Vor ein paar Wochen dachte ich, ich wüsste, was HDR ist. Junge, habe ich mich jemals geirrt? Als ich die Details, die Tiefe und die Farbe sah, die diese Technologie meinen eigenen Fotos verleiht, hat mich die HDR-Fotografie umgehauen.

Der hohe Dynamikbereich verleiht Fotos und Videos einen größeren Tonwertbereich, sodass Sie Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen erkennen können. Ich habe das intellektuell verstanden, aber als Adobe eine neue Version seiner Lightroom-Software herausbrachte, mit der ich HDR-Fotos auf High-End-Computern und -Telefonen bearbeiten konnte, wusste ich es tatsächlich gesehen sie zum ersten Mal. Es klaffte eine Kluft zwischen dem, was ich für HDR hielt, und dem, was es tatsächlich bietet.

Wenn ich in Lightroom auf die Schaltfläche „HDR“ klicke, erwachen die hellen Bereiche in meinen Fotos plötzlich zu lebendigem Leben. Leuchtend gelbe Flammen schlagen aus meinem Bildschirm. Ausgewaschene Himmel färben sich in sattes Blau. Wolken zeigen zuvor verborgene Wellen und Konturen. Die Blätter der Espen in New Mexico erstrahlen im Herbst in goldener Farbe. Nach der jüngsten ringförmigen Sonnenfinsternis sehe ich Sonnenflecken und strukturelle Details auf der Sonnenoberfläche, von denen ich nicht gedacht hatte, dass meine Kamera sie überhaupt einfangen könnte.

Aber HDR hat sozusagen eine dunkle Seite und es ist ein Trottel. Die meisten Menschen verfügen nicht über Hardware oder Software, die diese herrlichen Bilder anzeigen kann. Ich kann oben in dieser Geschichte nicht einmal ein Vergleichsfoto veröffentlichen, um zu veranschaulichen, wie wunderbar HDR-Fotos sind.

So ist die Art und Weise der Technologie. Wie der Science-Fiction-Autor William Gibson feststellte, ist die Zukunft bereits da – sie ist nur nicht gleichmäßig verteilt. Ich hoffe, dass sich HDR so schnell wie möglich verbreitet, weil ich es liebe.

Hier ist ein Blick auf die Vorzüge und Komplikationen der HDR-Fotografie und wie sie sich möglicherweise in Ihren eigenen Fotoabenteuern zeigt.

Was ist HDR?

Erstens für diejenigen unter Ihnen, die den Begriff vielleicht schon einmal gehört haben, aber nicht genau wissen, was er ist: HDR ist eine Technologie, die entwickelt wurde, um kontrastreiche Szenen einzufangen und sie überzeugender in unsere Augen zu bringen.

Viele Szenen mit nur einer bescheidenen Spanne heller und dunkler Elemente sind für gewöhnliche Kameras und Displays kein großes Problem. Wenn Sie jedoch helle Sonnenuntergänge mit dunklen Vordergründen oder sonnenbeschienene Gesichter neben schattigen Ladenfronten kombinieren, kann die Technologie oft nicht den gesamten Tonwertumfang abbilden, den Ihr Auge sieht.

Kameras haben sich verbessert, insbesondere bei Smartphones, die viele Bilder zu einer einzigen Aufnahme zusammensetzen, um Schattendetails einzufangen, ohne dass der blaue Himmel verwaschen oder weiß wird. Die Herausforderung besteht nun darin, eine vollständige Bildverarbeitungspipeline für die Bearbeitung, Veröffentlichung und Anzeige von HDR aufzubauen, nicht nur den Standard-Dynamikbereich, den wir seit Jahrzehnten verwenden.

