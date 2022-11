HBOs Westworld wurde abgesagt

HBO schickte eine Erklärung zur Absage per E-Mail, in der es heißt:

In den letzten vier Staffeln haben Lisa und Jonah die Zuschauer auf eine verblüffende Odyssee mitgenommen und bei jedem Schritt die Messlatte höher gelegt. Wir sind ihnen, zusammen mit ihrer immens talentierten Besetzung, den Produzenten und der Crew sowie all unseren Partnern bei Kilter Films, Bad Robot und Warner Bros. Television, zu großem Dank verpflichtet. Es war aufregend, sie auf dieser Reise zu begleiten.

Die letzte Staffel könnte sich im Vergleich zu den vergangenen Staffeln manchmal wiederholend anfühlen. Das Ende der zweiten Staffel fühlte sich wie ein Serienfinale an, und in der dritten Staffel beendete die Besetzung unter der Leitung von Evan Rachel Wood die Tyrannei einer KI, die sich in ihrer Allgegenwart vage wie Google anfühlte. Das hätte auch ein wunderschönes Ende werden können!