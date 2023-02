Apple rekent misschien veel voor een iPhone, maar er is een bijzonder voordeel ten opzichte van Android-telefoons waar de meeste mensen niet eens aan denken als ze er een kopen: veiligheid.

Apple heeft de software van de iPhone (iOS) zo ontworpen dat het erg moeilijk is voor malware, inclusief virussen, om door de verdediging heen te dringen. Dit is natuurlijk een goede zaak, en het betekent dat u niet echt een antivirus-app hoeft te installeren. Hetzelfde geldt trouwens voor iPads.

Maar voordat u dit tabblad sluit en vrolijk doorgaat, is dit niet het einde van het verhaal.

Oplichters, cybercriminelen – noem ze wat je wilt – weten dat het extreem moeilijk is om een ​​virus te schrijven dat je iPhone in gevaar brengt. Ze weten ook dat het veel gemakkelijker is om te misleiden Jij in het overhandigen van uw wachtwoord, ID-informatie en betalingsgegevens, wat uiteindelijk is wat ze echt willen.

En daarom zijn er zoveel tekstzwendel, nepwebsites en onbetrouwbare links op sociale media. Ze worden steeds geavanceerder, maar moderne ‘antivirus’-software kan u helpen beschermen, zelfs op een iPhone of iPad.

Vaak beschermen deze apps je tegen jezelf! Gebruik je bijvoorbeeld hetzelfde wachtwoord en e-mailadres om in te loggen op veel verschillende websites? Miljoenen doen dat, maar het is een enorm veiligheidsrisico. Stel je voor dat slechts één van die sites is gehackt en de wachtwoorden van zijn gebruikers niet heeft versleuteld. De jouwe, samen met die van anderen, zou beschikbaar zijn voor de hoogste bieder.

Wat er dan zou gebeuren, is wat credential stuffing wordt genoemd: die combinatie van e-mailadres en wachtwoord proberen op een aantal andere websites om te zien of ze werken.

Omdat je hetzelfde wachtwoord gebruikt, hebben de hackers mogelijk toegang tot je bankrekening of, als dat niet lukt, tot een andere site waar je je betalingsgegevens hebt opgeslagen.

Het installeren van een beveiligingsapp van goede kwaliteit op uw iPhone kan deze situatie voorkomen door afzonderlijke wachtwoorden voor elk van uw accounts te onthouden en deze automatisch in te voeren wanneer u zich moet aanmelden.

Ah, maar iPhones doen dit hoe dan ook, zeg je. Ja, maar iCloud-sleutelhanger synchroniseert die aanmeldingen niet met uw Windows-laptop of een ander niet-Apple-apparaat dat u gebruikt. En daarom is een platformonafhankelijke wachtwoordbeheerder zo waardevol.

Dominik Tomaszewski / Gieterij

Hier zijn enkele andere dingen die beveiligings-apps kunnen doen op een iPhone en iPad:

U waarschuwen voor mogelijk nepwebsites die zouden kunnen proberen gevoelige informatie te stelen

Waarschuwen voor gevaarlijke links in berichten en e-mails

Verhoog uw privacy online door een VPN te gebruiken

Bescherm uw identiteit door u vroegtijdig te waarschuwen als uw persoonlijke informatie wordt gevonden op het dark web (of, inderdaad, het normale web)

Bescherm je foto’s en video’s zodat alleen jij er toegang toe hebt

Het mag dan nog steeds antivirussoftware heten, maar ook al blokkeert het geen virussen op een iPhone, toch is het een heel goed idee om het op je iPhone te gebruiken.

FAQ 1. Wat is de beste antivirus voor iPhone? Avast One zal het meest verleidelijk zijn omdat het gratis te gebruiken is. Sommige functies zijn beperkt of geblokkeerd totdat u ervoor betaalt (lees onze Avast-recensie als u de details wilt weten), maar de gratis versie biedt nog steeds veel voor niets. Een abonnement op Norton kan worden gekocht voor slechts één iOS-apparaat, maar het is voordeliger als u kiest voor Norton 360 Deluxe, dat betrekking heeft op vijf van uw apparaten. McAfee Security werkt op precies dezelfde manier en vereist een abonnement op ten minste één apparaat. Maar nogmaals, kiezen voor een abonnement op McAfee’s Total Protection (dat vijf of tien apparaten dekt) is goedkoper per apparaat. 2. Kan een iPhone een virus krijgen? Technisch gezien wel. Maar de kans op een infectie is extreem klein, tenzij je je iPhone hebt gejailbreakt. Als u niet weet wat dat betekent, hoeft u zich geen zorgen te maken: uw iPhone is veilig. Ga voor een veel diepgaander antwoord naar onze zustersite, Macworld. 3. Hoe veilig is een iPhone? Over het algemeen zeer veilig. Het grootste risico ben jij. Als u in een zwendel trapt die om geld vraagt ​​en geld van uw rekening naar de oplichter overmaakt, heeft u niet veel aan de beveiliging die in uw iPhone is ingebouwd. Daarom raden we toch aan om beveiligingssoftware te installeren die je kan waarschuwen voor gevaarlijke berichten en links. 4. Hebben iPads antivirus nodig? Ja. Om precies dezelfde redenen heeft een iPhone het nodig. Het controleert of blokkeert virussen niet, maar er zijn zoveel andere bedreigingen waartegen het u kan beschermen, dat het de moeite waard is om een ​​van de apps te installeren die we hier hebben genoemd. 5. Wat kan ik doen om mijn iPhone veilig te houden? Naast het installeren van een gerenommeerde beveiligingsapp, moet u deze up-to-date houden. Eventuele potentiële kwetsbaarheden in iOS worden meestal opgelost in de nieuwste software-update. Dit is een reden waarom u de herinneringen dat er een nieuwe versie van iOS beschikbaar is niet mag negeren.

Het is vermeldenswaard dat Android-telefoons kan virussen krijgt, dus je hebt zowel een iPhone als Android, moet je zo snel mogelijk een antivirus-app op je Android-telefoon installeren. Hier zijn de beste antivirus-apps voor Android.

De meeste beveiligings-apps, en zeker de drie die hier worden genoemd, werken op iPhone, iPad, Android, Windows en macOS, dus het is logisch om voor het gemak dezelfde op al uw apparaten te installeren, maar ook omdat het altijd de goedkoopste manier is om te beschermen hen. Bekijk onze verzameling van de beste antivirussoftware voor meer aanbevelingen.

En als u zich zorgen maakt over apps die de camera of microfoon van uw apparaat gebruiken om u te bespioneren, onthoud dan dat alle apps uw toestemming moeten vragen voor toegang tot de camera, microfoon, uw contacten, foto’s en andere dingen.

Tik dus alleen op ‘Toestaan’ wanneer u hierom wordt gevraagd als u zeker weet dat u de app vertrouwt. En zorg ervoor dat je goed leest waar een app toestemming voor vraagt ​​als er een langere lijst is.

Volg ook het gebruikelijke beveiligingsadvies dat van toepassing is, ongeacht het apparaat dat u gebruikt: tik niet op links in e-mails tenzij u zeker weet dat ze van een echte afzender komen, geef uw bankgegevens of wachtwoord niet door tenzij je er absoluut zeker van bent dat het veilig is en gebruik een gecodeerde berichtenservice zoals WhatsApp en iMessage als je ooit gevoelige details zoals deze moet delen met een vriend of familielid.