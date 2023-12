Haushaltsdebatte: Höheres Bürgergeld stoppen – geht das überhaupt?



FAQ

Stand: 5. Dezember 2023 16:28 Uhr

Um das Milliardenloch im Haushalt zu stopfen, fordern Politiker von CDU und FDP, die Erhöhung des Bürgergeldes für 2024 zu stoppen. Geht das so einfach – und wie setzt sich das Bürgergeld zusammen? Ein Überblick.

Seit Tagen kämpfen Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner hinter verschlossenen Türen um einen Weg aus dem Milliardenloch im Haushalt. Lindner beziffert sie auf 17 Milliarden Euro.

Als Sparbereich identifizierte Lindner soziale Belange – auch das Geld der Bürger. Aus Union und FDP gibt es Forderungen, den Anstieg von durchschnittlich zwölf Prozent Anfang 2024 zu stoppen.

Warum wird das Bürgergeld Anfang 2024 so stark erhöht?

Mit Beginn des Jahres 2024 erhöht sich das Bürgergeld für über fünf Millionen Erwachsene und Kinder in der Grundsicherung um bis zu 61 Euro pro Monat. Die Grundlage für die Berechnung, um wie viel der Bürgerfreibetrag erhöht werden soll, ist gesetzlich festgelegt. Die genaue Erhöhung wird jedes Jahr bis Ende Oktober vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Die Inflationsentwicklung ab November 2023 werde sich nach Angaben des Sozialministeriums erst in der Anpassung der Regelsätze zum 1. Januar 2025 widerspiegeln.

Ein Sprecher des vom SPD-Politiker Hubertus Heil geführten Ministeriums wies am Montag darauf hin, dass bei der Berechnung nicht die allgemeine Inflationsrate eine Rolle spiele, sondern ein „normgerechter Preisindex“. In diesem Index würden Lebensmittel, bei denen die Inflationsrate über dem Durchschnitt liegt, ein besonders hohes Gewicht erhalten.

Während die Inflationsrate in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im November mit 3,2 Prozent den niedrigsten Stand seit Juni 2021 erreichen sollte, stiegen die Verbraucherpreise für Lebensmittel weiter um 6,1 Prozent. Aufgrund der Preissteigerungen in den Vormonaten lagen die Lebensmittelpreise bereits auf einem hohen Niveau.

So sieht die geplante Erhöhung der Normanforderungen konkret aus:

Erhöhung des Bürgergeldes Aktueller Regelsatz Standardtarif ab 2024 einzel 502 Euro 563 Euro Paare pro Partner/Bedarfsgemeinschaften 451 Euro 506 Euro Erwachsene in Institutionen 402 Euro 451 Euro Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren 420 Euro 471 Euro Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren 348 Euro 390 Euro Kinder von 0 bis 5 Jahren 318 Euro 357 Euro

Quelle: Bundesregierung

Wie wird der Bürgerfreibetrag berechnet?

Nach Angaben des Sozialministeriums werden die Regelbedarfe an Bürgergeld anhand der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ermittelt. Dies ist eine offizielle Statistik über die Lebensbedingungen privater Haushalte in Deutschland. „Es liefert unter anderem statistische Informationen über die Versorgung mit Konsumgütern, die Einkommens-, Vermögens- und Schuldensituation sowie die Konsumausgaben privater Haushalte“, schreibt das Statistische Bundesamt. Privathaushalte werden alle fünf Jahre auf freiwilliger Basis befragt; Die Befragung wurde zuletzt im Jahr 2018 durchgeführt.

In den monatlichen Regelvorgaben berücksichtigt das Sozialministerium durch eine Sonderauswertung nur die Konsumausgaben von Haushalten im unteren Einkommensbereich, also den unteren zwanzig Prozent. Es wird ermittelt, wie viel Geld einkommensschwache Haushalte im Durchschnitt für Lebensmittel, Kleidung, Einrichtungsgegenstände, Körperpflege, Haushaltswaren, Strom für Beleuchtung und Geräte sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, einschließlich der Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, ausgeben Gemeinschaft.

„Da es sich um statistisch ermittelte Durchschnittswerte handelt, können keine Rückschlüsse auf das individuelle Ausgabeverhalten gezogen werden“, schreibt das Sozialministerium. Die Verbrauchsausgaben dienten lediglich der Festlegung eines Monatsbudgets. Da sich die Preise ab dem Erhebungsjahr weiter entwickeln, wird das monatliche Budget für den Standardbedarf bis zur nächsten Erhebung aktualisiert. Dabei wird die Preisentwicklung aller relevanten Güter und Dienstleistungen mit einem Anteil von 70 Prozent und die Veränderungsrate der Nettolöhne und -gehälter mit einem Anteil von 30 Prozent berücksichtigt.

Kann die Erhöhung des Bürgergeldes gestoppt werden?

Sozialminister Heil lehnte diesen Antrag ab. Der SPD-Politiker erklärte am Montag, es sei „moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung unvereinbar“, den Betroffenen eine Anpassung der Regelsätze zu verweigern. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage mit ARD-HauptstadtstudiosDemnach gebe es keine entsprechenden Pläne, „die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung des Regelsatzes nicht zum 1. Januar 2024 vorzunehmen“. Auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte: „Mir ist nicht bekannt, dass es innerhalb der Bundesregierung Pläne gibt, die Rechtsgrundlage zu ändern.“

Bundestag und Bundesrat haben die Erhöhung bereits in Kraft gesetzt. Bescheide über die höheren Zahlungen will die Bundesagentur für Arbeit ab Mitte Dezember verschicken.

Darüber hinaus entschied das Bundesverfassungsgericht 2010, dass die Grundsicherung ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleisten muss. Das Existenzminimum soll in einem transparenten und nachvollziehbaren Verfahren ermittelt werden. Diese Vorgehensweise wurde auch bei der aktuellen Erhöhung befolgt.