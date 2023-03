De premier zei dat hij ook de National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP) – een groep van alle partijen van parlementsleden en senatoren met uiterst geheime veiligheidsmachtigingen – heeft geraadpleegd over beschuldigingen dat Peking zich met de campagnes van 2019 en 2021 heeft bemoeid.

De Chinese ambassade in Canada heeft de beweringen “ pure laster en totale onzin ‘ en beschuldigden de media ervan ‘allerlei desinformatie’ te verspreiden zonder bewijs te leveren waarom de verhalen niet kloppen.

Trudeau zei dat de rapporteur NSICOP en anderen zal inschakelen die onderzoek kunnen doen en aanbevelingen kunnen doen die “een formeel onderzoek of een ander onafhankelijk beoordelingsproces kunnen inhouden”. Hij zei dat opties voor volgende stappen een commissie, een onderzoek, een panel van rechters of een rechterlijke toetsing zijn.

Hij benadrukte dat de leiders van de federale partij het erover eens zijn dat de verkiezingsuitslagen van 2019 en 2021 “niet werden beïnvloed door buitenlandse inmenging”. Hij had harde woorden voor acteurs die het probleem gebruikten om een ​​voorsprong te krijgen op de volgende campagne.

“Buitenlandse inmenging is een complex landschap dat niet mag worden teruggebracht tot soundbites en binaire keuzes”, zei hij. “Het mag zeker niet over partijpolitiek gaan.”

Trudeau zegde ook C$ 5,5 miljoen toe om desinformatie te bestrijden, “omdat we weten dat desinformatie die vaak in het buitenland wordt gegenereerd, een reële bedreiging kan vormen voor onze verkiezingen.”

De grabbelton van maatregelen geeft Trudeau de tijd om uit te zoeken hoe hij de schadelijke perceptie kan herstellen dat zijn minderheidsregering profiteert van de inmenging van Peking.

Trudeau’s plotselinge koerswijziging komt als reactie op druk van oppositiepartijen en een commissie van het Huis van Afgevaardigden sinds een schokkend verhaal op 17 februari niet-geverifieerde inlichtingenrapporten aanhaalde over de inmengingsstrategie van Peking – details die werden gedeeld met Five Eyes-bondgenoten, waaronder de Verenigde Staten.

Lekken vanuit het Canadese spionagebureau, gerapporteerd door Globe and Mail en Global News, beweren dat de Chinese regering toezicht hield op geheime campagnes die 11 federale kandidaten steunden, een meerderheid van hen liberaal.

De nationale politie van het land, de Royal Canadian Mounted Police, bevestigde vorige week dat ze de beschuldigingen niet actief aan het onderzoeken waren. Maandag bevestigde het bureau dat het een onderzoek is gestart om de klokkenluiders te vinden.

Ongeoorloofde onthullingen van de Canadian Security Intelligence Service beweren dat Chinese diplomaten in Toronto en Vancouver opschepten over het beïnvloeden van kiezers in die mate dat twee zittende conservatieven in 2021 uit hun ambt werden verdreven.

“De RCMP is een onderzoek gestart naar schendingen van de Security of Information Act in verband met recente mediaberichten”, zei woordvoerder Robin Percival in een verklaring. “Dit onderzoek is niet gericht op één beveiligingsdienst.”

Er staat veel op het spel voor Trudeau, die het risico loopt besluiteloos over te komen en de beschuldigingen van de oppositie voedt dat de derde termijn premier niet geschikt is om te leiden.

Recente opiniepeilingen door het Angus Reid Institute suggereren dat een meerderheid van Trudeau’s eigen liberale aanhangers gelooft dat Beijing waarschijnlijk heeft geprobeerd zich te mengen in de recente verkiezingen in Canada. Uit dezelfde peiling bleek dat 42 procent van de conservatieve kiezers vindt dat de verkiezingen van 2021 ‘gestolen’ zijn.

Trudeau vroeg minister van Openbare Veiligheid Marco Mendicino om de oprichting van een register van buitenlandse invloeden in Canada te begeleiden, vergelijkbaar met het plan van de Australische regering. Hij erkende dat het streven een tweesnijdend zwaard is dat xenofobie dreigt aan te wakkeren.

“We moeten altijd rekening houden met de geschiedenis als we het hebben over registers van buitenlanders in ons land”, zei hij.

Conservatieve leider Pierre Poilièvre had aangedrongen op een openbaar onderzoek en noemde alles behalve dat onaanvaardbaar. De partij heeft kritiek geuit op de manier waarop de liberalen Peking behandelen, zelfs nadat de regering vorig jaar had aangekondigd dat ze een nieuwe agressieve aanpak zou volgen met de Chinese Communistische Partij.

Een commissie van alle partijen in het Huis van Afgevaardigden heeft de beschuldigingen ook bestudeerd.

“Dit gaat niet over Chinese Canadezen die in de eerste plaats het slachtoffer zijn van de inmengingsactiviteiten van Peking”, zei conservatief parlementslid Michael Cooper vorige week tegen de Commons-procedure en de House Affairs Committee.

“Dit schandaal gaat over wat de premier weet over deze inmenging, toen hij er voor het eerst over hoorde, en wat hij eraan deed of niet deed.”