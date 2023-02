Heftige Erdbeben erschüttern den Südosten der Türkei

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat am Montag den Südosten der Türkei erschüttert. Laut USGS ereignete sich das Beben in der Nähe der Stadt Gaziantep. Es fand demnach um 4:17 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von rund 17,9 Kilometern statt. Nach Angaben der örtlichen staatlichen Katastrophenschutzbehörde AFAD hatte das Beben eine Stärke von 7,4.

Nach Angaben der USGS ereignete sich 15 Minuten später ein weiteres Erdbeben der Stärke 6,7. Offizielle Angaben zu den Opfern gab es zunächst nicht. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigten zerstörte Gebäude in mehreren Städten im Südosten des Landes. Nach ersten Augenzeugenberichten in sozialen Medien stürzten im Grenzgebiet Gebäude ein und Menschen wurden unter den Trümmern begraben.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten seismischen Regionen der Welt. 1999 tötete ein Erdbeben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen.