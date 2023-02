Gilsinan: Er is veel nagedacht over het idee: “Iedereen weet dat het land verdeeld is. Hoe overtuig ik een ander om de wereld te zien zoals ik die zie?” Wat een veel hogere lat is dan: “Hoe kan ik deze persoon gewoon niet zien als geen persoon?” De overtuigingsvraag is bijna de verkeerde vraag.

Brandon Kramer: Het is duidelijk dat de film een ​​standpunt heeft – we volgen Van en zijn team. Maar toen we begonnen met het maken van deze film, hadden we zoiets van: “Als we een film gaan maken over bruggen bouwen, moeten we een ervaring creëren voor kijkers met een zeer diverse politieke achtergrond, zodat ze kunnen vertrouwen op en betrokken zijn bij de film.”

Patrisse (Cullors, een mede-oprichter van Black Lives Matter) is niet een van de hoofdpersonen in de film, maar we brachten tijd met haar door als (een persoon die) echt tegen de First Step Act was. We wilden echt een empathische ervaring creëren in (dat) standpunt en waarom (mensen) tegen het wetsvoorstel zijn, waarom ze een uitgebreidere hervorming van het strafrecht willen, en wat een abolitionistisch kader is. We hebben de film vertoond aan publiek dat het niet eens is met wat Van doet, maar dat de film vertrouwt omdat ze hoofdrolspelers zien die hun standpunt hebben. Evenzo zijn er conservatieven in de film. Jared Kushner is in de film, (Republikeinse) senator Mike Lee uit Utah, (Republikeinse senator) Rand Paulus’s in de film, en we vertoonden de film in veel conservatieve gemeenschappen waar, ook al zijn ze het misschien niet eens met Van, ze het misschien niet eens zijn met (Democratische senator) Cory Boekerzien ze mensen die ze wel vertrouwen op het scherm weergegeven op een eerlijke en eerlijke manier.

Het publiek is gewend dingen te zien die hun standpunt alleen maar versterken en het standpunt van andere mensen bagatelliseren. Deze film nodigt ze uit omdat ze perspectieven zien die weergeven hoe ze zich voelen, maar het geeft ze ook een empathische kijk op de perspectieven van andere mensen. En wat ik heb gezien is dat het de mening van mensen over hoe ze zich voelen niet verandert. Maar ik heb mensen gezien die Van Jones niet mogen, die na de film naar me toe komen, ze zeggen: “Ik mag Van Jones nog steeds niet, maar nu begrijp ik waar hij vandaan komt”. Of ik heb conservatieven gezien die zeiden: “Ik wist niets van hervorming van het strafrecht en ik hou niet van Van Jones, maar ik waardeer het feit dat hij bereid was om met een aantal van deze mensen samen te werken.”

Gilsinan: Het klinkt alsof het effect niet is dat de mening van een individu over hun eigen politieke overtuigingen verandert, maar dat het hun mening over de politieke overtuigingen van andere mensen verandert, waardoor hun politieke tegenstanders minder krankzinnig of extreem lijken.

Brandon Kramer: Er zijn mensen die hierin extreem zijn. (Republikeinse) senator Tom Katoen(toenmalig procureur-generaal) Jeff Sessions, die geloven dat er een onder– opsluitingsprobleem in Amerika – er is geen echt punt van empathie in hun perspectief in deze film omdat hun opvattingen zo algemeen zijn dat er niets is om mee te verbinden. Maar op uw vraag, de reden om dat te doen is niet alleen: laten we elkaars hand vasthouden en geluk hebben. Als je meer begrip hebt voor iemand die zich anders voelt – als Van Jones Patrisse Cullors een beetje beter kan begrijpen, als Tylo de sheriff uit West Virginia een beetje beter kan begrijpen, als Jared Kushner (Democratic Rep.) Hakeem Jeffries een beetje beter – wat begint te gebeuren is dat er eigenlijk zoiets is als: “Oké, laten we eens kijken naar de details van waar we een gemeenschappelijke basis kunnen vinden in een stuk wetgeving dat van invloed zal zijn op het leven van tienduizenden mensen.” Het wetsvoorstel heeft geen hervorming van de strafmaat. Dat is een reëel probleem voor veel mensen in de progressieve beweging. Welnu, er zijn enkele strafbepalingen die lijken te resoneren met zowel rechtse als linkse mensen. Laten we dieper ingaan op de details. Wanneer je mensen belastert, geef je niet de ruimte om echt in dialoog te gaan en te zeggen: “Is er een soort overlap in deze kringen?” Negen van de tien keer is die er ook echt.

