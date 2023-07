Heftige Kritik an Merz‘ Äußerungen zur AfD aus der eigenen Partei

Status: 24.07.2023 05:04

Wie steht die CDU zur AfD? CDU-Chef Merz hat im ZDF ein gemeinsames Vorgehen auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen – und stößt damit in der eigenen Partei auf scharfe Kritik.

Mit seinen Äußerungen zu einem möglichen gemeinsamen Vorgehen mit der AfD auf kommunaler Ebene hat CDU-Chef Merz in seiner eigenen Partei viel Kritik ausgelöst. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schrieb auf Twitter: „Die AfD kennt nur Gegen und Spaltung. Wo soll Kooperation sein? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist.“

Merz hatte im ZDF-Sommerinterview bestätigt, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Allerdings beschränkte er dies nun auf „gesetzgebende Organe“, etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. Wenn die AfD in Thüringen einen Landrat und in Sachsen-Anhalt einen Oberbürgermeister gewählt habe, dann handele es sich laut Merz um demokratische Wahlen. „Das müssen wir akzeptieren. Und natürlich müssen die Kommunalparlamente nach Wegen suchen, die Stadt, das Land und den Landkreis gemeinsam zu gestalten.“

„Rechtsradikale bleiben Rechtsradikale“

Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, die auch dem CDU-Präsidium angehört, schrieb auf Twitter: „Ob Gemeinderat oder Bundestag, Rechtsradikale bleiben Rechtsradikale. Für Christdemokraten sind Rechtsradikale immer der Feind!“

Die Bundesvorsitzende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz (CDU), sagte mit Blick auf die AfD: „Die Partei und ihre menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Inhalte bleiben gleich, egal auf welcher Ebene.“

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen betonte, seine Partei habe beschlossen, die Zusammenarbeit mit der AfD zu verbieten. „Wer das ändern will, muss auf einem Bundesparteitag der CDU eine Mehrheit finden.“

Der CDU-Politiker und frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans schrieb auf Twitter zu den Äußerungen von Merz: „Im Parteitagsbeschluss heißt es, dass jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen ist. Dabei handelt es sich um die schrittweise Verwässerung von Parteitagsbeschlüssen nach Wahlerfolgen der extremen Rechten.“

„Nicht jetzt und nicht in der Zukunft“

CDU-Bundesvorstandsmitglied Serap Güler reagierte ähnlich empört: „Keine Zusammenarbeit mit der AfD heißt: keine Zusammenarbeit mit der AfD. Auf keiner Ebene. Ganz einfach. Nicht jetzt und auch nicht in der Zukunft.“

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak schrieb, die AfD bedrohe den freiheitlichen Rechtsstaat und die freiheitliche Gesellschaftsordnung – auch in den Kommunen. „Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU ist klar.“

In der Resolution heißt es unter anderem: „Wer in der CDU für eine Annäherung oder gar eine Zusammenarbeit mit der AfD plädiert, muss wissen, dass er damit auf eine Partei zugeht, die in ihren Reihen bewusst rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus toleriert. (…). Die CDU lehnt jegliche Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD ab.“

Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verteidigte dagegen Merz: Für die CDU sei klar, dass es „keine Zusammenarbeit mit der AfD“ gebe, „egal auf welcher Ebene“, sagte er der „Bild“. „Friedrich Merz sieht das so, obwohl er zu Recht auf die schwierige Umsetzung vor Ort hinweist. Denn wenn es im Kommunalparlament um eine neue Kita geht, können wir nicht einfach dagegen stimmen, weil die AfD stimmt. Wir machen uns nicht von Rechtsextremisten abhängig.“

„Realitätsfern und fahrlässig“

Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, sagte in Berlin, dass Friedrich Merz mit seinen „realistischen und fahrlässigen Äußerungen deutlich mache, dass er die Vernichtungsstrategien der AfD noch immer nicht umgesetzt habe“. Das Gemeinwohl aller Bürger und die Gestaltung der Demokratie hat diese AfD nicht im Blick. „Alle in seiner Partei und den anderen demokratischen Parteien, die sich entschieden gegen ihn stellen, verdienen Respekt und Unterstützung.“

AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla schrieb auf Twitter zu der Debatte: „Jetzt fallen die ersten Steine ​​von der schwarz-grünen Mauer. In den Ländern und im Bund werden wir gemeinsam die Mauer einreißen. Gewinner werden die Bürger sein, die durch interessengeleitete Politik wieder Wohlstand, Freiheit und Sicherheit erlangen.“

Kritik an Merz äußerte die Grünen-Chefin Ricarda Lang im ARD: „Erst reduziert er diese Partei auf eine bessere Alternative für Deutschland und baut nun die Brandmauer – auf die sich die Union selbst immer wieder berufen hat – ein wenig auf.“

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann schrieb: „Die Kommunalpolitik ist die Wiege unserer Demokratie. Gerade hier darf die Brandmauer zur demokratiefeindlichen AfD nicht fallen. Sonst fällt sie erst recht auf der ‚gesetzgebenden Ebene‘.“