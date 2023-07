Bevor Simonis in die große Politik einstieg, zog es ihn in die weite Welt: Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre unterrichtete Simonis Deutsch in Sambia, bevor er in Japan Büstenhalter für einen deutschen Hersteller verkaufte. Als sie noch Premierministerin war, wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. „Als das fünfte Jahr vorbei war und ich die Medikamente endlich absetzen durfte, sagte ich mir: ‚Du hast es geschafft‘“, sagte Simonis 2008 an ihrem 65. Geburtstag. „Ich sah mich wieder auf der Siegesstraße.“