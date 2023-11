Casey Bloys, der Vorstandsvorsitzende von HBO, genießt in der Unterhaltungsbranche den Ruf eines effektiven Programmierers und eines lockeren Managers, der sich stets über das Geschehen auf dem Laufenden hält.

All dies machte seinen Auftritt auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, in der er seine Rolle im Zentrum eines Mediensturms thematisierte, ziemlich auffällig.

Herr Bloys bestätigte seine Beteiligung an dem Versuch, gefälschte Twitter-Konten zu erstellen, um auf Fernsehkritiker zu reagieren, die negative Ansichten über die HBO-Programme hatten. Und ja, sagte er, es sei „eine sehr, sehr dumme Idee, meiner Frustration Luft zu machen.“

Die Kommentare, die bei einer Veranstaltung abgegeben wurden, die sich auf die kommenden Shows des Senders konzentrierte, kamen einen Tag, nachdem der Rolling Stone auf Twitter über die Bemühungen von Herrn Bloys berichtet hatte, sich gegen Kritiker zur Wehr zu setzen. Der Artikel erregte die Aufmerksamkeit eines Großteils der Unterhaltungsbranche, und mehrere konkurrierende Führungskräfte grübelten privat darüber, wie der HBO-Manager so dünnhäutig sein konnte. Das New York Magazine beschrieb es als einen „Miniskandal“, der „vielleicht das Lustigste ist, was den Medien seit Jahren passiert ist“.