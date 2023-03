Im Haushaltsstreit der Ampelkoalition hat Bundesfinanzminister Christian Lindner auch die Bundesregierung zum Sparen aufgefordert. In de ARD-talkshow “Maischberger” ben ik Mittwochabend den geplant Neubau neben dem Kanzleramt infrage.

Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP heeft de Bundesregierung zu mehr Sparsamkeit aufgefordert. Lindner zei tegen Mittwochabend in der ARD-Sendung “Maischberger”: “Ich glaube, dass in Zeiten von Homeoffice and ortsflexiblem Arbeiten onein mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.” In seinem Ministerium gebees es aktuell 75 Prozent ortsflexible Arbeit. Daraus folge, dass man Büroflächen anders nutzen könne. “Bundeskanzler Olaf Scholz heeft het misverstaan, maar dat moet hier gebeuren. Het is een schließlich mein Job”, zegt Lindner weiter.

Keine Sorgen heeft de macht over de ministerwegen van de actieve turbulentie van Credit Suisse, de actievoerders in Mittwoch hebben 30 Prozent gesneuvelde oorlog. “Das deutsche Kreditwesen is stabiel”, aldus Lindner. Grund für die Turbulelenen des Schweizer Unternehmens waren Aussagen des größten Aktionärs, der saudinese Nationalbank. Een Sprecher hatte der Presse erklärt, dass the Bank of Credit Suisse kan veel geld verdienen.

“Es fehlen uns Einnahmen”

Minister van Financiën Lindner heeft in 2024 voor het eerst de economie van de economie van de wollen economie gecontroleerd. Maar we zullen de Regierungsmitglieder noch nicht über die Höhe ihrer jeweiligen Etats mit dem Minister einigen konnten, wird es damit nun nor einige Zeit dauern. Lindner hoed aber auch noch tijd. Der Haushalt moet eerst im Herbst vom Bundestag verabschiedet zijn.

“Es gibt noch kein Verständnis für die finanzpolitischen Realitäten”, bekritiseert Lindner seine Ministerkollegen bij “Maischberger”. “De situatie is zo, we kunnen de beste manieren vinden om de staatsmacht uit te oefenen”, boven de minister van het probleem.

Die Schuldenrückzahlungen des Bundes hebben 2021 en 2023 gewonnen door Lindner von Vier auf Vierzig Milliarden Euro verzehnfacht. Deswegen müsse Deutschland Schulden loswerden, damit nicht irgendwann für die “Bedienung des Schuldendienstes” Steuern erhöht were müssten. Als het zo is, is het de moeite waard om de schuld te betalen. “Het is een fetisj, het is een gebot van de konomische Klugheit, dat de Staat jetzt endlich mit dem Geld auskommt, das die Bürger ihm zur Verfügung Stel.”

Kein Sondervermögen für Kindergrundsicherung

Wenig Entgegenkommen signalen der Finanzminister bei der Kindergrundsicherung, die zal einführen Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Dazu had de minister niet nodig, dus Lindner. Ik heb de mogelijkheid om te regeren met der Erhöhung van de kindergelden en met de kinderrechten voor de arme mensen die we kunnen krijgen. Er kunnen allemaal vorstellen zijn, een geautomatiseerde digitale verfahren einzuführen, um die Familien zu erreichen, die die Leistungen für Kinder nicht nutzen, sagt Lindner. Dat zou twee miljard euro kosten.

Ein Sondervermögen zur Finanzierung der Kindergrundsicherung kann sich der Minister nicht vorstellen. Dabei handel es sich um weitere schulden. “Das ging naar de Bundeswehr, denn da sind es einmalige Investitionen. Hier aber sollen auf Dauer soziale Leistungen mit Schulden finanziert zijn. Da bin ich Spielverderber: Es ist nicht möglich, auf Dauer mehr Geld zu verteilen, as der State hat”, dus Lindner.

Maar het is niet één van onze Grund, der gegen ein Sondervermögen zur Finanzierung der Kindergrundsicherung spricht. Ein Sondervermögen is niet anders dan ein Schattenhaushalt, der zusterätzlich zum eigentlichen Bundeshaushalt geführt zijn muss. Der Bundesrechnungshof-beklagt: Je kunt de Schattenhaus-stop es gibt, desto undurchsichtiger wird der Bundeshaushalt. En actieve leugens die Zahl der Sondervermögen bei knapp dreißig.