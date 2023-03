Ik probeer de wacht van vanavond uit te zoeken HBO-max?

Ondanks de Warner Bros. Discovery TV en het ruimen van films in 2022, is er nog steeds een indrukwekkende verzameling titels te vangen. Het helpt dat HBO, Warner Bros. en DC Comics allemaal onder het dak van HBO Max leven. Bekijk bovendien wat er deze maand naar de streamer komt.

Wat is er nieuw op HBO Max voor maart

1 maart

Geloofsbelijdenis en Geloofsbelijdenis II (2015, 2018): Sportdrama’s met Michael B. Jordan in de hoofdrol. Geloofsbelijdenis III debuteerde in theaters op 3 maart.

Sportdrama’s met Michael B. Jordan in de hoofdrol. debuteerde in theaters op 3 maart. Selena (1997): Biopic met Jennifer Lopez. Het is een viering van Selena Quintanilla Perez.

8 Maart

Mortal Kombat (2021): Aanpassing van videogames. Het brengt de grootste kampioenen van de aarde samen tegen de vijanden van Outworld in een spannende strijd om het universum.

19 maart



Alle schoonheid en het bloedvergieten (2022): Documentaire. Het is een zeer persoonlijk verhaal over het leven, de carrière en het activisme van fotograaf Nan Goldin.

29 maart

Degenen die me dood wensen (2021): Thriller met Angelina Jolie. Een rookspringer die nog steeds aan het bijkomen is van de levens die ze niet heeft kunnen redden van een brand, komt een getraumatiseerde 12-jarige jongen tegen.

Beste originelen en blockbusters van HBO Max



Op het moment van schrijven scoren deze films allemaal rond de 65 of hoger op Metacritic.

Verschrikking



Eric Zachanowich/Zoeklicht Foto’s Een diner in een exclusief restaurant verandert van iets om van te genieten in iets om te overleven in deze schokkende horrorsatire. Kijkers leren over de bevoorrechte gasten die dineren in Hawthorne terwijl de ervaren chef-kok van Ralph Fiennes zijn noodlottige menu onthult. Zoek je stoel voor deze verrukkelijke ervaring, waarin ook Anya Taylor-Joy schittert.

Studio’s uit de 20e eeuw In Barbarian reist een jonge vrouw (Georgina Campbell) naar Detroit voor een sollicitatiegesprek en ontdekt dat haar Airbnb dubbel geboekt is. Ze vertrouwt de andere persoon in huis niet meteen (en, eerlijk gezegd, de acteur, Bill Skarsgård, verschijnt als angstaanjagende moordclown Pennywise in de It-films). Maar je zult zeker niet voorspellen wat er daarna gebeurt. Barbarian is te vinden op lijsten met beste horrorfilms van 2022.

Drama



Warner Bros. Wil je Austin Butler zien rocken in een roze pak? Wat dacht je van een van de 89 andere kostuums die de acteur aantrekt in de duizelingwekkende, propvolle film die 2 uur en 40 minuten duurt? Geregisseerd door Baz Luhrmann (Moulin Rouge, The Great Gatsby), is Elvis een grootse, opwindende biopic die helemaal draait om de King of Rock ‘n’ Roll. Als je hem niet in de bioscoop hebt gezien, is dit je kans om een ​​plekje in de menigte te bemachtigen.

HBO-max Steven Soderbergh regisseert deze boeiende technische thriller die zich afspeelt tijdens de COVID-19-pandemie. Angela, een techneut uit Seattle, gespeeld door een neonblauwharige Zoë Kravitz, heeft agorafobie, een angst die haar verhindert om voorbij de voordeur van haar appartement te komen. Maar als ze tijdens haar werk een verontrustende opname ontdekt, moet ze de sprong wagen. Kimi is een stijlvolle thriller compleet met in het oog springende cinematografie, een solide score en een hoofdrolspeler waar je naar op zoek bent.

