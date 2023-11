„heart aber fair“: „Wij willen graag onze eigen Funken Verstand…“, zegt Stegner zu Neuwahlen

EIne Regierungskrise en Newwahlen volgen de Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts in Raum en zetten de Ampelkoalitie onder Druck. De groene maken deel uit van een partij en er is voor het eerst een revolutie beëindigd. In de FDP worden alle zaken opgelost in de Mitglieder über ein Ampel-Aus entscheiden. “Ik ben volledig bereid om dit te doen, maar ik hoef me geen zorgen te maken over deze verantwoordelijkheid”, zei FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle op ARD-Polittalk “Hart aber fair”. Eine Aussage, het zondebeeld voor de discussiestand.

“Aus Haushaltsloch wird Regierungskrise: Ampel vor der Zerreißprobe?”, aldus moderator Louis Klamroth neben Kuhle, noch de Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner (SPD) en Ralph Brinkhaus (CDU). Deze gasten waren de journalisten Henrike Roßbach (‘Süddeutsche Zeitung’) en Wolfgang Weber, Geschäftsführer des Zentralverbands der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI).

Tijdens het Karlsruhe Haushaltsurteil in de Milliarden Fördermittel in het Klima- en Transformationsfonds (KTF) en in het Wirtschaftsstabilitätätsfonds (WSF). ZVEI-chef Weber zorgde voor het begin van een vervolg op de economie van de punk. “In der Tat ist de Verunsicherung in der Industrie jetzt da.“ Het gaat om de Frage, die Duitsland zelfs de Transformatie schaadt. Die Unternehmen moeten goed geïnvesteerd worden, aangezien ze de Handschlag hätten hebben bereikt, zullen loslaten. Belangrijk om te weten is dat het beleid bovendien gebaseerd is op de resultaten van de doorgevoerde veranderingen.

“Urteil Federale Rechtbank, Schuldenbremse, alles is gedaan”

In Ausland heb ik Unverständnis über die Lage in Deutschland zu hören gezien. Toen Moderator Klamroths Nachfrage, wie de Ausländischen Unternehmen de situatie duidelijk maakte, zei Weber: „De mens is begrijpelijk, dat Duitsland altijd goed gegrond zal zijn. Wir glauben een Industrie en Innovatie. En als we ermee door konden gaan, zouden we kunnen genieten van zaken en ondersteuning.” Als beide WSF-inhouden zouden worden aanvaard, zou er een enorme toename van de economie van Duitsland plaatsvinden, en dat zou gevolgen hebben voor de auto-industrie, de energieontwikkeling en de energieontwikkeling. grenen Machinebouw. “We zijn nog niet overtuigd van Industrie 4.0 in de opwindende sterfgevallen van het land.”

Ralph Brinkhaus, Konstantin Kuhle, Henrike Roßbach, Ralf Stegner, Wolfgang Weber en moderator Louis Klamroth Quelle: WDR/Oliver Ziebe

Ralph Brinkhaus zei dat hij een paar dramatische beelden heeft van het huishoudsysteem – en dat zijn vader ook een metgezel is van de Ampelcoalitie. Voor deze vragen heeft het formele “Urteil Bundesverfasungsgericht, Schuldenbremse, alles ist vorbei” gewählt. Allerdings ziet de situatie „normals Tagesgeschäft“, meinte van de CDU-Mann. “De schuld, als we ons er schuldig aan zouden maken, betrof een deel van ons eigen leven, dat het grootste deel van het huishouden uitmaakt”, aldus het rapport. Tijdens de Bundeshaushalt 2022 en voor 2023, voor de Ampel-schulden, zijn de juwelen snel een half miljard euro waard.

Lees Sie auch

“Met een goede federale minister van Financiën, een goede federale regering, met een nieuwe oppositie – en dat zullen we kunnen bereiken – zullen we in 2024 juridische steun blijven krijgen en ervoor zorgen dat we vooruitgang kunnen boeken”, zegt fort Brinkhaus . Als je geen ‘meteorietenervaring’ hebt, ook al heb je wel een ‘paar herstelpogingen’. Dit betekent dat je veel tijd met ze doorbrengt, zei Brinkhaus, „we zullen nooit genoeg geld en prioriteiten hebben.“

Sparen bij Subventionen, Bürgergeld en Bürokratie?

