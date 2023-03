Recente rapporten hebben gewaarschuwd dat lokale benoemingsvergaderingen voor kandidaten kwetsbaar kunnen zijn voor buitenlandse inmenging. Maar experts zeggen dat er misschien geen gemakkelijke manier is om de regels voor die races aan te scherpen.

Vorige maand, Global News heeft een verhaal gepubliceerd het rapporteren van beschuldigingen dat de Chinese regering zich bemoeide met het liberale nominatieproces van 2019 tijdens het berijden van Don Valley North. Het verhaal citeerde bronnen die beweren dat Beijing internationale studenten met valse adressen naar de nominatievergadering heeft gebust om op een specifieke kandidaat te stemmen.

De liberalen en parlementslid Han Dong, de kandidaat in kwestie, hebben die beschuldigingen ontkend.

Tijdens een vergadering van de commissie van het Huis op donderdag waarschuwde David Morrison, onderminister van Buitenlandse Zaken, parlementsleden voor een deel van de “inlichtingen” die zijn gelekt en gerapporteerd in de media.

Hij zei dat inlichtingen verzameld door CSIS of andere nationale veiligheidsinstanties “zelden een volledig of concreet of bruikbaar beeld schetsen. Inlichtingen komen bijna altijd met veel voorbehoud en gekwalificeerd.

“Het is uiterst zeldzaam om een ​​informatierapport tegen te komen dat concreet genoeg is om een ​​rokend wapen te vormen.”

Toch heeft een rapport dat dinsdag is vrijgegeven het werk geschetst van een panel van vijf hoge ambtenaren die belast zijn met het monitoren van verkiezingsinmenging tijdens de federale campagne van 2021 – een panel waar ook Morrison deel van uitmaakte – die de nominaties van lokale partijen als een bron van zorg markeerde.

“Er waren ook zorgen van sommigen dat sommige buitenlandse staten potentiële kandidaten voor het parlement hebben gesteund die de belangen van de buitenlandse staat zullen behartigen. Ze kunnen hulp krijgen van agenten van de buitenlandse staat om partijleden aan te melden om de voorkeurskandidaat te helpen een verkiezing te winnen. nominatie van de partij’, aldus het rapport.

In het rapport van dinsdag stond dat pogingen om zich met de verkiezingen te bemoeien de integriteit van de algehele stemming niet aantasten en dat er geen bewijs was dat Elections Canada zelf het doelwit was.

Andrew House, co-leider van de nationale veiligheidsgroep bij Fasken Law, zei dat wedstrijden voor kandidaat-nominaties over het algemeen minder kritisch worden bekeken dan algemene verkiezingen.

“Het is niet dat de regels niet streng zijn. Het is dat er zoveel van deze nominatiewedstrijden plaatsvinden, ze gebeuren vaak zo snel (en) ze worden over het algemeen gerund door vrijwilligers,” zei House. “Die factoren leiden tot omstandigheden waarin mensen de regels niet kennen of de regels kunnen worden overtreden zonder voldoende onderzoek.”

Peter Graefe, professor politieke wetenschappen aan de McMaster University, wees erop dat het voor iemand vrij eenvoudig is om lid te worden van een partij voorafgaand aan een nominatieverkiezing – het kan slechts enkele weken of zelfs dagen vóór de nominatievergadering worden gedaan.

“Onze partijen zijn zeer open organisaties en je hoeft dus geen ingewikkeld wervingsproces te doorlopen”, zei Graefe.

Partijen eisen over het algemeen dat degenen die lid willen worden, registratiekosten betalen en een attest ondertekenen waarin staat dat ze niet tot een andere partij behoren. In tegenstelling tot algemene verkiezingen, vereisen partijnominatiewedstrijden niet dat kiezers ten minste 18 jaar en een staatsburger zijn om te kunnen stemmen – maar kiezers moeten bewijzen dat ze in het rijden leven.

Graefe zei dat er manieren zijn waarop partijen de regels kunnen aanscherpen om buitenlandse inmenging in hun benoemingsvergaderingen te voorkomen. Maar de meeste oplossingen hebben tekortkomingen.

Een oplossing zou zijn om van degenen die willen stemmen in een nominatiewedstrijd te eisen dat ze zich voorafgaand aan de stemming aanmelden – waardoor partijen de stemmen zorgvuldiger kunnen doorlichten. Maar dat zou mensen ervan kunnen weerhouden om mee te doen en de algehele deelname te verlagen, zei Graefe.

“Een van de manieren waarop mensen zich bij partijen aansluiten en betrokken raken bij het politieke leven, is met name door een vriend of buurman te steunen of iemand die hen overtuigt om hun kandidatuur te steunen”, zei hij.