Warner Bros. Nadat er een schietpartij heeft plaatsgevonden op haar middelbare school, moet de 16-jarige Vada Cavell haar weg vinden tussen vriendschappen, school en haar relatie met haar familie. The Fallout benadert vakkundig serieuze onderwerpen met realistische dialogen en mededogen voor de personages. Met sterke optredens van sterren Jenna Ortega, als Vada, en Maddie Ziegler, als haar nieuwe vriendin Mia Reed, zal de speelfilm je de hele 90 minuten durende speelduur aan het scherm gekluisterd houden.

Janus films Wat kunnen we zeggen over het veelgeprezen Japanse drama Drive My Car? Nou, het sleepte een Oscar in de wacht voor de beste internationale speelfilm bij de Academy Awards van 2022. Het is ook een film van drie uur waar mensen de hele tijd naar zitten te kijken, wat voor mij boekdelen spreekt. Maar serieus, Drive My Car is een krachtige film die verlies en loslaten onderzoekt. Als je het voor de Oscars hebt gemist, stream het dan nu.

Chiabella James/Warner Bros. Afbeeldingen King Richard is een feelgood-biopic over de vader van tennislegendes Venus en Serena Williams. De film draait de klok terug naar voordat de zussen bekende namen werden, waardoor we een glimp kunnen opvangen van hun opvoeding in Compton en de tijd die ze samen met hun vader, Richard Williams (Will Smith), hebben doorgebracht met oefenen op vervallen rechtbanken. Richard is ervan overtuigd dat zijn dochters succesvol zullen zijn en werkt onvermoeibaar om hun sterrenpotentieel opgemerkt te krijgen door professionele coaches. Een gecompliceerde man met een geweldige persoonlijkheid, Richard is fascinerend om te leren kennen, en zijn onwankelbare geloof in Venus en Serena is inspirerend.

Schot vrij The Last Duel won met name niet veel aandacht toen het in oktober in de bioscoop debuteerde. Maar het is nu op HBO Max, waar het publiek vanuit het comfort van hun bank kan kijken hoe Adam Driver en Matt Damon het uitvechten. The Last Duel, geregisseerd door Ridley Scott, is een historisch drama dat zich afspeelt in de Middeleeuwen met een A-lijst cast die ook Jodie Comer en Ben Affleck bevat. Als een van deze details je interesse wekt, en je bent bereid om de speelduur van twee en een half uur uit te zitten, pak dan wat popcorn en zet deze film op.

imaginaire schijf Een zeldzame (tegenwoordig) film van 90 minuten, het Amerikaans-Mexicaanse drama Son of Monarchs zal je lang na de aftiteling bijblijven. Deze diepgaande karakterstudie volgt twee broers die op opvallend verschillende manieren zijn veranderd door het trauma dat ze in hun kindertijd hebben opgelopen. Dit verhaal, gevouwen in magisch realisme, volgt hoe ze vooruitgaan in het leven — de vlindermetaforen zijn sterk, met bioloog Mendel die terugkeert naar zijn geboorteplaats omringd door majestueuze monarchvlinderbossen.

HBO/Screenshot door CNET Gebaseerd op een tijdschriftartikel van journalist Robert Kolker, is dit verhaal over een verduisteringsschandaal op een openbare school en de studentenjournalisten die het nieuws brachten, boeiend van begin tot eind. Allison Janney en Hugh Jackman zijn geweldig in hun rol als de schoolambtenaren die aan het plan deelnamen. Het drama won ook de Emmy Award 2020 voor Outstanding Television Movie.

Komedie



Zoeklicht De Banshees van Inisherin (2022) Banshees, dat zich afspeelt op een afgelegen eiland voor de kust van Ierland, is een duister grappig en hartverscheurend drama dat altijd verbluffend is om naar te kijken. Het gaat over wat er gebeurt nadat Colm (Brendan Gleeson) abrupt besluit de levenslange vriend Pádraic af te sluiten. Farrell en Gleeson speelden ook samen in de speelfilmdebuut van regisseur Martin McDonagh, In Bruges.

