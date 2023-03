Het voorstel, dat voortbouwt op het bestaande Housing for Health-initiatief van Health + Hospitals, maakte deel uit van de huisvestingsblauwdruk van burgemeester Eric Adams die in juni 2022 werd uitgebracht.

De financiële commissie van de raad van bestuur van Health + Hospitals stemde maandag om het contract goed te keuren en stuurde het naar de voltallige raad voor een stemming later deze maand.

Mitchell Katz, president en CEO van Health + Hospitals, zei dat het initiatief de “doe wat nodig is” -benadering zal overnemen van de Los Angeles County Health Agency, waar hij als voormalig directeur een soortgelijk programma lanceerde dat erin slaagde meer dan 4.000 patiënten te huisvesten.

De sleutel was om een ​​manier te vinden om een ​​patiënt die slechts een huursubsidie ​​van $ 1.200 had, te verplaatsen naar een eenheid van $ 1.300, in plaats van de persoon te vertellen dat er geen huisvesting beschikbaar was, noemde Katz als voorbeeld.

“Er waren al deze mensen die verbonden waren met casemanagers op het gebied van huisvesting, maar geen huisvesting hadden”, zei Katz maandag tijdens de commissievergadering. “Ze zouden steeds naar dezelfde groep casemanagers voor huisvesting gaan, die zouden zeggen: ‘Het spijt me dat ik geen huisvesting heb’, of: ‘Je hebt niet de juiste subsidie.'”

Health + Hospitals heeft in haar eentje bijna 500 patiënten permanent gehuisvest via haar Housing for Health-initiatief, maar het tijdrovende werk komt terecht bij maatschappelijk werkers die vaak overbelast zijn en geen specifieke huisvestingsexpertise hebben.

Het proces om iemand te huisvesten duurt ongeveer negen maanden, zei Leora Jontef, de assistent-vice-president van huisvesting en onroerend goed van het systeem, tijdens de bijeenkomst.

“Dit is zeer personeelsintensief,” zei Jontef.

Voorbeeld: ongeveer 70 procent van de contractkosten bestaat uit personeel, voegde ze eraan toe.

De geprojecteerde caseload van Gecoördineerde Gedragszorg zal echter nog steeds klein zijn in vergelijking met de behoefte. Health + Hospitals zei dat het doel is om 400 huisvestingsplaatsingen per jaar veilig te stellen onder de 600 patiënten die diensten ontvangen. Het systeem zorgde vorig jaar ondertussen voor bijna 50.000 dakloze patiënten.

Als de verwachte jaarlijkse caseload nauwkeurig is, zou Health + Hospitals bijna $ 6.000 per patiënt uitgeven gedurende de potentiële contractduur van vier jaar. Maar functionarissen zeiden dat het uiteindelijk het gebruik van de spoedeisende hulp en het ziekenhuis zou verminderen, wijzend op onderzoek dat stabiele huisvesting koppelt aan betere gezondheidsresultaten.

Volgens het gezondheidssysteem bezoeken patiënten die dakloos zijn gemiddeld drie keer vaker de spoedeisende hulp dan patiënten die onderdak hebben en drie keer zo lang in het ziekenhuis verblijven.

Health + Hospitals citeerde een analyse die het had uitgevoerd van 54 patiënten die in de eerste helft van 2021 waren gehuisvest door het Housing for Health-programma, waaruit bleek dat er minder bezoeken aan de spoedeisende hulp waren en dat iemand minder lang in het ziekenhuis lag in het jaar nadat ze in een permanente huisvesting waren geplaatst .