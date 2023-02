Heftiges Erdbeben in Istanbul: Die Anzeichen mehren sich

tz Welt

Experten sind sich seit langem sicher, dass in Istanbul ein heftiges Erdbeben bevorsteht. Neue Forschungsergebnisse stützen die Vermutung.

Istanbul – Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien wird die Zahl der Todesopfer ständig nach oben korrigiert. Zwar gibt es noch vereinzelte wundersame Rettungen wie die eines unter den Trümmern in Syrien geborenen Babys, aber bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schwindet die Hoffnung auf Überlebende unter den Rettern – auch aus Bayern starten Freiwillige im Krisengebiet.

Ein Erdbeben dieser Größenordnung und Stärke bedroht auch Istanbul. Da sind sich Experten sicher. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Es könnte in den nächsten Tagen oder in 20 Jahren passieren. Wissenschaftler warnen seit Jahrzehnten. Nach den aktuellen Erdbeben in der Türkei und Syrien wächst nun auch in der Metropole am Bosporus die Sorge.

Geologe Sengör warnt vor schwerem Erdbeben am Bosporus: „Weg aus dem Zentrum von Istanbul!“

Das hat auch mit einem Unfall zu tun, der sich am 23. November 2022 ereignete. Damals bebte in Düzce, 200 Kilometer östlich von Istanbul, die Erde. Das Beben sei eine „schrecklich schlechte Nachricht“, sagte der renommierte türkische Geologe Celal Sengör damals. Der 67-Jährige, der auch international hohes Ansehen genießt, lehrte bis zu seiner Emeritierung als Professor an der Technischen Universität Istanbul.

Geologen zufolge ist Istanbul von einem schweren Erdbeben bedroht. © picture alliance/dpa/XinHua | Osman Orsal

Sengör sieht das Düzce-Beben (Magnitude 5,9) als Vorbote eines bevorstehenden schweren Erdbebens am Bosporus. Danach hatte Sengör den Sender Habertürk sagte, dies sei „vielleicht die letzte Chance einer Warnung“. Er empfahl dem Interviewer sogar: „Weg aus dem Zentrum von Istanbul!“ Neben Italien und Griechenland ist die Türkei in Europa besonders erdbebengefährdet.

Erdbeben in Istanbul „ziemlich nah“, sagen Experten

Drastische Worte, von jemandem, der es wissen müsste, und die er jetzt – nach dem Erdbeben in der Südosttürkei – Habertürk wiederholt. „Es wird ein Erdbeben in Istanbul geben, das so schwer sein wird wie das jetzige. Unsere erste Schätzung lag bei 7,8 Magnitude“, sagte Sengör. „Es ist ziemlich nah“.

Seine Prognosen wurden nun von Wissenschaftlern des Deutschen GeoForschungsZentrums untermauert. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) konnte das Team um Patrizia Martínez-Garzón im Gebiet um die Schwachlu-Halbinsel im Marmarameer südlich von Istanbul viele kleinere Beben identifizieren und auswerten, die bisher ausgeblieben sind in den Messdaten versteckt.

Forscher nutzen künstliche Intelligenz, um besorgniserregende Beobachtungen zu machen

Seismometer wurden in Bohrlöchern platziert und zeichneten die lokale Seismizität auf. Mittels KI-Analyse sei erstmals ein „starker Einfluss von Änderungen des Gezeitenwasserspiegels auf die lokale Seismizität“ nachgewiesen worden, berichtete Martínez-Garzón dem TV-Sender Welt.

Die Daten zeigen: Die Zahl der kleinen Erdbeben nimmt zu, wenn der Meeresspiegel nach einem Rückgang wieder ansteigt. Die Schwankungen des Meeresspiegels konnten jedoch nur durch den Einsatz von KI entdeckt werden. Dieser Effekt beunruhigt Forscher. „Wenn schon so kleine Spannungsschwankungen aufgrund von Meeresspiegeländerungen ausreichen, um Seismizität auszulösen, könnte dies darauf hindeuten, dass die lokalen Verwerfungen in Armenlu kurz vor dem Versagen stehen“, fasst Martínez-Garzón zusammen.

Erwartetes schweres Erdbeben rund um Istanbul könnte bis zu 100.000 Todesopfer fordern

Die Region Armenlu und Istanbul ist Teil des nordanatolischen Verwerfungssystems. Der Hauptast der Verwerfung erstreckt sich direkt zwischen Istanbul und Armelu. Zuletzt gab es 1999 ein Erdbeben der Stärke 7,6, bei dem rund 20.000 Menschen ums Leben kamen. Ein Erdbeben in der Region wäre schon heute verheerend. Allein in Istanbul leben rund 16 Millionen Menschen.

Laut einer Studie der Foundation for Urban Transformation (Kentsev) könnte ein Erdbeben der Stärke 7,1 bis 7,7 491.000 der 1,2 Millionen Gebäude Istanbuls zerstören. Etwa 13.000 Häuser könnten vollständig einstürzen. Die Zahl der Todesopfer wird auf 40.000 bis 100.000 geschätzt. Bei dem Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien wurden bisher mehr als 11.000 Todesopfer gezählt (Stand: Mittwochnachmittag, 8. Februar). (mt)