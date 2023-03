Hayden Panettiere spreekt zich uit over broer Jansen Panettiere bijna twee weken na zijn dood.

Tijdens het verschijnen op Goedemorgen Amerika 6 maart, de Schreeuw VI actrice bedankte co-anker Michaël Strahan voor zijn condoleances alvorens haar oneindige band met haar overleden broer of zus te tonen.

“Hij is hier bij mij”, zei ze terwijl ze haar tranen in bedwang hield aan het einde van haar interview.

Hayden, 33, en haar familie ervoeren een tragisch verlies toen Jansen op 19 februari op 28-jarige leeftijd in New York stierf. Kort daarna bracht zijn familie een eerbetoon aan zijn leven in een persoonlijke verklaring.

“Jansens hart was te zien in zijn ogen, en zijn charme in zijn briljante, innemende glimlach; zijn ziel in zijn meesterlijke en onthullende schilderijen, en de vreugde van het leven in zijn droge humor,” Hayden – samen met moeder Lesley Vogel en vader Panettiere overslaan– vertelde E! Nieuws 27 februari. “Zijn charisma, warmte, mededogen voor anderen en zijn creatieve geest zullen voor altijd in ons hart leven en in de harten van iedereen die hij tegenkwam.”