Die beiden verstorbenen Eltern hinterlassen ihren einjährigen Sohn Logan. © gofundme/In Memory of Ilya and Sophia

Was als Traumreise geplant war, endete für ein Paar aus dem US-Bundesstaat Washington tödlich. Besonders tragisch: Ihr einjähriger Sohn wartete zu Hause auf seine Eltern. Zudem war die Mutter erneut schwanger.

Hawaii – Es sollte ein erholsamer Urlaub auf der idyllischen Insel Maui werden. Die zweitgrößte Insel des Hawaii-Archipels ist eines der beliebtesten Touristenziele der Welt. Sophia und Ilya Tsaruk wollten hier die Seele baumeln lassen. Das junge Paar reiste ohne ihren 18 Monate alten Sohn Logan von Washington auf die Insel im Pazifik.

Am vergangenen Samstag (14. September) spielten sich jedoch schreckliche Szenen im Urlaubsparadies ab. Gegen Mittag wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Schwimmer soll im Naturschutzgebiet Ahihi-Kinau in Not geraten seinUnd tatsächlich fanden die Retter nur wenige Augenblicke nach ihrer Ankunft 26-jährige Sophia treibt leblos im WasserSofort werden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet – leider jedoch ohne Erfolg.

Paar am Strand für tot erklärt

Gleichzeitig berichteten andere Strandbesucher, dass auch Ilja im Wasser gewesen sei. Von ihm fehlte jedoch jede Spur. Nachdem er das Ufer und das Meer abgesucht hatte, Ilja ist mehr als 100 Meter vom Ufer entfernt, er treibt leblos auf dem MeeresbodenAuch hier kommt jede Hilfe zu spät. Das Paar wird am Strand für tot erklärtBesonders tragisch: Sophia war zu diesem Zeitpunkt schwanger und trug ein kleines Mädchen im Bauch. Auch das Baby ist nicht mehr zu retten.

Zum Zeitpunkt des Unfalls Der kleine Junge des Paares blieb zu Hause bei seiner Tante und seinem OnkelSeine Eltern wird er tragischerweise nie wiedersehen. Was genau im Pazifik passiert ist und warum die beiden jungen Menschen ertranken, ist völlig unklar.

Um die Beerdigungskosten zu decken, startete die Familie eine Spendenkampagne auf GoFundMe. In nur drei Tagen kamen über 100.000 Dollar zusammen. Im Spendenaufruf heißt es: „Wir sind dankbar, dass wir sie beide in unserem Leben hatten und werden die Momente, die wir mit ihnen geteilt haben, als schöne Erinnerungen in Ehren halten.“ (mz)