Een andere oplossing zou kunnen zijn om federale verkiezingsregels toe te passen op kandidaat-verkiezingen door te verifiëren dat nominatiedeelnemers op de federale kiezerslijst staan. Maar dat zou ook voorkomen dat jongere Canadezen en permanente inwoners voor het eerst kennis maken met politiek.

“Dat soort deelname is een belangrijke stap naar een bredere deelname aan verkiezingen”, zei Graefe.

Mehmet Tohti, een pleitbezorger voor Oeigoeren in Canada, zei dat het verbieden van permanente inwoners om te stemmen in nominatiewedstrijden ook gericht zou zijn op gemeenschappen die zelf het slachtoffer zijn van intimidatie door buitenlandse regeringen.

“We moeten dat onderscheid maken. Veel diasporagemeenschappen zijn niet blij met Chinese (overheids)inmenging… intimidatie en intimidatie,” zei hij.

House suggereerde dat een nauwkeuriger proces van identiteitsverificatie, of het gebruik van technologie om stembiljetten te scannen, zou kunnen helpen.

“Het lijkt mij dat er technologische oplossingen zijn om dit te voorkomen, en elk van de politieke partijen zou die moeten zoeken”, zei hij. “Misschien kan Elections Canada advies geven over hoe dat technologische resultaat kan worden bereikt.”

Stéphane Perrault, Chief Electoral Officer van Canada, vertelde vorige week aan de House Affairs Committee dat de rol van Elections Canada in het benoemingsproces beperkt is tot het toezicht houden op de registratie en financiering van kandidaten.

“De regels voor nominaties vallen onder het gezag van de partij en dus als er een probleem zou zijn, zou het aan CSIS zijn om mee te doen”, zei Perrault in het Frans.

Een woordvoerder van Elections Canada zei dat er wetswijzigingen nodig zijn om het agentschap een grotere toezichthoudende rol te geven bij het stemmen voor partijnominaties.

Partijen lijken zelf terughoudend om significante wijzigingen aan te brengen in de manier waarop hun kandidaten worden geselecteerd.

Judi Codd, president van de liberale verkiezingsdistrictsvereniging in de Don Valley North Riding, vertelde CBC dat ze de beschuldigingen in het verhaal van Global “ongegrond” vindt en dat de nominatie van Dong volgens het boekje was. Ze zei dat er geen bewijs is dat er iemand is binnengereden en dat iedereen een identiteitsbewijs moest tonen om te kunnen stemmen.

Op de vraag of de partij wijzigingen zou aanbrengen in de manier waarop zij kandidaten kiest, verdedigde de communicatiedirecteur van de Liberale Partij van Canada, Parker Lund, het proces en zei dat kiezers moeten bewijzen dat ze in het rijden leven met behulp van geverifieerde identificatie.

“Han Dong werd genomineerd door geregistreerde liberalen in een open nominatieproces dat voldeed aan onze nationale nominatieregels, en we danken Han voor zijn voortdurende werk om op te komen voor de kwesties die belangrijk zijn voor de mensen van Don Valley North”, zei Lund in een mediaverklaring.

Sarah Fischer, de communicatiedirecteur van de Conservatieve Partij van Canada, vertelde CBC dat de partij ondanks de recente rapporten ook geen plannen heeft om haar regels te wijzigen.

“De Conservatieve Partij van Canada zal haar toelatingscriteria voor kiezers bij verkiezingen voor kandidaat-nominaties niet wijzigen”, zei ze in een e-mail.

De federale NDP reageerde niet op het tijdstip van publicatie op CBC.

House suggereerde dat een benadering zou kunnen zijn om er eenvoudigweg voor te zorgen dat degenen die aan een nominatieverkiezing deelnemen of eraan werken, goed thuis zijn in de regels.

“Het is het oude gezegde van: ‘Als je iets ziet, zeg dan iets.’ Nou, je kunt niet praten als je niet weet waarnaar je op zoek bent,” zei hij.

Maar Tohti zei dat de nadruk moet liggen op het aanpakken van desinformatie die door buitenlandse regeringen wordt verspreid, met name op sociale media, in plaats van op het aanscherpen van de regels voor nominatieverkiezingen.

“Buitenlandse machten proberen achter (gesloten) deuren het besluitvormingsproces van … Canadezen te beïnvloeden door gebruik te maken van … sociale mediaplatforms”, zei hij.

Tohti riep specifiek op tot meer regulering van WeChat en Tik Tok, sociale media-apps met links naar de Chinese overheid.

Het rapport van dinsdag wees specifiek op een artikel dat tijdens de campagne van 2021 op WeChat circuleerde en waarin ten onrechte werd beweerd dat een wetsvoorstel van voormalig conservatief parlementslid Kenny Chiu oneerlijk gericht zou zijn op de Chinese gemeenschap. Chiu verloor zijn zetel bij die verkiezingen.

“We moeten enkele beperkingen opleggen aan (de) Chinese (regerings) propagandamachine”, zei Tohti.