Dieser Vergleich zeigt die Grenzen von SDR-Fotos. Bei hellen Einstellungen sind die Brennerflammen, die heiße Luft in diesen Ballon blasen, ausgewaschen und nicht besonders hell. Durch die Offenlegung ihrer Details und Lebendigkeit (rechts) wird der Rest der Szene auf dunkle Schatten reduziert. HDR bietet das Beste aus beiden Welten. Stephen Shankland/CNET

Die Umwandlung eines großen Dynamikbereichs in etwas engeres für die Anzeige erfolgt durch einen Prozess namens Tone Mapping. Die frühen Tage der HDR-Tone-Mapping-Experimente führten zu einigen surrealen, jenseitigen und manchmal postapokalyptischen Fotostilen, aber das ist nicht das, worüber ich jetzt spreche.

Beim heutigen HDR geht es darum, eine Szene so darzustellen, wie sie tatsächlich war, sodass Sie Details in hellen Wolken sehen können, während im Schatten strukturierte Blätter zu sehen sind. Die hellen Teile sind tatsächlich heller als das normale Vollweiß Ihres Displays, wie zum Beispiel die leeren Bereiche um diesen Artikel herum. Manchmal erinnert es mich an das Hinzufügen heller Glanzlichter in Zeichnungen.

Wow, diese HDR-Bilder sind der Wahnsinn

Wenn ich sage, dass HDR mich umgehauen hat, übertreibe ich nicht. Ich habe mir Millionen von Fotos angeschaut, Tausende davon aus der Nähe und mit großer Detailgenauigkeit, ob meine eigenen oder von Fotografen, die ich auf Websites wie Flickr und Instagram respektiere. Ich war seit Jahren nicht mehr so ​​begeistert von einer neuen Fototechnologie.

Sobald ich den Blog-Beitrag über HDR in Lightroom von Adobe-Ingenieur und Foto-Guru Eric Chan gesehen habe, habe ich es mit meinen eigenen Fotos ausprobiert. Immer wieder öffnete ich ein Foto im Entwicklungsmodul von Lightroom, klickte auf die Schaltfläche „HDR“ und staunte über die Transformation, als Details und Farben aus zuvor flachen, verwaschenen hellen Bereichen hervortraten.

Und die Informationen sind in Tausenden von Fotos enthalten, die ich bereits gemacht habe. Das liegt daran, dass ich im Rohformat fotografiere – ein Fotoformat, das mehr Details bewahren kann und mehr Bearbeitungsflexibilität bietet als „gebackene“ Formate wie JPEG oder HEIC. (JPEG und HEIC können HDR-Daten verarbeiten, und in den JPEG-Fotos von Apple HEIC und Google Pixel sind diese zwar enthalten, Rohfotos sind jedoch flexibler.)

Es ist schwer, die Verbesserungen zu beschreiben, und es ist wirklich schwierig, sie visuell darzustellen, da die Hardware- und Softwareunterstützung derzeit lückenhaft ist. Für eine gute Veranschaulichung dessen, was möglich ist, empfehle ich die ausführliche HDR-Fotountersuchung des Fotografen Greg Benz, hilfreich verpackt als HDR-YouTube-Video, das einige Probleme mit der Displaykompatibilität umgeht, aber Sie müssen es auf einem HDR-kompatiblen Gerät ansehen, wie die meisten einigermaßen guten Smartphones von den letzten Jahren.

HDR verändert oder verbessert nicht alle Fotos. Ich bin nicht begeistert von der Aussicht, von jedem meiner Fotos zwei Versionen zu erstellen, obwohl Lightroom über einen Mechanismus verfügt, der diese Arbeit erleichtert. Für mich steht jedoch außer Frage, dass die Technologie eine Verbesserung darstellt, da ich immer wieder gesehen habe, wie Fotos den Realismus annahmen, an den ich mich erinnere.

SDR zwang mich, zwischen einem hellen, aber verwaschenen Vollmond links oder einem detaillierten, aber dunklen Vollmond rechts zu wählen. HDR bietet sowohl Helligkeit als auch Details. Stephen Shankland/CNET

Es hat auch bereits meinen fotografischen Stil verändert und meine Abneigung gegen kontrastreiche Szenen und Gegenlicht gemildert, die oft zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt haben.

