HBCU-Bombendrohungen: Minderjähriger wird angeklagt, sagt das FBI

Das FBI erweitert seine Reichweite auf historisch schwarze Colleges und Universitäten, während der Direktor der Agentur bekannt gab, dass ein Minderjähriger wegen Dutzender rassistischer Drohungen Anfang dieses Jahres gegen mehr als 50 HBCUs im ganzen Land angeklagt wird.

„Wir haben mit Staatsanwälten zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass diese Person wegen verschiedener anderer Staatsdelikte angeklagt wird“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray am Dienstag dem House Committee on Homeland Security und stellte fest, dass der beschuldigte Minderjährige aufgrund von Beschränkungen für Jugendliche nicht bundesweit angeklagt wird .

Es wird angenommen, dass der Jugendliche für einen Großteil der Drohungen verantwortlich ist, sagte die Agentur in einer Erklärung.

Die Drohungen gegen HBCUs erreichten laut FBI im Januar und Februar ihren Höhepunkt, als mindestens 57 Colleges per Telefonanruf, E-Mail, Instant Messages und anonymen Online-Postings Bombendrohungen erhielten.

Mehr als ein Dutzend Schulen mussten am ersten Tag des Black History Month im Februar den Unterricht sperren oder verschieben, nachdem mindestens 18 HBCUs Bombendrohungen erhalten hatten.

Hochrangige FBI-Beamte hielten am Montag eine Telefonkonferenz für studentische Journalisten an den HBCUs ab, in der sie erklärten, wie Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land daran gearbeitet haben, die Bedrohungen einzudämmen und die Schuldigen ausfindig zu machen.

Das FBI untersucht auch weiterhin zusätzliche Bedrohungen ohne Zusammenhang, die anscheinend aus dem Ausland stammen, sagte die Agentur in einer Erklärung.

Nach der Serie von Drohungen leitete die Biden-Administration Anfang Februar eine FBI-Untersuchung ein. Damals sagte das FBI, die Drohungen würden „als rassistisch oder ethnisch motivierter gewaltbereiter Extremismus und Hassverbrechen“ untersucht.

Im März gab das US-Bildungsministerium bekannt, dass mehrere HBCUs, die Bombendrohungen erhalten hatten, Anspruch auf Bundeszuschüsse hätten, die darauf abzielen, die Ressourcen für psychische Gesundheit und die Sicherheit auf dem Campus zu verbessern.

HBCUs sind berechtigt, eine Finanzierung im Rahmen des Programms Project School Emergency Response to Violence (Project SERV) zu beantragen, das laut Bildungsministerium Zuschüsse zwischen 50.000 und 150.000 US-Dollar pro Schule bereitstellt.

„Die jüngsten Bombendrohungen, denen HBCUs ausgesetzt waren, haben die Schüler erschüttert und ihr Sicherheits- und Zugehörigkeitsgefühl gebrochen, das für ihren akademischen Erfolg und ihr Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung ist“, sagte Bildungsminister Miguel Cardona in einer Erklärung vom März.

Im August gab das Southern University Law Center in Louisiana bekannt, dass sie als erste HBCU ein Stipendium von Project SERV erhalten. Ein Sprecher der Universität teilte CNN mit, dass der Zuschuss 133.200 US-Dollar betrage und für die Durchführung einer Reihe von Fragebögen verwendet werde, um die Folgen der Bombendrohung für die psychische Gesundheit zu bewerten.

Das FBI verstärkt auch seine Bemühungen, vielfältige Kandidaten zu rekrutieren, da der allererste Chief Diversity Officer der Agentur in den letzten Wochen 10 historisch schwarze Colleges besuchte.

„Wir wissen, dass verschiedene Gemeinschaften das FBI oft nicht als Arbeitsplatz betrachten“, sagte Scott McMillion, Chief Diversity Officer des FBI, in einer Erklärung, die CNN zur Verfügung gestellt wurde.

Er sagte, das FBI bemühe sich, „Informationen über Karrieremöglichkeiten beim FBI hervorzuheben und bereitzustellen, in der Hoffnung, dass Studenten uns als bevorzugten Arbeitgeber betrachten“.

„Wir versuchen, absichtlich Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in das Präsidium zu bringen“, sagte er. „Diese Studenten werden neue Ideen, Innovation, Kreativität und Leidenschaft mitbringen, die uns helfen werden, jetzt und in Zukunft eine bessere Organisation zu sein.“

Die Agentur stellte letztes Jahr die neu geschaffene Position des Chief Diversity Officer vor, um ihr jahrzehntealtes Diversity-Problem anzugehen.

McMillion startete in diesem Herbst eine Tour durch mehrere HBCUs, darunter die Virginia State University, die Norfolk State University, die Johnson C. Smith University, die Albany State University, die Alabama State University, das Talladega College, das Miles College, die Morgan State University, die Howard University und die Jackson State University .