Heather Rae Young & Tarek El Moussa verkaufen Sunshine auf Babymoon

Heather Rae Young ist vom Verkaufen des Sonnenuntergangs zum Sonnenbaden übergegangen.

Die schwangere TV-Persönlichkeit und Ehemann Tarek El Mussa gaben einen Einblick in ihren Urlaub, der als Feier für ihren einjährigen Hochzeitstag und ihren Babymoon diente.

„Wir kombinieren sie beide, weil wir nicht viel Zeit haben“, erklärte Heather in ihrer Instagram-Story vom 20. Oktober, bevor sie Tarek fragte: „Liebling, kannst du glauben, dass wir ein Jahr verheiratet sind?“ Tarek antwortete frech: „Oooh yeah!“

Wie in den jeweiligen Instagram Stories des Paares zu sehen ist, feiern Heather und Tarek die Meilensteine ​​an einem Strandort. Das Verkaufe Sonnenuntergang star teilte am 21. Oktober einen Blick auf ihre Aussicht aufs Meer mit den Worten: „Genau das, was wir für einen Jahrestag/Babymond brauchten.“

Der Rückzugsort scheint der perfekte Ort für Romantik, Frieden und Ruhe zu sein – aber wie sich herausstellt, war Ruhe kein Teil der Gleichung. Während er Heather auf dem Balkon filmte, wurde Tarek die laute Situation vor ihrem Zimmer bewusst.