Vader van de bruid (2022) Vader van de bruid van HBO Max introduceert een Cubaans-Amerikaanse familie met onder meer patriarch Billy, een traditionele man die moeite heeft met het verwerken van verrassend nieuws van zijn oudste dochter: ze heeft een man ontmoet en ze wil trouwen en met hem weggaan. De derde verfilming van een gelijknamige roman uit 1949 van Edward Streeter, de film is een leuke iteratie met sterren als Andy Garcia en zangeres Gloria Estefan.

Zoeklicht foto’s De Franse verzending (2021) Neem genoegen met nog een excentrieke, fantastisch ogende speelfilm van regisseur Wes Anderson. De auteur achter “Moonrise Kingdom” en “The Grand Budapest Hotel” zet zijn zinnen op een aantrekkelijk nieuw verhaal – of liever drie. De Franse Dispatch, ook wel een ‘liefdesbrief aan journalisten’ genoemd, neemt kijkers mee door een triade van afzonderlijke verhalen, rechtstreeks uit de pagina’s van een fictief tijdschrift. Als je deze zeer originele aflevering hebt gemist toen hij afgelopen oktober in de bioscoop verscheen, is dit het moment om het boeiende verhaal te lezen.

Warner Bros. 8-bit Christmas, een speelse komedie die zich afspeelt in de jaren ’80, volgt het verhaal van een jonge Jake Doyle, een toegewijde 10-jarige die wanhopig op zoek is naar een Nintendo. De film wordt prachtig verteld door Neil Patrick Harris, een oudere Jake die herinneringen ophaalt aan zijn eerdere zoektocht om de gameconsole te beveiligen. Ja, er is een kerstdecor in het verhaal, maar Jake’s onverzettelijke toewijding aan zijn missie en wat hij onderweg leert, maken van deze vrolijke speelfilm een ​​must-see, zelfs na de feestdagen.

HBO-max Meryl Streep speelt een excentrieke auteur in een komedie van Steven Soderbergh. Wat moet je nog meer weten? Als je meer wilt weten: Pulitzer Prize-winnende schrijfster Alice Hughes (Streep) worstelt om haar volgende boek af te maken, achtervolgd door haar literair agent (Gemma Chan). Ze stapt aan boord van een cruiseschip met oude vrienden, die haar bekendste werk hebben geïnspireerd. Spanningen zijn sterk. Het ziet er geweldig uit – Soderbergh gebruikt helder, natuurlijk licht – en de meeste dialogen zijn geïmproviseerd. Zie hoe Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges en de rest van de onberispelijke cast daar plezier aan beleven.

Documentaire



HBO Deze boeiende documentaire zit vol met beelden die je bijblijven. Het draait om twee broers in New Delhi die een vogelziekenhuis runnen dat zich toelegt op zwarte vliegers – roofvogels die een hoofdbestanddeel van de lucht zijn. De film is genomineerd voor beste documentaire bij de Oscars van 2023.

HBO-max Tony Hawk: totdat de wielen eraf vallen (2022) Stem af op deze HBO-doc voor de zwaartekracht tartende skateboardstunts, een tijdcapsule van de skateboardscene uit de jaren 80 en een versie van Hawk die je waarschijnlijk nog nooit hebt gezien. We leren de beroemde atleet kennen als een slungelige, koppige maar vastberaden jongen die zijn eigen skateboardstijl aannam. Hawks doorzettingsvermogen is iets om je over te verbazen, samen met alle verbluffende skateboardmoves die deze film bevat. Wacht even voor een onvergetelijke rit.

