Mats Hummels kon zijn woede niet bedwingen. Terwijl Kai Havertz een zenuwloze strafschop binnenhaalde die het gelijkspel bij de tweede poging besliste, stormde de ervaren verdediger langs de zijlijn in een poging de woede die hij op de vierde official had losgelaten onder controle te krijgen.

De herkansing was, hoewel ongebruikelijk, technisch correct. Maar het handbal dat eraan voorafging was in de ogen van de dader allerminst.

“Het was zo dicht bij mij dat het gewoon niet kan (handbal)”, zei Dortmund-speler Marius Wolf na de wedstrijd tegen DW. “We voelen ons erg verbitterd over hoe de scheidsrechter de wedstrijd leidde en het is echt jammer. We moeten het laten gaan, maar het is erg bitter.”

Hij en Hummels waren niet alleen. Hun teamgenoot Emre Can noemde de scheidsrechter “arrogant”, terwijl Jude Bellingham en coach Edin Terzic ook hun teleurstelling uitten toen de tweebenige gelijkspel werd gedomineerd door die twee momenten en twee minuten in het strafschopgebied van Dortmund.

Duitse frustraties waren net zo duidelijk op de tribunes en op de socialemediakanalen van BVB, terwijl de Bundesliga hun perfecte 2023 zag wegvallen en weer een jaar voorbijging zonder een Champions League-run om enthousiast over te worden.

Strafschop cruciaal maar Chelsea bovenaan

In werkelijkheid was de perfectie die ze onlangs hadden bereikt met 10 overwinningen van 10 in 2023, het grootste deel van de nacht uit hun greep geglipt. Vanaf de openingsmomenten dreigde Chelsea, geleid door een ongrijpbare, inventieve front drie van Havertz, Raheem Sterling en Joao Felix, constant. Havertz rammelde aan de lat, Felix vond ruimte in de menigte en Sterling sloeg uiteindelijk de opener dicht na een miskick vlak voor rust.

De frustratie die duidelijk was bij Terzic en zijn ploeg zou later plaatsmaken voor teleurstelling gekleurd met een beetje perspectief. Hoewel misschien niet werd verwacht dat ze eind 2022 deze fase van de competitie zouden doorstaan, wekken tien opeenvolgende overwinningen de neiging om verwachtingen te wekken.

“We zouden ons niet moeten schamen om van Chelsea te verliezen”, zei Terzic na de wedstrijd. .”

Kai Havertz zette zijn tweede strafschop bijna precies op dezelfde plek als de eerste, maar dit keer binnen de paal Afbeelding: Alastair Grant/AP/foto alliantie

Gezien de kosten, zo niet de vorm, van de kant waar ze tegenover stonden, was de reactie van Dortmund op de nederlaag in de gelijkspel van harte genoeg. Maar zonder de uitlaatklep van het tempo van Karim Adeyemi hadden ze moeite om achter de Premier League-ploeg te komen, die hun beste prestatie in tijden neerzette.

Chelsea zag er scherper, slimmer en beter georganiseerd uit, zij het een beetje eigenzinnig in het laatste derde deel. De afwezigheid van vaste keeper Gregor Kobel deed ook Dortmund pijn, dat niet zo kalm en gedisciplineerd was als in de laatste fase van hun recente run, terwijl Chelsea ook het middenveld beheerste.

“De afgelopen twee weken waren zwaar, we hebben veel wedstrijden verloren”, zei Havertz. “Vanavond was belangrijk. Dit is een groot toernooi en het is de laatste trofee die we kunnen winnen. We hebben karakter getoond en willen doorgaan.”

Dortmund staat voor zware uitdagingen

De nederlaag tegen Chelsea in lijn met het vroege verlies van Julian Brandt aan een enkelblessure zijn grote uitdagingen voor de ploeg en de coach van Dortmund die tot nu toe op de top van een golf hebben gereden. Na een wisselvallige start in de Bundesliga zijn ze op de rails beslopen. Maar met een trip naar rivaal Schalke op zaterdag, gevolgd door wedstrijden tegen Keulen, Bayern en, in de beker, RB Leipzig, is het de reactie van Dortmund op deze nederlaag, in plaats van het verlies zelf, dat belangrijker zou kunnen blijken te zijn.

Wolf zei dat, hoewel de emoties duidelijk hoog opliepen na de wedstrijd, hij er alle vertrouwen in had dat ze de rest van hun seizoen niet zullen bepalen. “Overmorgen denken we alleen aan Schalke en we willen koste wat het kost de derby winnen. We moeten onze focus leggen op het winnen daarvan en alle wedstrijden daarna.”

Zoveel is duidelijk. Vragen over de mentaliteit hingen de Dortmund-spelers al lang voordat Terzic de macht overnam om de nek. Hoewel het winnen van runs hen kalmeert, zijn het waarschijnlijk alleen het winnen van trofeeën die ervoor zorgen dat ze het zwijgen worden opgelegd.

In West-Londen werd dinsdag een kans om er een te winnen, zij het de minst waarschijnlijke, afgewezen. Maar net als Havertz kan Dortmund er nog een krijgen.

Bewerkt door: John Silk