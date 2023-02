Haustiere der Woche: 6. Februar

The Herald-News präsentiert die Haustiere der Woche. Lesen Sie die Beschreibung jedes Haustieres, um mehr über dieses Haustier zu erfahren, einschließlich wo es adoptiert werden kann.

CeCe ist ein 2-jähriger Terriermix. Sie ist nur schüchtern, wenn sie neue Leute kennenlernt. Sie versteht sich gut mit anderen Hunden ihrer Größe, aber sie braucht ein Zuhause ohne kleine Hunde oder Katzen. Sie liebt Bauchmassagen, Zerrspiele mit Spielzeug und Spaziergänge. Sie ist Töpfchen-trainiert. Um CeCe zu treffen, senden Sie eine E-Mail an Dogadoption@nawsus.org. Besuchen Sie nawsus.org.

Yasmin ist eine 1-jährige zierliche Hauskatze. Sie ist sanft, ruhig, ruhig und sehr liebevoll. Sie nähert sich Besuchern für Haustiere und zeigt leicht ihre liebevolle Art. Yasmin versteht sich gut mit anderen Katzen und würde sich über ein Zuhause bei Katzenfreunden freuen. Um Yasmin kennenzulernen, senden Sie eine E-Mail an Catadoptions@nawsus.org. Besuchen Sie nawsus.org.

Mookie ist ein süßer und verspielter 7-jähriger Pit-Mix. Mookie sollte der einzige Hund im Haus sein. Sie braucht einen geduldigen und erfahrenen Besitzer, der langsame Einführungen geben kann, und ihren Freiraum, wenn sie ihn braucht. Wenden Sie sich unter willcountyhumane.com an die Will County Humane Society und befolgen Sie die Anweisungen für den Adoptionsprozess.

Jet ist ein männliches Hauskatzenkätzchen, das rüpelhaft mit seinen Tierheimfreunden spielt, aber auch kuschelig und süß sein kann. Wenden Sie sich unter willcountyhumane.com an die Will County Humane Society und befolgen Sie die Anweisungen für den Adoptionsprozess.

Die zweijährige Salvia braucht ein Zuhause mit einer Katze und keinem Kind. Salva hat sich gut mit einem ruhigen kleinen Hund getestet und war sehr neugierig auf den Hund. Salvia ist eine große Katze und mag es nicht, herumgetragen zu werden. Außerhalb ihres Käfigs ist sie sehr aktiv und jagt gern Zauberstabspielzeug hinterher. Um Salva zu treffen, rufen Sie Joliet Township Animal Control unter 815-725-0333 an.

Antonio, ein süßer und fügsamer 2-jähriger Pitbull, versteht sich mit Hunden, Katzen und Kindern. Er nimmt Leckerchen sanft an und zündet sich Quietscherspielzeuge und Bälle an. Um Antonio zu treffen, rufen Sie Joliet Township Animal Control unter 815-725-0333 an.

