Steven Naismith ist nach dem Ausscheiden des Vereins aus dem europäischen Wettbewerb zu seiner Rolle als Cheftrainer der Hearts zurückgekehrt.

Der ehemalige schottische Nationalspieler war im Sommer unter der Leitung von Frankie McAvoy zum technischen Direktor ernannt worden, als der Verein in die Qualifikationsspiele für die Europa Conference League startete.

Nach der Niederlage gegen PAOK wird Naismith jedoch die Aufgaben der ersten Mannschaft im Tynecastle Park übernehmen, während McAvoy seine Nummer zwei ist.

Hearts haben in dieser Saison nur ein Ligaspiel gewonnen und liegen nach vier Spielen auf vier Punkten, doch CEO Andrew McKinlay strebt immer noch die Europameisterschaft im dritten Jahr in Folge an.

„Zunächst möchte ich Frankie meinen Dank für all seine harte Arbeit in den letzten Monaten aussprechen“, sagte McKinlay auf der offiziellen Website von Hearts.

„Er bleibt ein wichtiges Mitglied unseres Trainerteams, ist bei den Spielern sehr beliebt und seine Erfahrung im Spitzenfußball war auf dem Trainingsgelände von unschätzbarem Wert.“

„Es ist wichtig, dass wir jetzt unsere ganze Energie darauf richten, zum dritten Mal in Folge an die Spitze der Liga zu gelangen und uns für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, was ein Novum in der Geschichte des Vereins wäre.“

Naismith verspricht offensiven, siegreichen Fußball

Naismith übernahm im April nach dem Abgang von Robbie Neilson als Trainer die Interimsleitung und führte den Verein in der vergangenen Saison auf den dritten Platz.

Trotz eines schwierigen Starts in diese Kampagne bleibt der 36-Jährige optimistisch: „Natürlich ist das ein stolzer Moment für mich, aber ich habe schon lange gesagt, dass Frankie, Gordy, Gal und ich ein Team sind.“

„Wir arbeiten unermüdlich zusammen, und die heutige Ankündigung ändert daran nichts. Berufsbezeichnungen haben sich geändert, der Kern dessen, was wir erreichen wollen, jedoch nicht.“

„Wir wollen diese Mannschaft so aufbauen, dass sie offensiven Fußball spielt, der Spiele gewinnt. Dieser offensive Fußball war am Ende der letzten Saison deutlich zu erkennen, obwohl wir uns natürlich mehr Siege gewünscht hätten.“

„Ich habe im letzten Monat auch einige Anzeichen dafür gesehen, aber ich möchte mehr sehen. Wir alle wissen, dass die letzten Ergebnisse nicht unseren Erwartungen entsprachen, aber jetzt haben wir die Länderspielpause, um auf dem Trainingsplatz zu arbeiten und zu putzen.“ Wir haben es bei unserer Rückkehr in Tynecastle in die Praxis umgesetzt.

„Ich möchte auch den Fans für die Unterstützung danken, die sie dem Team sowie Frankie und mir entgegengebracht haben.“

„Das wissen wir sehr zu schätzen und seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um siegreiche Leistungen zu erbringen, auf die sie stolz sein können.“

Die nächsten sechs Spiele der Hearts

Aberdeen (h) – 16. September – Schottische Premiership

(h) – 16. September – Schottische Premiership St. Mirren (a) – 23. September – Schottische Premier League

(a) – 23. September – Schottische Premier League Kilmarnock (a) – 26. September – Ligapokal

(a) – 26. September – Ligapokal Ross County (a) – 30. September – Schottische Premiership

(a) – 30. September – Schottische Premiership Hibernisch (h) – 7. Oktober – Schottische Premiership

(h) – 7. Oktober – Schottische Premiership keltisch (h) – 22. Oktober – Schottische Premiership – Live auf Sky Sports