CNN / Focus-functies Roadrunner: een film over Anthony Bourdain (2021) Deze film over de geliefde auteur, chef-kok en wereldreizende tv-presentator Anthony Bourdain is afkomstig van documentairemaker Morgan Neville, die in 2018 ook Won’t You Be My Neighbor? en de Oscar-winnende film Twenty Feet from Stardom. In interviews met mensen die Bourdain kenden, zoals zijn vrienden, voormalige partners en oude collega’s, volgt de dokter zijn carrièrepad, relaties en persoonlijke worstelingen. Bourdain-fans en degenen die de ster minder kennen, zullen deze twee uur durende blik op zijn leven waarschijnlijk waarderen.

Thriller



Universele afbeeldingen Gisteravond in Soho (2021) Droom je van een geweldige filmavond? Last Night in Soho, de nieuwste film van Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of the Dead) is hier om te bieden. De film begint in het heden, waar een stijlliefhebbende Ellie (Thomasin McKenzie) op weg gaat naar het London College of Fashion. Uiteindelijk voert de slaap haar naar de jaren ’60, waar ze de aspirant-zangeres Sandie (Anya Taylor-Joy) ontmoet. Bereid je voor op mysterie, horror en oogverblindende neonlichten.

HBO-max Een nieuwe Steven Soderbergh-film? Ofwel de grote regisseur achter Erin Brockovich, Ocean’s Eleven en, meer recentelijk, Logan Lucky? Twists, spanning en wanhopige personages bevolken deze misdaadthriller die zich afspeelt in het Detroit van de jaren 50. Wanneer een ogenschijnlijk simpele klus uit de hand loopt, moet een groep criminelen samenwerken om te ontdekken wat er echt aan de hand is. Geniet van de ongelooflijke cast: Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm en Amy Seimetz. Hoewel de plot een beetje ingewikkeld kan zijn en sommigen niet voorbij de cinematografie met fish-eye-lenzen kunnen komen, maken Soderberghs gevoel voor humor en meeslepende regie van deze misdaadcapriolen een vermakelijke avond in.

Superheld



Jonathan Olley/DC Robert Pattinson treedt naar buiten als Batman in deze superheldenfilm geregisseerd door Matt Reeves. De film speelt zich af in een altijd grijs en doorweekt Gotham City, waar Bruce Wayne op zoek gaat naar een moordenaar met een voorliefde voor raadsels. Onderweg ontmoet hij Catwoman, gespeeld door een opschepperige Zoë Kravitz. Geweldige scène-setting en verhalen vertellen maken dit een bevredigend duister mysterie.

Warner Bros. Over-the-top geweld is alomtegenwoordig in deze DC-film over superschurken die ermee instemmen de Amerikaanse regering te helpen in ruil voor enige tijd van hun gevangenisstraf af. Hun missie is om iets te vernietigen waarop wordt gezinspeeld als Project Starfish, gehuisvest in het fictieve eilandland Corto Maltese. Met een opmerkelijke cast met onder meer Margot Robbie, Idris Elba en John Cena, is The Suicide Squad uit 2021 een ontzettend vermakelijk, duister grappig bloedbad dat verschilt van wat je gewoonlijk ziet in superheldenfilms. (Peacemaker, een spin-off tv-serie, is ook beschikbaar op HBO Max.)

Muzikaal drama



Niko Tavernise/studio’s uit de 20e eeuw Steven Spielbergs heruitvinding van de klassieke musical heeft triomfantelijk zijn weg gevonden naar HBO Max. De film scoorde zeven Academy Award-nominaties en Ariana DeBose won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol als Anita. De jonge Tony (Ansel Elgort) en Maria (Rachel Zegler) kruisen elkaar tijdens een dansfeest op de middelbare school en beginnen een verboden liefdesrelatie, waardoor de spanningen tussen twee rivaliserende bendes oplopen. Opvallende muzieknummers en verbluffend productieontwerp nemen kijkers mee naar het New York van de jaren vijftig. De film wordt donkerder in de tweede helft, maar met Spielberg aan het roer neem je alles gewillig in je op.