Beim Thema Prioriteit geven aan de huidige vakbonden-fractieorganisaties en de FDP-politicus Kuhle ähnliche Auffassungen. Misschien wilt u ook een huursysteem en subsidies invoeren, meer voordelen uit Oekraïne halen, de sociale systemen op de arbeidsmarkt brengen en het geld van uw burgers hervormen. “Ik zou blij zijn, omdat het geld van de burger een brug op de arbeidsmarkt is en niet, omdat het geld van de burger verantwoordelijk is voor het ontbreken van arbeidskosten”, aldus Kuhle. Deze huidige ontwikkelingen in de regelgeving werden opgelost door de juridische problemen van mensen. Brinkhaus moedigde dit aan.

Lees Sie auch

De schwarz-gelbe Einigkeit zoals Stegner op het Plan. Er was steun van CDU-chef Friedrich Merz. “Als de Heer tevreden is met het Lohnabstandsgebot, dan is een alleenstaande man een goed mens, omdat de ontwikkeling zelf zal veranderen en de mensen geld zullen kunnen verdienen.” Toen zei hij: “Als de steun en inbreng goed zijn, zullen er minder sociale overdrachten zijn.” .“ Het Federale Constitutionele Hof heeft het bestaansminimum festgelegt. ‚Als je blij bent, man, kunnen de weinigen die de minste hebben, niet één bis wegnemen, dat is gewoon niet waar.‘

Brinkhaus laat u de besparingen op alle gemeenschappelijke ruimtes zien. Er is veel ondersteuning voor de kantoorwerkzaamheden, een flexibele dienstverlening en een efficiënte digitalisering van het vermogen. Dat de babyboomers de komende jaren geïnteresseerd raakten, kan voor koppels niet nieuw zijn geweest. Dat zou een besparing van 30 miljard euro opleveren.

„Bijt de Panik ein bisschen rausnehmen“

CSU-chef Markus Söder staat op zijn X, is op Twitter en is nieuw in de Bondsrepubliek. “Ik ben anders”, zei Unionskollege Brinkhaus. Er is zeker een verschil tussen de “Democratische Partijen van de Middeleeuwen”, waarvan nu gezegd moet worden dat ze een beter politiek perspectief hebben. Er werd echter gezegd: „De Ampel heeft een probleem en moet worden opgelost, omdat land noch hel in deze constructie kunnen worden geïntegreerd.“ Het is ook belangrijk op te merken: „De paniek is een beetje een probleem.“

Ralph Brinkhaus en Konstantin Kuhle op “hart aber fair” Quelle: WDR/Oliver Ziebe

Journalist Roßbach bracht de meerdere verhalen van de Ampel en de Verunsicherung in de Society of the Punkt: “Je hoort de mensen, de Haushalt 2021 is een kwestie van frisheid, de 2023 is geldverspilling, het Klimaatfonds is dat niet, de Stabilisierungsfonds is dat dus niet.” etwas met de burgers. “Vermutlich ist der Eindruck: Die können’s nicht.”

Stegner spreekt over de volgende woorden: “Als we een goed begrip en verantwoordelijkheid hebben, dan zullen we goed blijven werken.” Zegt: “Het kleine deel van onze voordelen uit arbeid zullen we de mogelijkheid hebben om te lassen. Er bestaat niet zoiets als een Unie.“ Stattdessen sehe man, dass die Democratieeinde im Land zunehmen. Verunsicherung und Ängste würden das nur befeuern. Dit is het einde van de discussie, het is niet mogelijk, maar de AfD-voordelen kunnen worden verkregen.

“Ik vind een bisschen falsch, ik wil graag op zoek naar nieuwe ideeën voor de partijen”, wil ik graag meer weten. De fragmentatie is dat het land en de democratie nutteloos zijn. “Het land en de democratie zouden enorm worden beschadigd als Duitsland zich in zijn eigen fase bevindt, maar ook als Europese staat, in een fase van niet-soevereine veiligheid.”

Lees Sie auch Aus für Hannovers Verkehrswende

De politici van de SPD, CDU en FDP zeiden dat ze in hun hart ‘eerlijk’ moesten zijn, voor alles in de toekomst. Het Brinkhaus kunt u niet bezoeken, wel de Koalition, waar u kunt genieten van uw Ampelpartner Kuhle en Stegner. Moderator Klamroth was aanwezig voor de discussie en met passende feedback en reflecties. Als de discussie wordt gevolgd, kan het eindresultaat worden bereikt: de twee weken van de Haushaltsoder gar Staatskrise seien vorbei. Alternatieve oplossingen voor de economische ontwikkeling hebben echter geen effect op Ampel, noch op het onderwerp, maar aan de andere kant ondersteunt de FDP Votum dit niet.