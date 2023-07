CNN

—



Sieben Menschen wurden am Freitag auf einem Flug der Hawaiian Airlines nach Sydney, Australien, verletzt, als das Flugzeug von schweren Turbulenzen heimgesucht wurde, bestätigte die Fluggesellschaft.

Die Turbulenzen ereigneten sich etwa fünf Stunden nach dem Abflug des Flugzeugs in Honolulu am Freitagnachmittag, sagte ein Sprecher von Hawaiian Airlines gegenüber CNN.

Als der fast elfstündige Flug in Sydney landete, kümmerte sich das medizinische Personal des Flughafens um die Verletzten, darunter Passagiere und Besatzungsmitglieder, sagte der Sprecher.

Drei der Verletzten wurden nach einer Begutachtung vor Ort freigelassen, vier weitere wurden zur weiteren Untersuchung gebracht, teilte die Fluggesellschaft mit. Zu diesen vier Personen gehörten ein Passagier und drei Flugbegleiter.

Die drei Flugbegleiter seien inzwischen freigelassen worden, sagte der Sprecher. Hawaiian Airlines gab an, mit dem Passagier Kontakt gehabt zu haben, konnte jedoch bis Montagabend keine aktuellen Informationen zu seinem Zustand abgeben.

„Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, weiterhin für unsere Passagiere und Besatzungsmitglieder zu sorgen, die von diesem Turbulenzenereignis betroffen sind, und wir danken den Ersthelfern des Flughafens Sydney für ihre schnelle Hilfe“, sagte die Fluggesellschaft.

Die Federal Aviation Administration sagte, sie untersuche den Vorfall.

CNN hat das National Transportation Safety Board um einen Kommentar gebeten.

Der Vorfall ereignete sich Monate, nachdem schwere Turbulenzen auf einem Flug der Hawaiian Airlines im Dezember auf dem Flug von Arizona nach Honolulu 36 Menschen verletzt hatten, sodass 20 Menschen in die Notaufnahme gebracht werden mussten, berichtete CNN.

In den letzten Monaten gab es mehrere Berichte über gefährliche – und in einem Fall tödliche – Turbulenzen. Im März führten schwere Turbulenzen in einem Privatjet zum Tod eines ehemaligen Beamten des Weißen Hauses, nur wenige Tage nachdem sieben Menschen in Krankenhäuser transportiert worden waren, nachdem ein separater Linienflug in erhebliche Turbulenzen geraten war.