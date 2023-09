Max Eberl kehrt erstmals nach Mönchengladbach zurück. Auf einen freundschaftlichen Empfang kann der Sportdirektor von RB Leipzig nicht hoffen, dafür ist in der Vergangenheit zu viel passiert. Bleiben die obligatorischen Pfiffe bestehen?

Max Eberl sollte Ohrenschützer mitbringen – und am besten ein dickes Fell. Mönchengladbach war 23 Jahre lang die Heimat des 50-Jährigen, mit der Borussia feierte er unvorstellbare Erfolge. Doch als Eberl am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) als Sportdirektor von RB Leipzig erstmals in offizieller Mission an den Niederrhein zurückkehrt, dürfte heftiger Gegenwind auf ihn warten.

Da sind zum einen die Pfiffe, die wie immer gegen Leipzig 19 Minuten lang aus der Fankurve ertönen. „Lasst uns dem Produkt zeigen, dass Spiele gegen sie niemals zur Normalität werden werden!“ heißt es in einem aktuellen Aufruf der Ultras. Ob es aber nur ein akustischer Protest bleiben wird, ist fraglich.

Das Heimspiel im vergangenen September ist noch immer in schlechter Erinnerung. „Ein Hurensohn-Verein stellt nur Hurensöhne ein“, stand auf einem Banner in der Nordkurve, das auch an Ex-Trainer Marco Rose adressiert war. Schiedsrichter Patrick Ittrich drohte über die Stadionmikrofone sogar mit einer Spielunterbrechung. Bei diesem Heimspiel war Eberl noch nicht offiziell bei RB angestellt – jetzt ist alles anders.

Sieglose Fohlen vor einem schwierigen Heimspiel

Eberl verließ Gladbach im Januar 2022 wegen gesundheitlicher Probleme, nur wenige Monate später schloss er sich Leipzig an. Teile der Fanszene werfen Eberl daher mangelnde Glaubwürdigkeit vor. Immerhin: Zumindest hat das Fanprojekt Mönchengladbach als einziger anerkannter Fan-Dachverband das Kapitel Max Eberl bereits demonstrativ ad acta gelegt.

Es wird immer noch ein besonderes Spiel sein, auch für Rose. „Es wird emotional, davon kann man ausgehen“, sagte der Trainer am Freitag: „Ich komme immer wieder gerne nach Gladbach zurück, weil ich Leute treffe, die ich sehr mag. Aber das ist jetzt schon eine Weile her.“

Stimmt: Gladbachs Trainer Gerardo Seoane etwa hat weder mit Eberl noch mit Rose zusammengearbeitet. Für ihn gibt es weitaus drängendere Fragen, auf die weiterhin sieglosen Fohlen wartet das dritte schwere Heimspiel in Folge. „Natürlich wissen wir, dass das ein oder andere Thema in der Vergangenheit extrem im Vordergrund stand. Aber wir möchten unsere Energie auf unsere Leistung richten. Das würde ich mir auch mit der Unterstützung von außen wünschen“, sagte der Schweizer.

Auch Eberl hatte zuletzt versucht, die Wogen zu glätten. Beim 3:0-Sieg der Leipziger im März beobachtete er die Tore auf der Tribüne mit besonderer Vorsicht. Auch „aus Respekt vor meinem früheren Arbeitgeber“, wie er erklärte, „aber ich bin auch entspannter geworden.“ Eine Gelassenheit, die er auch am Samstag durchaus gut gebrauchen kann.