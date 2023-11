Heidenheim en Bochum lassen bei Nullnummer Siegchancen liggen

Status: 26-11-2023 18:09 uur

A Punkt, het allereerste nieuwe evenement: in de Fußball-Bundesliga zijn er 1. FC Heidenheim en de VfL Bochum lange pauze en een snelle remissie. Trots om een ​​paar kansen te hebben voor een team en een uitdaging.

Dus blieb es am Sonntag (26.11.2023) om 0:00 in de Heidenheimer Arena. Damit bleiben die beide Kontrahenten Tablelennachbarn: De VfL Bochum heeft nu hun Punkte, steht aber weiterhin a Punkt en Platz hinter dem Rang 13 finallichen 1. FC Heidenheim (elf Zähler).

Zum Liveticker: Heidenheim – Bochum

Pfeil gelijk

12. Speeltag

Pfeil gelijk

„Heidenheim kreeg zulke duidelijke kansen, we hadden meer controle in de wedstrijd en op het einde was het wel verdiend“ zei Bochum’s trainer Thomas Letsch bij ARD-Mikrofon. „Er was een duidelijke strijd tussen de twee teams. Dat was het juiste moment voor het aanvallende werk, zodat beide teams goed voorbereid zouden zijn.“ zei Heidenheim-trainer Frank Schmidt.

Sportschau, 26.11.2023 16:28 Uhr

Heidenheim actief, Bochum’s Start elke dag

Er waren geen leuke wedstrijden meer die fans in het stadion zouden bezoeken. Nadat het feest daadwerkelijk begon, passeerde de FCH-flügelspieler Eren Dinkci nu de nieuwe Führung – zijn directe verbinding met Flanke von Jonas Föhrenbach ging naar de Außennetz (2e minuut).

Aber danach kamen kaum noch Torchancen zistande. Dabei war Heidenheim noch das active Team, hatte mehr Ballbesitzanteile en war zweikampfstärker (zwischenzeitlich 66 Prozent won Duelle). De meeste Gefahr ging naar FCH en ook niet naar rechts van Dinkci, maar in de helft van de tijd ging het om de vier Torschüsse Seines Teams die verantwoordelijk waren voor de wedstrijd.

Zowel de gasten van het Ruhrpott als weniger allesverspechend aus. Zwaar optreden van de VfL-verdediging is disciplinair en ligt daarachter. Als je in Schnitt een viertal kinderen hebt gezien bij Gegner, verhinderde je eigen Fehlpassquote dat je in Angriffsdrittel terechtkwam. Bezeichnend: Bochum gab drie seiner vier Torschüsse im ersten Abschnitt aus der Distanz ab.

Bochum in de rust met een bezoek

Nadat de Wiederbeginn zei dat de Bochumer Elf alles zal verbeteren. Je werkt tijdens je balspelen, geniet van meer sporten en zet je eerste aanvallende activiteiten op tijdens de twee helften: Patrick Osterhages Schuss parierte Heidenheim’s Torwart Kevin Müller grimmig (53.). Auch Bernardo prüfte Müller uit de Spitzemwinkel (61.) en onderging de zunehmende überlegenheit van de VfL.

Heidenheim heeft nog een paar eindjes, lang genoeg om ordelijk te blijven. Na een mooie periode de FCH Fouls in de statistieken te hebben staan, bestaat Bochum nu vier jaar. Aber auch den Gastgebern volgens hun spel en hun metgezellen. Zo was het voorbij dat de Stürmer Tim Kleindienst nog aan de gang was, er vond zo’n snelle ontsporing plaats, dat VfL-Torwart Manuel Riemann zich niet bewust was van grote problemen (58.).

Heidenheims Kleindienst vergibt Großchance zum Sieg

De Schlussfase bracht wederom een ​​succesvolle Abschluss van Bochum’s Takuma Asano (76.), evenals FCH-Joker Nikola Dovedan gescheiden van zijn knappe Riemann (77.).

Deze teams hebben vervolgens tijdens het intensieve spel keihard gewerkt. En aan het eind van de dag de torlose Remis – anders kunnen we de stress van het vrij zijn aan zonder ons zorgen te hoeven maken over Riemann, zonder ons zorgen te hoeven maken over de Latte lupfte (89.). „Natuurlijk ärgert es mich. De bal springt natuurlijk bisschen“ zei daar bij Sportschau-Mikrofon.

Heidenheim in Leipzig, Bochum empfängt Wolfsburg

De 1. FC Heidenheim is om 13. Spieltag gegen Leipzig gefordert (Samstag, 15.30 uur). Bochum heeft een geweldige tijd in de VfL Wolfsburg aan de Castroper Straße zu Gast.