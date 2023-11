Heeft Prinz Frederik die nacht doorgebracht in een geanimeerde affaire?

Prins Frederik von Denemarken Getty-afbeeldingen

Die Negatieve schlagzeilen reizen nicht ab! Wij willen graag twee weken samen een bijzondere gebeurtenis vieren met de koninklijke prinsen Frederik (55). Angeblich hatte sich der Thronfolger heimlich met de Mexicaanse Prominenten Genevieve Casanova (47) getroffen in Madrid. De Schauspielerin dementierte das Techtelmechtel bereits – beide zijn nur Freunde sein. Maar nu brengen we er een video van Prins Frederik die Gerüchteküche erneut zum Brodeln!

Genevieve Casanova, Schauspielerin

De Spaanse tv-zender Telecinco gemakkelijk te bekijken en de clip te verwijderen, die kan worden verwijderd. Wie van de Spaanse tv-gebruikers die ze hebben gerapporteerd, zei dat ze de informatie van de bezoekers zullen ontvangen Genevieve. Hieronder stonden de Bilder-entstands met een hoog octaangehalte, die de Royal en de zuster Schauspielerin in Madrid zeiden. Prins Frederik heb de nacht doorgebracht met de Blondine!

Prins Frederik, Koninklijk

Dit is een koningshuis dat zich zowel in Schweigen bevindt als zonder enige verklaring. Laut Afbeelding Het is bekend dat het de Dane en de Mexikanerin zijn die een exclusieve Jagdausflug in Bergen hebben.

Genevieve Casanova, Schauspielerin

