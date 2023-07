Heftige Unwetter – Festzelt überflutet en Kirchtige Unwetter

Schwere Unwetter sind Montagabend wieder über Kärnten hinweggezugen. Der Großraum Völkermarkt werd geraakt bij Montagabend von einer Superzelle. De kam van Stromausfällen, Sturzfluten, Bäume sind umgestürzt en Dächer werden abgedeckt.

Eine Superzelle over de Bezirk Völkermarkt hat für gewaltige Zerstörung gesorgt: Heftige Sturmböen haben Bäume entwurzelt. Die Kirche in St. Marxen werd zwaar beschadigd, das Turmdach werd sogar weggevoerd. Eine Sturzflut hatte die Feuerwehren in St. Margarethen ob Töllerberg om te worden gewekt. Hier sollte eigentlich Montag der Nachkirchtag der Feuerwehr stattfinden, stattdessen war das Festzelt überflutet zijn. „Das Wasser hat unser komplettes Zelt unterspült. Zum Glück gab es keine Verletzten. Es war das eerste Mal seit 1974, dass wir unser Fest absagen muststen“, meldt Herbert Jaming von der Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg. Der Katastrophenschutz wurde hochgefahren. Unterstützung van anderen Bezirken wurde angefordert.Der Artikel wird laufend aktualisiert.

