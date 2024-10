Twee Duitse Bob Pilots domineren sinds de afgelopen jaren. Nu lijken beide kanten samen te zijn. Het is veilig om te zeggen dat je hier bent.

Voor aanvang van het nieuwe wintersportseizoen kun je nog genieten van de twee sterke Duitse Bobfahrern. Ex-Weltmeister Johannes Lochner ontvangt als eerste een bericht van de „Münchner Merkurs“ over de huidige Weltmeister en Olympiasieger Francesco Friedrich, die in de zomer overlijdt aan zijn rivalen. „Er is één Schiefer ingezogen, zo zal hij eruit zien“, zei de 33-jarige lezer van de Zeitung und drohte in Richtung Friedrich: „Man sollte mich nie ärgern.“

Beide Duitse toppiloten – Friedrich is 16-voudig Wereldmeester en viervoudig Olympiër, Lochner Holt met WM Gold Medals en twee zilveren biertjes op de Winterspelen – zijn een groot succes en ontbreken dus nooit. Maar Friedrich heeft Georg Fleischhauer van Lochners Bob in een Angebot-macht gekregen, die zijn Piloten verratte hoed heeft gegeven.

Deze tijdpunkoorlog is niet beledigd, maar de Oberbayer Seine Karriere fortsetzt. Na de val zul je Friedrich nooit meer zien, met het kasteel van Lochner, noch de twee Saisons die hangen en bovendien Olympia in Mailand en Cortina d’Ampezzo. „Dat was een ober. Ik ben topgemotiveerd en zo snel, wie is dat niet“, zei hij. Signalen Anschieber Fleischhauer konnte daar stoppen en zal Friedrich nu met Wut im Bauch von der Spitze verdrängen. „Nochmal Zweiter zijn – das Schaue ich ich mir nicht an.“

Friedrich hatte signaleert team internen Competities in de afgelopen jaren van hun ranglijst, nog een op Olympia 2022 in Beijing en Zweierbob en op de Heim-WM 2024 in Winterberg im Viererbob.