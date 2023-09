Daten zeigen, dass der Immobilienmarkt unter Druck steht, da steigende Kreditkosten Käufer abschrecken

Die Hausverkäufe im Vereinigten Königreich werden aufgrund der steigenden Hypothekenkosten voraussichtlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt fallen, berichtete das Immobilienunternehmen Zoopla in seinem diese Woche veröffentlichten Hauspreisindex.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Hauskäufe in Großbritannien im Jahresvergleich um 21 % auf etwa 1 Million in diesem Jahr sinken wird, verglichen mit 1,26 Millionen im letzten Jahr und dem 14-Jahres-Höchstwert von 1,48 Millionen im Jahr 2021, als niedrige Zinsen und Steuererleichterungen während der Pandemie kurbelten die Käufe an.

Dem Bericht zufolge ist die Nachfrage nach Wohnraum in den letzten vier Wochen im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre um 34 % zurückgegangen, da steigende Hypothekenzinsen und der Druck auf die Lebenshaltungskosten den Markt belasten.

„Es ist die Zahl der Verkäufe, die am stärksten von den höheren Kreditkosten betroffen sind, insbesondere bei Käufern, die auf Hypotheken angewiesen sind.“ sagte Richard Donnell, Geschäftsführer von Zoopla.

„Bargeldkäufer sind immun und auf dem besten Weg, im Jahr 2023 mehr als jeden dritten Verkauf auszumachen." er fügte hinzu.









Eine typische zweijährige Festhypothek lag laut Moneyfacts am Dienstag bei 6,73 %, während der durchschnittliche fünfjährige Festvertrag bei 6,21 % lag.

Laut Zoopla wird die Zahl der durch Hypotheken finanzierten Hausverkäufe in diesem Jahr voraussichtlich um 28 % zurückgehen, während Barverkäufe relativ robust bleiben und im Jahr 2023 nur um 1 % zurückgehen werden.

Der Bericht fügte das hinzu „Die Zinsen müssen unter 5 % fallen, bevor wir in der zweiten Jahreshälfte einen erhöhten Umzugswillen sehen.“

Die Bank of England hat am 3. August zum 14. Mal in Folge die Zinsen angehoben und damit die Benchmark, die den meisten Hypothekenzinsen zugrunde liegt, auf ein 15-Jahres-Hoch von 5,25 % gebracht.

Dem jüngsten Bericht der Regulierungsbehörde zufolge gingen die Hypothekengenehmigungen im Vereinigten Königreich im Juli zum ersten Mal seit drei Monaten auf 49.444 genehmigte Wohnungsbaudarlehen zurück.

