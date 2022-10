Havertz schnippt, PSG zaubert: RB ohrfeigt Titelverteidiger Real ordentlich

RB Leipzig feiert gegen Titelverteidiger Real Madrid einen glänzenden Erfolg und steht mit einem Bein im Achtelfinale. Chelsea hat dank Kai Havertz bereits die K.o.-Phase erreicht, Benfica schießt Juventus aus der Champions League. PSG feiert ein Spektakel mit Traumtoren von Messi, Mbappé und Neymar.

Den Titelverteidiger besiegt, das Achtelfinale zum Greifen nah: RB Leipzig hat Real Madrid besiegt und einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Das Team von Trainer Marco Rose besiegte die Königlichen vor heimischer Kulisse mit 3:2 (2:1), damit steht zumindest die Teilnahme an der Europa League bereits fest.

Josko Gvardiol (13.), Christopher Nkunku (18.) und Timo Werner (81.) erzielten die Tore für Leipzig, das das Hinspiel in Madrid leider mit 0:2 verloren hatte. Vinicius Junior (44.) und Rodrygo (90.+4) erzielten die Tore für Real. Mit neun Punkten steht RB in Gruppe F auf dem zweiten Platz und kann im letzten Gruppenspiel gegen Shakhtar Donetsk (2. November) ins Achtelfinale einziehen, das Hinspiel hatte RB mit 1:4 verloren.

Trotz der prominenten Ausfälle von Ballon d’Or-Gewinner Karim Benzema, Ex-Weltfußballer Luka Modric und Federico Valverde hatte Trainer Marco Rose vor dem Star-Ensemble gewarnt: Man treffe auf eine der „besten Mannschaften der Welt“, um gegen Real bestehen zu können brauche „viel Mut“. Rose nahm gegenüber dem 3:3 beim FC Augsburg drei Wechsel vor und brachte Mohamed Simakan, Amadou Haidara und Christopher Nkunku in die Startelf zurück. Benjamin Henrichs, Kevin Kampl und Yussuf Poulsen nahmen ebenso auf der Bank Platz wie Nationalstürmer Timo Werner, der nach einer Infektion wieder im Kader stand. Vor dem Spiel wurde des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz gedacht.

Wie von Rose gefordert startete RB mutig in die Partie und bekam gleich zu Beginn einen Schuss von Emil Forsberg im gegnerischen Strafraum, der aber an Real-Keeper Thibaut Courtois nicht durchkam. Die Gäste, mit Ex-Weltmeister Toni Kroos und Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf, hatten wenig später nach einer Ecke ihre erste gefährliche Chance. Der Kopfball von Aurelien Tchouameni landete jedoch am Außennetz (5.). Gvardiol brachte Leipzig schließlich nach einer Ecke in Führung. Zunächst scheiterte Andre Silva an Courtois, Gvardiol zog nach und schlug mit dem Kopf auf. Und RB wollte mehr. Nach Ballgewinn im Mittelfeld stürmte Nkunku auf das gegnerische Tor zu, ließ Courtois hinter sich, traf aber nur das Außennetz (16.). Wenig später war der Offensivspieler aus kurzer Distanz erfolgreich.

Leipzig ließ den spanischen Meister kaum ins Spiel kommen und verteidigte konsequent. Torhüter Janis Blaswich parierte zunächst die Schüsse von Rodrygo (35.) und Vinicius Junior (37.), doch der 22-Jährige erzielte kurz vor der Pause das Tor. Madrid startete besser in die zweite Halbzeit, das Spiel war nun über weite Strecken ausgeglichen. Allerdings gelang es beiden Mannschaften nur selten, die Angriffe sauber zu beenden. Der eingewechselte Werner erspielte sich links neben dem Tor eine gute Gelegenheit (71.) – und vollendete dann spät einen Konter.

Der ehemalige Titelgewinner Chelsea hat sich unterdessen als sechstes Team vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Die Blues gewannen die Gruppe E beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg mit 2:1 (1:0) durch ein Tor von Nationalspieler Kai Havertz und sicherten sich bereits mindestens Platz zwei. Havertz brachte Chelsea 19 Minuten nach der Pause auf die Erfolgsspur. Für den ehemaligen Leverkusener war es sein erstes Saisontor bei Europas Königsklasse. Nachdem Mateo Kovacic (23.) die Engländer in Führung gebracht hatte, brachte Chikwubuike Adamu (49.) den Gastgebern den zwischenzeitlichen Ausgleich.