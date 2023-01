HBOs The Last of Us drückt alle richtigen Knöpfe, indem er neue Geschichten erzählt

HBOs Der Letzte von uns hat sehr darauf geachtet, sich größtenteils an das Ausgangsmaterial zu halten – eine kluge, aber auch ziemlich logische Wahl, wenn man bedenkt, wie filmisch das ursprüngliche Spiel war. Die sorgfältig hergestellten Ähnlichkeiten zwischen dem Survival-Shooter von Naughty Dog – der bereits großartig war – und der Show von HBO waren ein wesentlicher Grund dafür, warum die Leute so schnell anriefen Der Letzte von uns die beste Videospieladaption aller Zeiten. Aber das liegt daran, dass man sich vom Spiel wegbewegt, um neue Geschichten zu erzählen Der Letzte von uns hat sich wirklich so entfalten können wie in „Long Long Time“, der dritten Folge der Serie, in der Nick Offermans Bill und Murray Bartletts Frank vorgestellt werden.

Da es zwei von einführt Der Letzte von uns„Long Long Time“, den denkwürdigsten Nebencharakteren, verleiht ihnen so viel neue Tiefe und Dimension, dass sie sich am Ende fast wie andere Menschen fühlen. Aber die wahre Magie von „Long Long Time“ und der Grund, warum es einer von ihnen ist Der Letzte von uns‚ bisher stärkste Episode liegt darin, wie spirituell dem Spiel treu bleibt, selbst wenn es seine eigene Sache macht.

Nachdem der Fokus in den ersten beiden Folgen hauptsächlich auf Joel und Ellie lag, Der Letzte von uns ändert die Dinge in „Long Long Time“, indem er in die Vergangenheit springt, um die Geschichte zu erzählen, wie sich der asoziale, paranoide Prepper Bill (Offerman) und der glücklose Überlebende Frank (Bartlett) in der Apokalypse trafen. In den frühesten Tagen des Cordyceps-Ausbruchs, als noch wenig Verständnis dafür bestand, was geschah, verloren unzählige nicht infizierte Menschen ihr Leben, als die amerikanische Regierung begann, Zivilisten zusammenzutreiben und massenhaft zu exekutieren, um die Ausbreitung des mutierten Pilzes einzudämmen.

Während Dutzende seiner vertrauensvollen Nachbarn unwissentlich in ihr Verderben gekarrt wurden, vergewisserte sich Frank, dass er in ihrer kleinen Stadt zurückblieb, bis er absolut sicher war, dass das Ganze völlig verlassen und bereit war, in ein befestigtes Gelände für eine Person umgewandelt zu werden. Als asozialer Mensch, der er war, gefiel Bill die Idee, den Rest seiner Zombie-gefüllten Tage in Einsamkeit und mit Ron Swanson-ähnlicher Selbstversorgung zu verbringen. Alles in allem schien dieser Lebensstil gut zu ihm zu passen. Aber das änderte sich an dem Tag, als Frank auf der Suche nach Sicherheit auf Bills Grundstück wanderte und sich stattdessen in einer von Bills Fallen wiederfand.

Es ist nur klar, wenn Sie die Spiele gespielt haben, wie viel mehr Substanz in HBOs Einstellung zu Bill und Frank steckt, wenn „Long Long Time“ beleuchtet, wie ihre erste, angespannte Begegnung den Beginn einer Freundschaft begann, die sich zu einer leidenschaftlichen Romanze entwickelte mit der Musik von Linda Ronstadt. Wenn du Bill im Spiel triffst, ist er ein nervöser, hartgesottener Überlebenskünstler, der im Laufe der Jahre so viel verloren hat, dass er fast keine Verbindung mehr zu irgendjemandem hat, und es ist schwer zu verstehen, wie er und Joel sich kennengelernt haben. All diese Dinge treffen definitiv immer noch auf Bills Charakter in HBO zu Der Letzte von unsaber anstatt es Ihnen zu überlassen, wichtige Details über Bills Innerlichkeit aus seinen spärlichen Dialogen abzuleiten, legt die Show viel davon dar, indem sie Frank eine Stimme und Präsenz gibt, wie es das Spiel nie getan hat.

Der Letzte von uns ist keineswegs die erste apokalyptische Erzählung, die sich fragt, wie es sich wohl anfühlt, Liebe in der Endzeit zu finden, oder gar die erste Zombie-Show, die sich auf ein paar schwule Männer konzentriert, die sich leidenschaftlich lieben, wenn sie nicht damit beschäftigt sind, Ghule niederzumähen. Aber als Version einer etablierten Geschichte verleiht „Long Long Ago“ Bill und Frank so viel mehr Textur und emotionales Gewicht, dass man die Episode als eine bedeutende Verbesserung ihrer Behandlung im Spiel bezeichnen kann.

„Long Long Ago“ zeigt Ihnen, wie Frank und Bill sich gegenseitig retteten, indem sie sich gegenseitig einen Grund zum Leben gaben und dabei sicherstellten, dass sie beide da waren, um Verbündete von Joel und Tess zu werden. Weil es so in Franks und Bills Leben verwickelt ist, ist es zu Recht überraschend, wenn Sie feststellen, dass einer der Kämpfe, die sie am Ende haben, darin besteht, dass Frank Kontakt mit jemandem aufnimmt, der sich als Tess herausstellt. Es ist entzückend zu beobachten, wie die beiden Paare Freunde werden, und Sie können sich leicht vorstellen, wie ihre kollektive Bindung eine wichtige Rolle dabei spielte, sie alle auf dem Boden zu halten. Es macht es auch viel einfacher zu verstehen, warum Tess‘ Tod Joel so sehr beeinflusst hat.

Da es auf entscheidende Momente während der jahrelangen Beziehung zwischen Frank und Bill zoomt, ermutigt „Long Long Time“ Sie auch sehr geschickt, einen Schritt zurückzutreten und die größere Welt, in der sie existieren, als das zu schätzen, was sie ist: ein einsamer, gewalttätiger Ort, an dem Menschen leben Sterben und Glück ist schwer zu bekommen. Das sind einige der größten Erkenntnisse aus der viel, viel düstereren Art und Weise, wie Bill und Frank im Spiel während einer Reihe von Missionen behandelt werden, in denen es darum geht, Zugang zu einem funktionierenden Auto zu erhalten.

In dieser Erzählung wird nur angedeutet, dass Bill und Frank jemals ein Liebespaar waren, und als Ellie und Joel in ihrer Stadt ankommen, ist Frank durch Selbstmord gestorben, nachdem er desillusioniert von Bill geworden ist, versucht hat zu gehen und dabei von Clickern angegriffen wurde . Indem es Ihnen jedoch den Bogen ihrer Beziehung zeigt, bereitet Sie „Long Long Time“ darauf vor, am Boden zerstört zu sein, wie sich die Dinge für das Paar entwickeln, und etwas davon zu verstehen, wie ihre gemeinsame Zeit im Spiel gewesen sein könnte, bevor die Dinge schief gingen zwischen ihnen.

Offensichtlich verbringen Bill und Frank viele glückliche Jahre als Paar, bevor sie sich entscheiden, ihr gemeinsames Leben als alte Männer zu beenden, wie sie es in „Long Long Time“ tun, ganz anders als Frank, der Bill anmacht und Bill Frank letztendlich wie im Spiel überlebt. Aber die Essenzen beider Szenarien sind nicht so unterschiedlich, dass sie sich völlig voneinander getrennt anfühlen, was genau die Art von Stimmung ist, die Sie von einer „getreuen“ Videospieladaption bekommen möchten, die abseits der ausgetretenen Pfade wandert.