Hegemonie bei den Aufrüstungsprotesten (nd-aktuell.de)

Aktionstage und die Mobilisierung gegen die Rüstung müssen wieder gefördert werden. Wie das gehen kann, diskutierten die Teilnehmer beim Friedensrat in Kassel. Foto: dpa | Fabian Sommer

„Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung – Weltkrieg oder Wende zur sozial-ökologischen Wende zum Frieden?“ war die zentrale Frage des Bundesfriedensrates, der am Wochenende zum 29. Mal im Philipp-Scheidemann-Haus in Kassel tagte. Laut Mitorganisator, dem langjährigen Friedensaktivisten Willi van Ooyen, war der Andrang sehr groß. »In den vergangenen zwei Jahren mussten wir wegen der Corona-Pandemie die Friedensberatung virtuell organisieren. Das Bedürfnis, sich persönlich zu treffen, zu diskutieren und auszutauschen, war diesmal besonders groß.«

Im Mittelpunkt stand die Analyse der weltpolitischen Lage. Letztlich könnte dies auch die Frage beantworten, warum die Massen heute nicht anders als in den 1980er Jahren gegen eine weitere Aufrüstung auf die Straße gehen. Viele der Organisatoren des Rates wurden in dieser landesweiten Friedensbewegung der 1980er Jahre politisiert. Dazu gehört auch Reiner Braun, der sich leidenschaftlich für die Wiedererlangung der Hegemonie der Friedensbewegung bei den Protesten gegen die Aufrüstung eingesetzt hat. In letzter Zeit gab es auch rechte Kundgebungen und Proteste gegen die neue Aufrüstungsrunde nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Auf dem Friedensrat gingen mehrere Redner auf die geopolitischen Aspekte dieses Konflikts ein. Alle Redner betonten, dass es sich um einen Konflikt zwischen der kapitalistischen Macht USA und dem ebenfalls kapitalistischen Russland handele. Die Friedensbewegung soll laut Christin Bernhold nicht Partei ergreifen, sondern ihre Arbeit nach dem Motto „Der Hauptfeind ist zu Hause“ ausrichten. Das bedeutet aus seiner Sicht, dass der Kampf gegen die Nato hierzulande im Mittelpunkt stehen muss.

Lühr Henken, der den erkrankten Joachim Wernicke vertrat, zog in dem von ihm gelesenen Beitrag Vergleiche zur Nachrüstungsdebatte der frühen 1980er Jahre. Damals wollten die Vereinigten Staaten Pershing-2-Raketen auf dem Territorium Westeuropas stationieren, die das Territorium der Sowjetunion hätten erreichen können. Offiziell war der Einsatz die westliche Antwort auf die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen in Osteuropa. Die Krise wurde durch das Start2-Abkommen zwischen den USA und der Sowjetunion entschärft. Henken sah die Kündigung des Start2-Vertrags durch die Trump-Administration im Jahr 2019 als Weichenstellung für einen neuen Versuch, mit Raketen in Europa russisches Territorium zu erreichen. Die Dark-Eagle-Raketen sind ein wichtiges Element dieser Strategie. Allerdings ist die Diskussion um ihre Stationierung noch sehr zurückhaltend.

Am 21. November 2021 veröffentlichte die britische Zeitung »The Sun« eine Grafik, die eine Mittelstreckenrakete aus Deutschland zeigt, die Moskau in einem »Blitzkrieg« angreift. „Die Rakete kann Russland in 21 Minuten und 30 Sekunden treffen“, titelte die Boulevardzeitung grell. Als Startort für die Rakete »Dark Eagle« wurde das 56. US Artillery Command in Mainz-Kastel angegeben. Könnte die Gefahr ihrer Stationierung neue Impulse und vor allem mehr Unterstützung für die Friedensbewegung bringen? Diese Hoffnung haben die Aktivisten des Peace Council. Einen Hinweis darauf, ob das Interesse wächst, den Kampf gegen die Aufrüstung wieder auf die Straße zu tragen, könnten die Ostermärsche im nächsten Jahr geben, die jetzt vorbereitet werden. Eine zentrale Frage wird sein, ob es gelingt, jüngere Kriegsgegner zu erreichen. Immerhin hatten erst im vergangenen September meist jüngere Antimilitaristen unter dem Motto „Hier beginnt der Krieg“ für mehrere Tage ein Camp in Kassel organisiert und die Rüstungsproduktion für einige Stunden blockiert. Für die Bewegung gegen Krieg und das Militär wäre es notwendig, diese jüngeren Kriegsgegner in die Planung künftiger Aktionen einzubeziehen. Das würde mehr praktischen Antimilitarismus und weniger geopolitische Debatten bedeuten.