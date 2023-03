Toen, in februari 2022, onthulde Heather dat het derde kind van het stel ook enkele maanden eerder uit de kast was gekomen. De realityster vertelde Mensen“Kat besloot de tekst van onze familiegroep in te voeren: ‘Trouwens, ik ben lesbisch.'”

Kat legde uit hoe haar moeder haar heeft gesteund en zei dat ze “me biljoenen vragen stelde waaruit blijkt dat ze echt om haar geeft. Ze heeft me naar mijn voornaamwoorden gevraagd.” De tiener voegde eraan toe: “Het is heel gemakkelijk om met haar te praten. Het is niet zo dat ik moed moet verzamelen als ik haar iets te vertellen heb.”

Heather sprak ook over het omgaan met gemengde reacties over de seksuele identiteit van haar kinderen. “Hoewel onze familie erg inclusief en accepterend is, maak je je natuurlijk zorgen over hoe mensen zullen zijn in de wereld”, vertelde ze. Mensen. “En op sociale media.”

Uiteindelijk leunen de kinderen op hun familie voor steun. “Het zijn allemaal solide kinderen en ze staan ​​achter elkaar. Zelfs als ze kibbelen, beschermen ze elkaar. Ze zorgen altijd voor elkaar.”