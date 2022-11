Hawaiis Vulkan Mauna Loa bricht zum ersten Mal seit fast 40 Jahren aus

Hawaiis Mauna Loa, der größte aktive Vulkan der Welt, hat begonnen auszubrechen, was dazu führte, dass Vulkanasche und Trümmer in der Nähe herunterfielen, teilten die Behörden am Montag mit.

Der Ausbruch begann am späten Sonntagabend in der Gipfelcaldera des Vulkans auf Big Island, teilte der US Geological Survey (USGS) mit. Am frühen Montag hieß es, Lavaströme seien im Gipfelgebiet enthalten und bedrohen die umliegenden Gemeinden nicht.

Die Agentur warnte Bewohner, die von den Lavaströmen des Mauna Loa gefährdet waren, ihre Ausbruchsvorbereitungen zu überprüfen. Wissenschaftler waren wegen eines kürzlichen Erdbebenanstiegs auf dem Gipfel des Vulkans, der zuletzt 1984 ausbrach, in Alarmbereitschaft.

Teile der Big Island standen unter einer vom Nationalen Wetterdienst in Honolulu herausgegebenen Aschefallempfehlung, die besagte, dass sich in einigen Gebieten bis zu einem Viertel Zoll (0,6 Zentimeter) Asche ansammeln könnte.

Gegen 23:30 Uhr HST begann heute Abend, am 27. November, eine Eruption in Moku’āweoweo, der Gipfel-Caldera des Mauna Loa, im Hawai’i Volcanoes National Park. Winde können vulkanisches Gas und möglicherweise feine Asche und Haare von Pele in Windrichtung transportieren.

Bildnachweis: USGS pic.twitter.com/ai1vEFAwnX –@NWSHonolulu

„Basierend auf vergangenen Ereignissen können die frühen Stadien einer Mauna Loa-Eruption sehr dynamisch sein und die Position und das Vordringen von Lavaströmen können sich schnell ändern“, sagte die USGS.

Mauna Loa ist einer von fünf Vulkanen, die zusammen die Big Island von Hawaii bilden, die die südlichste Insel des hawaiianischen Archipels ist.

Mauna Loa erhebt sich 4.169 Meter über dem Meeresspiegel und ist der viel größere Nachbar des Kilauea-Vulkans, der 2018 in einem Wohngebiet ausbrach und 700 Häuser zerstörte. Einige seiner Hänge sind viel steiler als die des Kilauea, daher kann seine Lava ausbrechen viel schneller fließen.

Während eines Ausbruchs im Jahr 1950 reiste die Lava des Berges in weniger als drei Stunden 24 Kilometer bis zum Ozean. Beim Ausbruch von 1984 floss Lava in einem Umkreis von acht Kilometern um die Stadt Hilo.