten“, schreef hij op het net. Ontdek meer dat Heidi Klum geen deel uitmaakt van de serie.

Heidi Klum is in de Folge “Bruderliebe” bei “Die Bergretter” zu see – voor de rest van zijn leven en kritiek. © Screenshot: “Die Bergretter”/ ZDF (Folge: Bruderliebe, Fotomontage)

Omdat sommige fans nieuwsgierig zijn naar hun opmerkingen, kunnen ze geen geld besparen, omdat andere mensen erg geïnteresseerd zijn in het prestatietalent van de 50 jaar. „Heidi heeft een goede ervaring“, zegt veel Instagram. “Het was geweldig”, zei een andere gebruiker. Een Zuschauer is een bron van kritiek. “Dompel jezelf onder in Thema met Heidi Klum. Het is nog zo gelijkwaardig, maar er wordt altijd mee gespeeld. Last but not least, die Freude. Als we het niet meer zien, stoppen we met de volgende stap. Welke kleine kinderen zijn nou echt blij”, grapt over de “Bergretter”-fan.

De zelfhaat van TV-Bekanntheit viel Spaß am Set en mit de Kollegen. Een paar dagen lang staat de grootte van het model op het net met een enkele afbeelding. Heidi Klum geniet van een privérondleiding en ligt achter de Kulissen van “Die Bergretter”. Verwende Quellen: „Die Bergretter“/ ZDF (Folge vom 23. November 2023: Bruderliebe), X, Instagram/ diebergretter_offiziell