En we zagen een van de weinige voorbeelden van dat gesprek dat zich daadwerkelijk afspeelde, wat resulteerde in een heftig debat dat soms echt pijnlijk was. Maar het resulteerde in een wetsvoorstel dat werd aangenomen door een tweeledige senaat, aangenomen door een tweeledige stemming in het Huis, en het is ondertekend door niemand minder dan de “wet en orde” president Donald Trump. En dan zie je de tienduizenden mensen uit de gevangenis komen en zich weer bij hun families voegen. Als je ziet dat het opbouwen van relaties ertoe leidt dat mensen uit een gevangenis lopen en thuiskomen bij hun familie, betekent dat veel meer dan alleen maar helpen om vrienden te worden.

Lance Kramer: Pijn kan ook een bindmiddel zijn over deze scheidslijnen heen. Toen we aan de film begonnen te werken, had (Van) het veel over het idee dat gemeenschappelijke pijn zou kunnen leiden tot een gemeenschappelijk doel, (en) gemeenschappelijk doel zou kunnen leiden tot een soort gemeenschappelijk project. Het brengt mensen aan tafel om te vechten voor dingen waarin ze geloven en dingen die hun gemeenschap beïnvloeden. Maar je moet daar ook met veel zorg en zorg mee omgaan, want als mensen op die manier worden opengesteld, is het zo’n kwetsbare plek om te zijn. Dus het is begrijpelijk waarom het ook niet gebeurt.

Gilsinan: Zijn er emblematische verhalen die je hebt van de families die je hebt gesproken waarvan de leden uit de gevangenis zijn gekomen onder de First Step Act?

Lance Kramer: Een man genaamd Maurice Clifton had een gevangenisstraf van meerdere decennia uitgezeten in de federale gevangenis voor een zeer klein bedrag – de eerste keer, geweldloos – bezit van crack-cocaïne. Hij kwam vroeg thuis onder de First Step Act in 2020, zoals twee maanden voor de pandemie, en werd toen gewijd, ging terug de gevangenis in als aalmoezenier en werkt ook aan tweeledige hervormingen in Mississippi. Hij nam ons mee naar de gevangenis in Parchman, Mississippi, een staatsgevangenis gebouwd op een voormalige slavenplantage in de Mississippi-delta, (en) vertoonde afgelopen voorjaar de film voor de mannen met wie hij werkt in de gevangenis. En over een paar weken vertoont hij de film als onderdeel van de bioscooprelease. Hij presenteert de film in Jackson, Mississippi, en nodigt Republikeinen en Democraten uit – hij heeft een panel samengesteld.

We hebben het hele land rondgereisd, ik denk dat we nu in meer dan 30 staten zijn geweest. In principe zijn er overal mensen geweest die thuiskwamen van de First Step Act of mensen die rechtstreeks waren getroffen door het strafrechtsysteem die de film gebruikten om andere mensen te helpen begrijpen wat ze hebben meegemaakt en ook waar ze voor vechten. Vooral in rode staten en de verdeelde staten, ik denk dat het daar bijzonder diepgaand is geweest.

Brandon Kramer: Het grootste deel van de gevangenispopulatie in de Verenigde Staten zit in staatsgevangenissen, niet in federale gevangenissen. De urgentie rond hervormingen ligt dus echt op staatsniveau. Het federale niveau is belangrijk, omdat er veel mensen in federale gevangenissen zitten, en het zet ook een verhaal neer dat kan worden herhaald. En toen de First Step Act werd aangenomen, bevrijdde het niet alleen mensen uit federale gevangenissen. Toen Trump dat wetsvoorstel eenmaal had ondertekend, was het een boodschap aan veel Republikeinse gouverneurs en wetgevers dat hervorming van het strafrecht een veilige kwestie is om aan rechts aan te werken, en het resulteerde in veel wetsvoorstellen over de hele staat die werden aangenomen.

Gilsinan: Wat zijn de voorbeelden van hervormingen op staatsniveau waarvoor de federale hervorming ruimte heeft gecreëerd?