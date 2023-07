DDeutschlands erster Regierungschef eines Bundeslandes ist tot. Die Sozialdemokratin Heide Simonis, bis 2005 Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein, ist nach Angaben von SPD-Landeschefin Serpil Midyatli am Mittwoch, wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag, zu Hause in Kiel gestorben.

Politiker und Parteien reagierten mit Trauer und großem Respekt auf die Todesnachricht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erkannte Simonis als Vorbild für viele in der Politik. „Mit ihrer durchsetzungsfähigen Art hat sie mich als junge Bundestagsabgeordnete überzeugt – mich eingeschlossen“, schrieb Scholz auf Twitter.

Der aus Schleswig-Holstein stammende Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Heide Simonis hat als erste Ministerpräsidentin Geschichte geschrieben, als Repräsentantin meines Landes war sie eine Ikone.“ Dass Simonis bei ihrer geplanten Wiederwahl zur Premierministerin im Jahr 2005 eine Stimme verpasste, war ein schwerer Schlag für sie. Dennoch erlebte er Simonis danach stets als starke, charismatische Frau. „Sie hat nie ihren Humor, ihren Witz und ihre Direktheit verloren.“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: „Ich trauere um eine großartige Politikerin und eine leidenschaftliche Frau aus Schleswig-Holstein.“ Er drückte der Familie sein tief empfundenes Beileid aus. Heide Simonis hat mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Engagement, ihrer Menschlichkeit und ihrer Geradlinigkeit Schleswig-Holstein noch liebenswerter gemacht.

Der frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) sprach von einem großen Verlust. „Heide Simonis war eine der herausragendsten Frauen der deutschen Nachkriegspolitik“, sagte die 83-Jährige den „Lübecker Nachrichten“ (Donnerstagausgabe). „Sie verfügte über Fachkompetenz, einen unglaublichen Sinn für Humor und eine enorme Redekraft.“ Simonis sei zu ihrer Zeit allen Männern, die ihr gegenüber skeptisch waren, weit überlegen gewesen, sagte Engholm.







Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Simonis als herausragende politische Persönlichkeit. Steinmeier schrieb am Mittwoch in einem Kondolenzbrief, sie habe die Demokratie weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus geprägt. „Was sie als Landeshauptfrau von Schleswig-Holstein auszeichnete, waren ihre fachliche Kompetenz und ihr politisches Talent, aber auch ihre Menschlichkeit und ihr Einfühlungsvermögen.“

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes schrieb Steinmeier, Simonis sei es immer wichtig gewesen, für alle da zu sein, die es im Leben schwerer hatten als andere. Auch nach dem Ende ihrer Amtszeit trat sie nicht in den Ruhestand, sondern engagierte sich trotz ihrer schweren Erkrankung noch lange ehrenamtlich. „Damit ermutigte sie viele Menschen, selbst Verantwortung zu übernehmen, für andere da zu sein und sich für die Gemeinschaft einzusetzen.“

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki lobte Simonis als starke Persönlichkeit, großen Ministerpräsidenten, außergewöhnlichen Sozialdemokraten und Freund. Durch ihre langjährige politische Arbeit prägte sie Schleswig-Holstein und steigerte das Gewicht des Landes in der Bundespolitik deutlich.







Anlässlich des Todes von Simonis hat Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag und Freitag in den Amtsgebäuden aller Behörden und Ämter des Landes Halbmastflaggen angeordnet.