Einige Beispiele für Fotoverbesserungen

Ich habe ein paar Stunden damit verbracht, mein Archiv zu durchsuchen, und eine ganze Reihe von Fotos wurden dramatisch verbessert:

Der Flammenausbruch eines Brenners bei der Albuquerque International Balloon Fiesta wechselte von verwaschenem Weiß zu leuchtendem Gelb, wobei die Struktur der Flammen sichtbar war.

Die glitzernden Lichter der Ladenauslagen in den Pariser Galeries Lafayette glitzerten und fügten Lichtflecken hinzu, die ansonsten unauffällige helle Bereiche unterstrichen.

Auf Bildern mit Schnee tauchten neue Muster und Spuren auf.

Bei einem Foto eines nebligen Sonnenaufgangs musste ich mich nicht mehr zwischen den dunklen Details eines schattigen Feldes, das den größten Teil des Bildes ausfüllte, und dem farbenfrohen Himmel hinter den Bäumen entscheiden.

Bei hellem Himmel und bewölktem Wetter verwandelten sich die Wolken in satte dreidimensionale Formen statt in flache weiße Kleckse oder graue Schlieren.

Neonlichter, LEDs, Weihnachtsbaumbeleuchtungen und leuchtende nächtliche Halloween-Dekorationen kommen lebhaft zur Geltung.

In der Sagrada Familia, einer spektakulären Basilika in Barcelona, ​​entstanden aus Fotos der Buntglasfenster völlig neue Farben. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass es ein lila Geschenk gab!

Der letzte Fall war besonders bemerkenswert. Selbst als ich eine reguläre SDR-Version erstellte, erzeugte Lightroom bessere Farben. Das liegt daran, dass die HDR-Bearbeitungspipeline ein neues Rezept für den Umgang mit der gesamten Farb- und Helligkeitsskala mit sich bringt.

„Selbst bei Fotos mit geringem bis mittlerem Kontrast können Sie durch die Bearbeitung in HDR möglicherweise einen erheblichen visuellen Vorteil feststellen“, sagte mir Adobe.

HDR und die Displays, die es anzeigen können oder nicht

Aber hier ist der Nachteil. Ich kann diese herrlichen neuen Fotos nicht einfach mit Ihnen teilen. Denn um HDR-Fotos zu sehen, braucht es nicht nur neue Software, sondern auch hochwertigere Hardware, die ihre Pixel auf ausreichende Helligkeit bringen kann.

MacBook Pro-Laptops ab 2021 sind gut, frühere und unzählige Windows-Laptops und externe Displays jedoch nicht. Das 4.999 US-Dollar teure Pro Display XDR von Apple kann HDR-Fotos verarbeiten.

„Ich habe einen Mac Studio-Monitor, aber leider ist er kein HDR-Monitor, auch wenn er einen Arm und ein Bein kostet“, sagte Profifotograf Jeremy Garretson und bezog sich dabei auf das Apple Studio Display, das 1.599 US-Dollar und mehr kostet. „Ich bin ein bisschen genervt.“

Obwohl es wahrscheinlich noch Jahre dauern wird, bis viele Mainstream-Computer HDR-Fotos in vollem Umfang darstellen können, verbessert sich die Situation. Zunehmend verbreitet sind HDR-fähige Displays, die in manchen Bereichen hellere Pixel darstellen müssen.

Adobe geht davon aus, dass HDR-Hardware ebenso allgegenwärtig sein wird wie die heute üblichen HD-Fernseher und die hochauflösenden Bildschirme aller Flaggschiff-Smartphones.

