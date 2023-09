Mit verschiedenen Maßnahmen versuchen die Bauunternehmen dem negativen Trend entgegenzuwirken. (Foto: Bloomberg/Getty Images)

Immobilienmarkt in Schweden

Stockholm Die Turbulenzen auf dem schwedischen Immobilienmarkt lassen nicht nach: Wie die staatliche Hypothekenbank SBAB am Freitag mitteilte, stornieren immer mehr Kaufinteressenten ihre Reservierungen für eine neue Wohnung. „Die Situation bei Verkäufen und Buchungen neuer Immobilien ist katastrophal“, sagte SBAB-Chefökonom Robert Boije.

Ihm zufolge wurden 65 Prozent der Verträge für geplante Neubauwohnungen in den vergangenen sechs Monaten gekündigt. In den letzten Jahren lag die Stornoquote bei rund 20 Prozent. Auch die Stornokosten hielten Kaufinteressenten nicht von einem Vertragsbruch ab. Eine so hohe Zahl an Absagen habe es seit 2014 nicht mehr gegeben, sagt Boije.

Der Grund für die Kaufzurückhaltung ist vielschichtig: Vor allem die hohen Hypothekenzinsen in Kombination mit der deutlich höheren Inflation haben viele Kaufinteressenten abgeschreckt. Die schwache schwedische Krone hat zudem die Baukosten teilweise um bis zu 20 Prozent erhöht, sodass die Preise trotz sinkender Nachfrage nicht so stark gesunken sind wie zunächst angenommen.

