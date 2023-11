Heel dicht bij alle beschikbare filialen – geniet van het Zeitpunkt-festijn

Startpagina Verbraucher

van: Robin Dittrich

Het eindproduct voor de Supermarkt-Kette Real wordt bepaald. Nur wenige der restlichen 63 Takken werden von Konkurrenten übernommen.

Kassel – Bereits als de SB-Warenhuiskette “Mein Real” in september een insolvenzverfahren eröffnet hatte, de Sorge der Beschäftigten groß. Het is een geweldige dag: Een groot aantal vestigingen moet gesloten worden – was dat het waard voor 5000 medewerkers?

Er zijn 45 echte takken toegevoegd – nu zijn er nog maar weinig toegevoegd

In een persbericht kan Real GmbH dit tot 31 doen. Maart 2024 zal minstens 13 “my Real” -markten publiceren. Weitere drie markten sollen een Kaufland gehen, Edeka daar hield een markt. Er werd een standort opgesteld door de Rewe Group übergeben. Als het Federale Kartelbureau van het grootste belang is, zal het daar niet bij blijven. Voor de mensen die er wonen, zijn ze dicht bij hun werk. Durch die Übernahme können 1500 Mitarbeiter ihre Arbeit behalten.

Een groot deel van de “My Real” vestigingen zal in 2024 gesloten zijn – een waardevolle ontwikkeling sinds ons werk. © Oliver Berg/dpa

Omdat Real GmbH eigenaar is van “intensiv om einen Abnehmer bemüht” hätte, zodat de resterende 45 markten door niemand worden ondersteund. Houd er rekening mee dat Real-Filialen op 31 maart 2024 uitkomt. Als 3500 werknemers de klus aankonden, waren het ook nieuwe werknemers. Iedereen met kennis van zaken zal blij zijn met zijn bedrijfsplannen en een sociaal plan hebben.

Er zijn 45 Real-Märkte mussen vrijgegeven – Verdi kritisiert Eigentümer

Vonseiten der Gewerkschaft Verdi wird die Schließung der 45 Märkte der SB-Warenhauskette My Real scharf kritiek. Die Kritik der Gewerkschaft is gericht op iedereen en het Eigentümer SCP. „De investeerder SCP is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en de financiële steun van het insolventiefonds voor dit doel“, verklaring van de Verdi-Landessesretär voor de detailhandel NRW, Heino Georg Kaßler. Wie gelukkig is, heeft een langdurige ervaring van leeg zijn en klaar om een ​​dag in huis door te brengen.

“Het SCP versterkt zichzelf niet als een strategische commerciële entiteit, maar is ook een zuiverdere Abwickler”, bekritiseerde Kaßler opnieuw. Het SCP bestaat sinds 276 Markten van de Metro anno 2020 nu beschikbaar, zodat ze weer verkocht en gekocht kunnen worden. “Het belang van het SCP is belangrijk voor alle vastgoeddoeleinden”, zei hij. Sinds eind maart 2024 worden de zakelijke beslissingen in de getroffen markten genormaliseerd tot 31 maart 2024.rd met dpa)