Die Unterstützung der hohen Helligkeit – 1.000 Nits oder mehr – verursacht zusätzliche Kosten, die für Low-Budget-Geräte möglicherweise zu hoch sind. „Ich denke, dass (HDR) auf den oberen und mittleren Bereich für Fernseher und den oberen Bereich für Smartphones und IT-Produkte beschränkt sein wird“, sagte Ross Young, langjähriger Display-Analyst bei Display Supply Chain Consultants.

Als Fotograf ist mir das sehr wichtig. Ich werde nie wieder ein Telefon, einen Fernseher, einen Laptop oder einen Monitor kaufen, der nicht mit HDR umgehen kann.

Als ich diese Aufnahme eines Sonnenaufgangs im ländlichen Frankreich machte, war ich frustriert darüber, dass ich nicht sowohl die Farben des Sonnenaufgangshimmels als auch den schattigen Vordergrund zeigen konnte. HDR kommt beidem entgegen. Stephen Shankland/CNET

Softwareunterstützung für HDR

Auch die Software verbessert sich allmählich. Die Unterstützung von Lightroom ist noch vorläufig, da HDR-Bilder nur beim Bearbeiten eines Fotos und nicht beim Anzeigen Ihrer Fotobibliothek angezeigt werden, aber Adobe hat angekündigt, die Unterstützung zu erweitern.

Nur Google Chrome und Chromium-basierte Browser wie Microsoft Edge können HDR-Fotos im Web anzeigen, daher sind Firefox und Safari vorerst nur SDR-fähig. Da Apples Regeln Browser auf iPads und iPhones auf die Web-Rendering-Technologie von Apple beschränken, kann Chrome auf diesen Geräten keine HDR-Fotos anzeigen, obwohl die Hardware neuerer Modelle dazu in der Lage ist.

Allein das Speichern der Fotodatei ist schwierig. Es gibt Dateiformate, die HDR-Bilder verarbeiten können, wie AVIF, JPEG XL und HEIC, aber eine Anpassung an das gute alte JPEG ist wahrscheinlich ein Ausgangspunkt. Das ist der Ansatz von Google mit einem Format namens Ultra HDR, das HDR-spezifische Metadaten namens Gain Map zu einem herkömmlichen JPEG-Foto hinzufügt. Adobe hat die Gain-Map-Technologie entwickelt, Apple unterstützt sie und Unternehmen arbeiten nun daran, Gain-Maps für HDR-Bilder durch einen Industriestandardisierungsprozess zu standardisieren.

Mithilfe von Gain-Maps zeigen ältere Produkte normale Bilder an, während neuere Produkte die zusätzliche Schärfe von HDR hinzufügen.

„Wenn wir heute auf AVIF umsteigen, machen Tausende von Anwendungen kaputt, und dann bekommt niemand HDR“, sagte Isaac Reynolds, der die Kameraentwicklung bei Google leitet. Ultra HDR sei ein guter „Aufstieg“ zur HDR-Fotografie, ein nützlicher Schritt für drei oder vier Jahre, bis sich fortschrittlichere Formate durchsetzen, sagte er.

Der Reiz der HDR-Fotografie

HDR ist ein komplizierter Übergang, wie die langwierige Einführung von HDR-Videos in Smartphones, Fernsehern und Streaming-Videodiensten gezeigt hat. Aber ich hoffe, dass die Unterstützung kommt. Der Nutzen ist einfach zu groß, um ihn zu ignorieren.

Es gibt viele Verbesserungen in der digitalen Fotografie, wie spiegellose Kameras mit Eye-Tracking-Autofokus, Bildsensoren mit vielen Megapixeln und Smartphones, die sich von Jahr zu Jahr den Fähigkeiten herkömmlicher Kameras annähern.

Ich finde HDR-Fotografie genauso spannend wie alle diese Entwicklungen. Ich kann mir vorstellen, dass andere Fotografen das auch tun werden, und bald werden die meisten, wenn nicht alle von uns, den ganzen Realismus und das Spektakel von HDR zu schätzen wissen.