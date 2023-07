Heiße Sommertage in Paris: Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) verbringen nach einem Aufenthalt in Venedig derzeit weitere Urlaubstage in der französischen Hauptstadt. Auf Instagram postete die „Germany’s next Topmodel“-Moderatorin zahlreiche Eindrücke aus der Stadt der Liebe, in der sie sich derzeit mit ihrem Mann aufhält. Unter anderem ließ sie ihre Follower wissen: „Heute ist es heiß in Paris.“

Bedeutete das die Temperaturen oder ihr Outfit? Auf den Fotos des Instagram-Posts ist Heidi Klum in einem schwarzen, transparenten Mesh-Top zu sehen, durch das ein weißer Spitzen-BH hindurchscheint. Mit einem Weinglas in der Hand und einer großen Sonnenbrille lehnt sie sich strahlend an ihren Mann, der ebenfalls mit Sonnenbrille und weißem T-Shirt in die Kamera grinst.

Eine arbeitsreiche Zeit liegt hinter Heidi und Tom

Nach einer arbeitsreichen Phase scheinen die beiden eine Pause einzulegen: Klum und Kaulitz stecken hinter dem „GNTM“-Finale 2023, außerdem der Tokio-Hotel-Tour und einem TV-Dreh für die ZDF-Serie „Die Bergretter“. Anfang Juni wurde außerdem bekannt gegeben, dass Tom Kaulitz zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) als Juror in der neuen „The Voice of Germany“-Staffel fungieren wird. Ab Herbst soll die 13. Staffel der Castingshow im Fernsehen zu sehen sein. Die Blind Auditions wurden Mitte Juni aufgezeichnet.