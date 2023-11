Heftige Kämpfe in Gaza-Stadt; Die USA sagen, dass Palästinenser Gaza nach dem Krieg regieren müssen

NEUESTE ENTWICKLUNGEN:

Israelische Panzer stoßen auf heftigen Widerstand von Hamas-Kämpfern

Hamas nutzt Tunnel, um israelische Streitkräfte in Gaza-Stadt zu überfallen

Die USA fordern, dass Gaza und das Westjordanland nach dem Krieg unter der Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde vereint werden

Die USA wollen die israelische Kontrolle über Gaza nach dem Krieg einschränken

WASHINGTON/GAZA/JERUSALEM, 9. November (Reuters) – In Gaza-Stadt tobten Straßenschlachten, bei denen Hamas-Kämpfer Tunnel nutzten, um israelische Truppen zu überfallen. Die Vereinigten Staaten sagten, die Palästinenser müssten Gaza nach dem Krieg regieren, und entgegneten israelischen Äußerungen, dass sie die Sicherheit auf unbestimmte Zeit kontrollieren würden .

Das israelische Militär sagte, seine Truppen seien in das Herz von Gaza-Stadt vorgedrungen, der wichtigsten Bastion der Hamas und der größten Stadt in der Küstenenklave, während die islamistische Gruppe sagte, ihre Kämpfer hätten schwere Verluste angerichtet.

Der bewaffnete Flügel der Hamas veröffentlichte am Mittwoch ein Video, das offenbar heftige Straßenschlachten neben zerbombten Gebäuden in Gaza-Stadt zeigte.

Laut Quellen der vom Iran unterstützten Hamas und der separaten militanten Gruppe Islamischer Dschihad stießen israelische Panzer auf heftigen Widerstand von Hamas-Kämpfern, die unterirdische Tunnel nutzten, um Hinterhalte zu inszenieren.

Israel griff Gaza als Reaktion auf einen grenzüberschreitenden Hamas-Angriff auf Südisrael am 7. Oktober an, bei dem bewaffnete Männer nach israelischen Angaben 1.400 Menschen, überwiegend Zivilisten, töteten und etwa 240 Geiseln nahmen.

Nach Angaben palästinensischer Beamter seien bis Mittwoch 10.569 Menschen getötet worden, 40 % davon Kinder. Israel sagt, 33 seiner Soldaten seien getötet worden.

Von Palästinensern geführte Regierungsführung

Während der Krieg zwischen Israel und der Hamas in den zweiten Monat geht, hat Washington begonnen, mit israelischen und arabischen Führern über eine Zukunft des Gazastreifens ohne die Herrschaft der Hamas zu diskutieren.

Während ein Plan noch aussteht, erläuterte US-Außenminister Antony Blinken die Erwartungen Washingtons an das belagerte Küstengebiet.

„Keine erneute Besetzung von Gaza nach Ende des Konflikts. Kein Versuch, Gaza zu blockieren oder zu belagern. Keine Reduzierung des Territoriums von Gaza“, sagte Blinken am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Tokio.

Blinken sagte, dass am Ende des Konflikts möglicherweise „eine gewisse Übergangszeit“ erforderlich sei, aber die Regierungsführung nach der Krise „muss eine palästinensisch geführte Regierungsführung und die Vereinigung von Gaza mit dem Westjordanland unter der Palästinensischen Autonomiebehörde umfassen“.

Am Montag sagte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu gegenüber ABC News, dass Israel nach dem Krieg „auf unbestimmte Zeit“ die Sicherheitsverantwortung für die Enklave tragen werde.

Israelische Beamte haben seitdem versucht klarzustellen, dass sie nicht beabsichtigen, Gaza nach dem Krieg zu besetzen, aber sie müssen noch artikulieren, wie sie die Sicherheit gewährleisten könnten, ohne eine Militärpräsenz aufrechtzuerhalten. Israel zog seine Streitkräfte 2005 aus Gaza ab.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die in Teilen des von Israel besetzten Westjordanlandes eine begrenzte Selbstverwaltung ausübt, sagt, Gaza, wo die Hamas seit 2007 regiert, sei ein integraler Bestandteil dessen, was sie sich für einen künftigen palästinensischen Staat vorstellt.

Khalil al-Hayya, ein Mitglied der Hamas-Führung, sagte der New York Times, dass der Angriff der Gruppe auf Israel darauf abzielte, den Status quo zu zerstören und ein neues Kapitel in ihrem Kampf gegen Israel aufzuschlagen.

„Es ist uns gelungen, die Palästinenserfrage wieder auf den Tisch zu bringen, und jetzt herrscht in der Region niemand mehr Ruhe“, sagte er laut der Zeitung vom Mittwoch.

Saleh al-Arouri, ein im Exil lebender Hamas-Kommandeur, sagte am Mittwoch gegenüber dem mit der Hamas verbundenen Fernsehsender Al-Aqsa TV, dass die Hamas-Kämpfer entschlossen seien, den israelischen Streitkräften in Bodenkämpfen in Gaza Verluste zuzufügen. „Je mehr (Israel) sich vor Ort ausbreitet und ausdehnt, desto größer werden seine Verluste“, sagte er.

Ein Ausschnitt aus dem am Mittwoch veröffentlichten Hamas-Video zeigte Kämpfer in Gaza, die an Trümmerhaufen vorbeirennen und anhalten, um Schulterraketen auf israelische Panzer abzufeuern. Ein anderer zeigte, wie sie von Sitzstangen hinter Gebäuden und Müllcontainern aus mit Gewehren schossen. Reuters konnte das Filmmaterial nicht authentifizieren.

ISRAEL BOMBT TUNNEL

Der oberste israelische Militärsprecher, Konteradmiral Daniel Hagari, sagte am Mittwoch, dass „die Hamas die Kontrolle über den Norden“ von Gaza verloren habe.

Israels Kampfingenieure setzten Sprengkörper ein, um das Tunnelnetz der Hamas zu zerstören, das sich über Hunderte von Kilometern (Meilen) unter Gaza erstreckt, sagte er. Das Militär sagte, es habe bisher 130 Tunnelschächte zerstört.

Israel macht die Hamas für die zivilen Todesfälle im Gazastreifen verantwortlich und erklärt, dass sie die Bewohner des Gazastreifens als menschliche Schutzschilde nutze und Waffen und Operationszentren in Wohngebieten verstecke.

Israelische Truppen brachten am Mittwoch ausländische Reporter an den Rand von Gaza-Stadt. Journalisten sahen eine zerstörte Landschaft, in der jedes Gebäude in Sichtweite von der Schlacht gezeichnet war.

Mauern wurden weggeblasen, Einschusslöcher und Granatsplitter übersäten die Fassaden und Palmen wurden zerfetzt und zerbrochen.

Oberstleutnant Ido, stellvertretender Kommandeur der 401. Brigade, der seinen Nachnamen nicht nannte, sagte, dass alle Familien gegangen seien, als die Soldaten diese Gebäude erreichten.

„Wir wissen also, dass jeder hier unser Feind ist. Wir haben hier keine Zivilisten gesehen. Nur Hamas“, sagte er, während er in einem stark beschädigten, rosa gestrichenen Kinderzimmer stand.

Soldaten auf dem Presserundgang sagten, dass sich unter der Familienwohnung zwei Stockwerke mit Werkstätten befanden, in denen Waffen hergestellt wurden, darunter auch Drohnen, die in fünf Holzkisten entdeckt wurden. Eine Überprüfung der Behauptung war nicht möglich.

50.000 Palästinenser ziehen in den Süden

Etwa 50.000 palästinensische Zivilisten verließen am Mittwoch den Norden, sagte Hagari, während eines von Israel angekündigten vierstündigen Zeitfensters.

Das israelische Militär hat den Bewohnern wiederholt gesagt, sie sollten den Norden evakuieren, da sie sonst Gefahr laufen, in die Gewalt zu geraten. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Nähe eines Krankenhauses im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens seien am Mittwoch mindestens 19 Menschen getötet worden, teilte das Innenministerium der Enklave mit.

Es gab keinen unmittelbaren israelischen Kommentar oder Details zu dem gemeldeten Angriff, der, wenn er bestätigt würde, der dritte auf Gazas größtes Flüchtlingslager in einer Woche wäre.

Vertreter der Vereinten Nationen und der G7-Weltmächte forderten eine humanitäre Kriegspause, um der Zivilbevölkerung in Gaza zu helfen, wo lebensnotwendige Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff zur Neige gehen.

Katar, wo mehrere Hamas-Führer ihren Sitz haben, soll in Verhandlungen die Freilassung von 10 bis 15 Geiseln im Gegenzug für eine ein- bis zweitägige humanitäre Pause in Gaza erreichen, sagte eine über die Gespräche informierte Quelle am Mittwoch.

Berichterstattung von Nidal al-Mughrabi in Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose und Maayan Lubell in Jerusalem, Rami Amichay in Tel Aviv, Matt Spetalnick und Humeyra Pamuk in Washington und anderen Reuters-Büros; Schreiben von Cynthia Osterman; Bearbeitung durch Michael Perry

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.

Erwerben Sie Lizenzrechte öffnet neuen Tab